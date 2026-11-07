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Le retour d’Evan Fournier gâché par l’Etoile Rouge de Belgrade, qui laisse l’Olympiakos à 57 points !

Après trois matchs manqués en EuroLeague, Evan Fournier a retrouvé la compétition avec l’Olympiakos. Maladroit, le Français a inscrit 12 points mais n’a pas pu empêcher la défaite des siens vendredi contre l’Étoile Rouge de Belgrade (57-62). Le deuxième plus faible total offensif de l’ère Bartzokas.
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Le retour d’Evan Fournier gâché par l’Etoile Rouge de Belgrade, qui laisse l’Olympiakos à 57 points !
L'Olympiakos a vécu une soirée cauchemardesque en attaque, avec un 5/36 à 3-points dont 2/12 pour Evan Fournier.
Crédit photo : Florentin Bruère
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Absent depuis le 16 octobre en raison de blessures à l’épaule et au genou, Evan Fournier a retrouvé les parquets européens à l’occasion de la 10e journée d’EuroLeague, ce vendredi 6 novembre. L’international français a bien participé à la réception de l’Étoile Rouge de Belgrade, mais sans la victoire au bout pour l'Olympiakos (57-62).

Olympiacos Piraeus 57 - 62 Crvena Zvezda Belgrade · EuroLeague 2026-2027 · 06/11/2026

Leaders

Olympiacos PiraeusCrvena Zvezda Belgrade
PTSSasha Vezenkov 27Jordan Nwora 18
REBSasha Vezenkov 6Jordan Nwora 13
PDEvan Fournier 3Chris Jones 3

Statistiques d'équipe

Olympiacos PiraeusCrvena Zvezda Belgrade
TIRS31 %46,3 %
3PTS5/367/21
LF8/155/7
REB3641
RO1810

Les Grecs ont vécu une soirée historiquement compliquée en attaque, avec leur deuxième plus faible total de points marqués en EuroLeague sous la direction de Georgios Bartzokas. Le coach grec n’avait plus été autant limité offensivement depuis une défaite à l’extérieur contre l'Olimpia Milan, le 9 janvier 2014 (81-51).

Evan Fournier maladroit

A l’image des difficultés aux tirs de l’Olympiakos (31 % aux tirs et un vilain 5/36 à 3-points), dont un 0/18 cumulé pour le quatuor Tyson Ward, John Konchar, Codi Miller-McIntyre et Nikola Milutinov, Evan Fournier a fait preuve de maladresse avec un 5/19, dont 2/12 à 3-points, sans aller une seule fois sur la ligne des lancers-francs en 27 minutes. Au final, l’ancien NBAer a compilé 12 points, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception. 

Olympiacos Piraeus 57 - 62 Crvena Zvezda Belgrade · EuroLeague · 06/11/2026

MatchPTSREBPD
Olympiacos PiraeusMbaye Ndiaye340
Cory Joseph511
Nikolaos Plotas000
Sasha Vezenkov2761
Nikola Milutinov050
Donta Hall440
Tyrique Jones311
Evan Fournier1223
Codi Miller-McIntyre031
Tyson Ward320
Kostas Papanikolaou010
John Konchar032
Crvena Zvezda BelgradeJordan Nwora18132
Ognjen Dobric311
Christian Koloko630
Semi Ojeleye220
Chris Jones1023
Jared Butler412
Dejan Davidovac520
Tyson Carter712
Ebuka Izundu220
Chima Moneke271
Nick Weiler-Babb343
Nikola Djurisic000

Le MVP du Final Four 2026 a néanmoins inscrit un panier important à 1’39 de la fin, ramenant son équipe à deux longueurs (55-57). Mais la tentative de retour des coéquipiers de Sasha Vezenkov, seul joueur de l’Olympiakos à surnager (27 points à 11/21 aux tirs, 6 rebonds, 3 interceptions), n’a pas résisté aux dernières possessions de l’Étoile Rouge. L’équipe d’Ibon Navarro a pu compter sur Christian Koloko puis Chris Jones, auteur d’un tir primé décisif sur la tête de Fournier à 42 secondes de la fin.

« Notre adresse aujourd'hui était vraiment catastrophique », a expliqué Georgios Bartzokas à EuroLeague TV après la rencontre. « Je ne connais pas le pourcentage exact, mais à la fin du troisième quart-temps, nous étions à 12 % à 3-points. Beaucoup de joueurs étaient pourtant complètement démarqués. Au final, on est revenus au score et on a eu l'occasion de gagner. Mais on a voulu jouer un basket héroïque au lieu de réfléchir posément à notre stratégie, et c'est pour ça qu'on a perdu. »

Au classement, l'Étoile Rouge revient à hauteur de l’Olympiakos, avec le même bilan que Valence, Fenerbahçe, Dubaï et Barcelone (7 victoires, 3 défaites), à un succès du leader, le Panathinaïkos (8-2).

Dubaï et le Zalgiris Kaunas l'emportent également à l'extérieur

Dans les trois autres rencontres de la soirée, Dubaï l’a donc emporté largement sur le parquet de la Virtus Bologne (75-93) en s’appuyant sur un bon Elie Okobo en sortie de banc (10 points à 3/5 aux tirs, 3 passes décisives en 20 minutes). Le Zalgiris Kaunas l’a emporté sur le parquet de Besiktas Istanbul (67-83) et le Partizan Belgrade a dominé le Maccabi Tel-Aviv (88-67).

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Image Clément Carton
Clément Carton
Clément Carton est un journaliste spécialisé dans le basketball depuis 2020. A l'adolescence, son affection pour la NBA s’est reportée vers l’EuroLeague. Amoureux des équipes de France, le Tararien a couvert plusieurs championnats d’Europe et les Jeux olympiques de Paris. Aujourd’hui, il a pour mission de défendre cœur et âme le basket français, masculin comme féminin, professionnel et amateur.

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