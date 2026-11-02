Evan Fournier devrait retrouver le chemin du parquet avec l’Olympiakos. L’international français est attendu pour la 10e journée d'EuroLeague, vendredi 6 novembre, face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Une bonne nouvelle pour le club grec, qui doit composer avec plusieurs absences dans son secteur extérieur depuis le début de saison.

C'est le coach Georgios Bartzokas qui a confirmé la tendance dimanche 1er novembre, après la large victoire de son équipe contre Peristeri en championnat grec (91-62). Interrogé sur la disponibilité de son arrière français, le technicien n'a pas entretenu le suspense : « Oui, il jouera vendredi. Globalement, au vu des entraînements, il montre qu’il se porte bien ».

Des propos rassurants après deux semaines d'indisponibilité pour le champion d'Europe 2025. Evan Fournier avait été touché à l'épaule gauche, avec un hématome, ainsi qu'au genou droit (entorse du ligament collatéral médial). Son absence avait été initialement estimée à une vingtaine de jours.

Trois rencontres d'EuroLeague manquées

Le Français de 33 ans n'a pas participé aux trois dernières rencontres européennes de l'Olympiakos. Il avait notamment manqué les rendez-vous face au Fenerbahçe, au Besiktas et à l'Olimpia Milan. Son dernier match dans la compétition remonte à la rencontre face au FC Barcelone, le 16 octobre.

Avant cette blessure, Fournier avait disputé six rencontres d'EuroLeague (11,3 points, 2,2 rebonds et 2,7 passes décisives en 24 minutes de moyenne). Il avait notamment signé sa meilleure sortie de la saison face à Valence, avec 23 points inscrits lors d'une victoire importante à l'extérieur.

Un renfort important dans un secteur extérieur diminué

Son retour est donc attendu avec impatience, au même titre que les débuts de la recrue John Konchar, d'autant que l’équipe de Georgios Bartzokas a récemment perdu plusieurs joueurs sur sa ligne arrière.

Recrue majeure de l'intersaison, Jean Montero a été victime d'une grave blessure au genou gauche. Opéré, le combo guard (15,5 points, 3,5 rebonds et 4,5 passes décisives en six rencontres d’EuroLeague) devrait manquer environ six mois de compétition.

Tyler Dorsey est également absent. L'arrière grec reste suspendu par son club et devrait manquer au moins quatre rencontres supplémentaires.

Malgré ces absences, l'Olympiakos réalise un début de saison particulièrement solide en EuroLeague. Après 9 journées, le tenant du titre affiche un bilan de sept victoires pour deux défaites et figure en tête du classement, à égalité avec son grand rival du Panathinaïkos.