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Le retour d'Evan Fournier attendu dès la prochaine journée d’EuroLeague

Eloigné des terrains depuis le 16 octobre en raison de blessures à l'épaule et au genou, Evan Fournier se rapproche d’un retour. Son coach, Georgios Bartzokas, s'est montré optimiste sur la participation de l’international français pour la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade en EuroLeague, ce vendredi 6 novembre.
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Le retour d'Evan Fournier attendu dès la prochaine journée d’EuroLeague
Blessé, Evan Fournier était indisponible depuis le 16 octobre dernier.
Crédit photo : Florentin Bruère
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Evan Fournier devrait retrouver le chemin du parquet avec l’Olympiakos. L’international français est attendu pour la 10e journée d'EuroLeague, vendredi 6 novembre, face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Une bonne nouvelle pour le club grec, qui doit composer avec plusieurs absences dans son secteur extérieur depuis le début de saison.

Olympiacos Piraeus 91 - 62 Peristeri · Esake 2026-2027 · 01/11/2026

Leaders

Olympiacos PiraeusPeristeri
PTSSasha Vezenkov 21Konstantinos Papadakis 12
REBSasha Vezenkov 7Noah Freidel 7
PDCodi Miller-McIntyre 4Jalen Finch 5

Statistiques d'équipe

Olympiacos PiraeusPeristeri
TIRS50 %27,9 %
3PTS9/2710/36
LF18/2118/20
REB3936
RO611

C'est le coach Georgios Bartzokas qui a confirmé la tendance dimanche 1er novembre, après la large victoire de son équipe contre Peristeri en championnat grec (91-62). Interrogé sur la disponibilité de son arrière français, le technicien n'a pas entretenu le suspense : « Oui, il jouera vendredi. Globalement, au vu des entraînements, il montre qu’il se porte bien ».

Des propos rassurants après deux semaines d'indisponibilité pour le champion d'Europe 2025. Evan Fournier avait été touché à l'épaule gauche, avec un hématome, ainsi qu'au genou droit (entorse du ligament collatéral médial). Son absence avait été initialement estimée à une vingtaine de jours.

Trois rencontres d'EuroLeague manquées

Le Français de 33 ans n'a pas participé aux trois dernières rencontres européennes de l'Olympiakos. Il avait notamment manqué les rendez-vous face au Fenerbahçe, au Besiktas et à l'Olimpia Milan. Son dernier match dans la compétition remonte à la rencontre face au FC Barcelone, le 16 octobre.

Avant cette blessure, Fournier avait disputé six rencontres d'EuroLeague (11,3 points, 2,2 rebonds et 2,7 passes décisives en 24 minutes de moyenne). Il avait notamment signé sa meilleure sortie de la saison face à Valence, avec 23 points inscrits lors d'une victoire importante à l'extérieur.

Evan Fournier

Stats moyennes des 8 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
823:5610,82,32,810,1

8 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
16/1023:3762110V 100-105 @ FCBEuroLeague
13/1037:23231420V 97-102 @ VALEuroLeague
11/1025:22143311V 99-83 vs KOLEsake
09/1020:2771610V 89-66 vs EFEEuroLeague
04/1019:4042300V 68-78 @ IRAEsake
01/1020:0067210D 96-94 @ BOLEuroLeague
29/0920:09191010V 91-93 @ ZALEuroLeague
24/0924:4671310V 89-106 @ BASEuroLeague

Un renfort important dans un secteur extérieur diminué

Son retour est donc attendu avec impatience, au même titre que les débuts de la recrue John Konchar, d'autant que l’équipe de Georgios Bartzokas a récemment perdu plusieurs joueurs sur sa ligne arrière.

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Recrue majeure de l'intersaison, Jean Montero a été victime d'une grave blessure au genou gauche. Opéré, le combo guard (15,5 points, 3,5 rebonds et 4,5 passes décisives en six rencontres d’EuroLeague) devrait manquer environ six mois de compétition.

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Tyler Dorsey est également absent. L'arrière grec reste suspendu par son club et devrait manquer au moins quatre rencontres supplémentaires. 

Malgré ces absences, l'Olympiakos réalise un début de saison particulièrement solide en EuroLeague. Après 9 journées, le tenant du titre affiche un bilan de sept victoires pour deux défaites et figure en tête du classement, à égalité avec son grand rival du Panathinaïkos.

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