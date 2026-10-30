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Le retour d'Axel Julien tourne court à Hyères-Toulon

À peine revenu sur les parquets, Axel Julien est de nouveau contraint de s'arrêter. Victime d'une rechute de sa blessure au mollet, le meneur de Hyères-Toulon devrait manquer deux semaines supplémentaires, laissant le HTV avec des solutions limitées sur les postes extérieurs.
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Le retour d'Axel Julien tourne court à Hyères-Toulon
Axel Julien rechute, Hyères-Toulon de nouveau privé de son meneur
Crédit photo : Sébastien Grasset
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Nouveau coup dur pour Hyères-Toulon. Alors qu'il semblait enfin entrevoir le bout du tunnel, Axel Julien doit retourner à l'infirmerie. Le meneur varois a rechuté de sa blessure au mollet, contractée en début de saison, et devra observer deux semaines d'arrêt supplémentaires indique Nice Matin.

Un retour de courte durée pour Axel Julien

Après avoir disputé 17 minutes face au Havre, le joueur avait déjà été laissé sur le banc lors du déplacement à Vichy, vendredi 23 octobre. Une absence qui s'explique désormais par cette nouvelle alerte physique.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Axel Julien.jpg
Axel JULIEN
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 34 ans (27/07/1992)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / ELITE 2
PTS
6
#144
REB
2
#158
PD
2
#74

Pour Stéphane Dumas, entraîneur du HTV, cette rechute constitue une mauvaise nouvelle alors que son équipe doit composer sans l'un de ses principaux créateurs.

« C'est un coup dur pour tout le monde », regrette le technicien varois.

Cette nouvelle indisponibilité prolonge un début de saison perturbé du meneur de jeu, qui peine à retrouver durablement les terrains.

Luka Asceric parti, un jeune de 18 ans appelé en renfort

La situation est d'autant plus délicate que le HTV ne peut plus compter sur Luka Asceric. Recruté comme pigiste médical pour pallier l'absence d'Axel Julien, l'arrière-meneur a quitté le club, lui aussi touché au mollet.

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Pour faire face à ces indisponibilités, le HTV a décidé de convoquer Raphaël Didelot (1,90 m, 18 ans), un jeune joueur capable d'évoluer aux postes 1 et 2.

PROFIL JOUEUR
Raphaël DIDELOT
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 18 ans (02/07/2008)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE 2
PTS
19
#6
REB
4
#82
PD
4,2
#20

Avec l'équipe Espoirs, ce dernier affiche des moyennes de 19 points et 4,2 passes décisives. Des statistiques qui témoignent de sa capacité à participer à la création offensive, même si son adaptation au niveau professionnel reste à mesurer.

Le jeune Varois figure ainsi dans le groupe pour le déplacement à Rouen, ce vendredi 30 octobre à 20 heures, dans le cadre de la 7e journée d'ÉLITE 2.

Rouen - Hyères-Toulon · ELITE 2 2026-2027 · 30/10/2026

Une rencontre que Hyères-Toulon devra aborder sans Axel Julien, avec un secteur extérieur toujours perturbé par les blessures.

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