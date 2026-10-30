Le retour d'Axel Julien tourne court à Hyères-Toulon

Nouveau coup dur pour Hyères-Toulon. Alors qu'il semblait enfin entrevoir le bout du tunnel, Axel Julien doit retourner à l'infirmerie. Le meneur varois a rechuté de sa blessure au mollet, contractée en début de saison, et devra observer deux semaines d'arrêt supplémentaires indique Nice Matin.

Un retour de courte durée pour Axel Julien

Après avoir disputé 17 minutes face au Havre, le joueur avait déjà été laissé sur le banc lors du déplacement à Vichy, vendredi 23 octobre. Une absence qui s'explique désormais par cette nouvelle alerte physique.

PROFIL JOUEUR Axel JULIEN Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 34 ans (27/07/1992) Nationalités: Stats 2026-2027 / ELITE 2 PTS 6 #144 REB 2 #158 PD 2 #74

Pour Stéphane Dumas, entraîneur du HTV, cette rechute constitue une mauvaise nouvelle alors que son équipe doit composer sans l'un de ses principaux créateurs.

« C'est un coup dur pour tout le monde », regrette le technicien varois.

Cette nouvelle indisponibilité prolonge un début de saison perturbé du meneur de jeu, qui peine à retrouver durablement les terrains.

Luka Asceric parti, un jeune de 18 ans appelé en renfort

La situation est d'autant plus délicate que le HTV ne peut plus compter sur Luka Asceric. Recruté comme pigiste médical pour pallier l'absence d'Axel Julien, l'arrière-meneur a quitté le club, lui aussi touché au mollet.

Pour faire face à ces indisponibilités, le HTV a décidé de convoquer Raphaël Didelot (1,90 m, 18 ans), un jeune joueur capable d'évoluer aux postes 1 et 2.

PROFIL JOUEUR Raphaël DIDELOT Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 190 cm Âge: 18 ans (02/07/2008) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE 2 PTS 19 #6 REB 4 #82 PD 4,2 #20

Avec l'équipe Espoirs, ce dernier affiche des moyennes de 19 points et 4,2 passes décisives. Des statistiques qui témoignent de sa capacité à participer à la création offensive, même si son adaptation au niveau professionnel reste à mesurer.

Le jeune Varois figure ainsi dans le groupe pour le déplacement à Rouen, ce vendredi 30 octobre à 20 heures, dans le cadre de la 7e journée d'ÉLITE 2.

Une rencontre que Hyères-Toulon devra aborder sans Axel Julien, avec un secteur extérieur toujours perturbé par les blessures.