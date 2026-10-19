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Le remplaçant médical de Rouen après l'AVC de Vincent Vent est qualifié

Recruté en tant que pigiste médical à Rouen après l'AVC de Vincent Vent à l'entraînement, Thomas Hieu-Courtois est qualifié par la LNB pour la cinquième journée d'ELITE 2 contre La Rochelle, ce mardi.
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Résumé
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Le remplaçant médical de Rouen après l'AVC de Vincent Vent est qualifié
Thomas Hieu-Courtois fera ses débuts avec Rouen contre La Rochelle, ce mardi.
Crédit photo : Rouen Métropole Basket
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La Ligue Nationale de Basketball (LNB) a officiellement validé la qualification de Thomas Hieu-Courtois jusqu'au 14 janvier 2027. Le pigiste médical du Rouen Métropole Basket a deux mois devant lui pour convaincre.

Thomas Hieu-Courtois

  • Poste : Ailier fort
  • Taille : 200 cm
  • Âge : 30 ans
  • Nationalité : France
  • Club : SCABB

Stats 2025-2026 / ELITE 2

PTS1,8#257
REB5,0#48
PD1,8#107

L'ailier-fort de 30 ans, qui entamera sa 10e saison chez les professionnels, remplace temporairement Vincent Vent, victime d’un AVC juste avant une séance d’entraînement lundi dernier, pris en charge et hospitalisé très rapidement grâce à la réactivité immédiate du kiné Hugo Marie et du staff.

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Le pivot de 28 ans a pu regagner son domicile après deux jours d'hospitalisation et ne présente pas de séquelles apparentes à ce stade. Cependant, son indisponibilité reste indéterminée dans l'attente d'examens médicaux complémentaires.

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Premier match contre La Rochelle

Son adaptation rapide sera décisive pour que l'équipe de Jean-Denys Choulet reprenne sa marche en avant, après sa première victoire la semaine dernière contre Blois. Non qualifié pour le match face à Nantes ce weekend (défaite 83-78), Thomas Hieu-Courtois le sera donc pour la réception de La Rochelle, ce mardi à 20h.

Les deux équipes, 16e ex-aequo avec Gries-Souffel, Aix-Maurienne et Fos-sur-Mer, affichent le même bilan d'une victoire et trois défaites, avant leur affrontement.

Rouen

Derniers résultats

DateMatch
03/10/2026Orléans 91 - 74 Rouen
09/10/2026Rouen 85 - 78 Blois
16/10/2026Nantes 83 - 78 Rouen

Prochains matchs

DateMatch
20/10/2026Rouen - La Rochelle
23/10/2026Aix-Maurienne - Rouen
30/10/2026Rouen - Hyères-Toulon
06/11/2026SCABB - Rouen
13/11/2026Rouen - Poitiers

Dans son communiqué, la Ligue Nationale de Basket précise aussi la qualification de Jaden Bediako à l'ASA Basket jusqu'au 22 novembre 2026 en tant que remplaçant médical de Vasilije Bacovic.

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