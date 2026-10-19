La Ligue Nationale de Basketball (LNB) a officiellement validé la qualification de Thomas Hieu-Courtois jusqu'au 14 janvier 2027. Le pigiste médical du Rouen Métropole Basket a deux mois devant lui pour convaincre.

Thomas Hieu-Courtois Poste : Ailier fort

Taille : 200 cm

Âge : 30 ans

Nationalité : France

Club : SCABB Stats 2025-2026 / ELITE 2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 1,8 #257 REB 5,0 #48 PD 1,8 #107

L'ailier-fort de 30 ans, qui entamera sa 10e saison chez les professionnels, remplace temporairement Vincent Vent, victime d’un AVC juste avant une séance d’entraînement lundi dernier, pris en charge et hospitalisé très rapidement grâce à la réactivité immédiate du kiné Hugo Marie et du staff.

Le pivot de 28 ans a pu regagner son domicile après deux jours d'hospitalisation et ne présente pas de séquelles apparentes à ce stade. Cependant, son indisponibilité reste indéterminée dans l'attente d'examens médicaux complémentaires.

Premier match contre La Rochelle

Son adaptation rapide sera décisive pour que l'équipe de Jean-Denys Choulet reprenne sa marche en avant, après sa première victoire la semaine dernière contre Blois. Non qualifié pour le match face à Nantes ce weekend (défaite 83-78), Thomas Hieu-Courtois le sera donc pour la réception de La Rochelle, ce mardi à 20h.

Les deux équipes, 16e ex-aequo avec Gries-Souffel, Aix-Maurienne et Fos-sur-Mer, affichent le même bilan d'une victoire et trois défaites, avant leur affrontement.

Dans son communiqué, la Ligue Nationale de Basket précise aussi la qualification de Jaden Bediako à l'ASA Basket jusqu'au 22 novembre 2026 en tant que remplaçant médical de Vasilije Bacovic.