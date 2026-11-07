Absent depuis le 16 octobre en raison de blessures à l’épaule et au genou, Evan Fournier a retrouvé les parquets européens à l’occasion de la 10e journée d’EuroLeague, ce vendredi 6 novembre. L’international français a bien participé à la réception de l’Étoile Rouge de Belgrade, mais sans la victoire au bout pour l'Olympiakos (57-62).

Les Grecs ont vécu une soirée historiquement compliquée en attaque, avec leur deuxième plus faible total de points marqués en EuroLeague sous la direction de Georgios Bartzokas. Le coach grec n’avait plus été autant limité offensivement depuis une défaite à l’extérieur contre l'Olimpia Milan, le 9 janvier 2014 (81-51).

Evan Fournier maladroit

A l’image des difficultés aux tirs de l’Olympiakos (31 % aux tirs et un vilain 5/36 à 3-points), dont un 0/18 cumulé pour le quatuor Tyson Ward, John Konchar, Codi Miller-McIntyre et Nikola Milutinov, Evan Fournier a fait preuve de maladresse avec un 5/19, dont 2/12 à 3-points, sans aller une seule fois sur la ligne des lancers-francs en 27 minutes. Au final, l’ancien NBAer a compilé 12 points, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception.

Olympiacos Piraeus 57 - 62 Crvena Zvezda Belgrade · EuroLeague · 06/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Olympiacos Piraeus Mbaye Ndiaye 3 4 0 Cory Joseph 5 1 1 Nikolaos Plotas 0 0 0 Sasha Vezenkov 27 6 1 Nikola Milutinov 0 5 0 Donta Hall 4 4 0 Tyrique Jones 3 1 1 Evan Fournier 12 2 3 Codi Miller-McIntyre 0 3 1 Tyson Ward 3 2 0 Kostas Papanikolaou 0 1 0 John Konchar 0 3 2 Crvena Zvezda Belgrade Jordan Nwora 18 13 2 Ognjen Dobric 3 1 1 Christian Koloko 6 3 0 Semi Ojeleye 2 2 0 Chris Jones 10 2 3 Jared Butler 4 1 2 Dejan Davidovac 5 2 0 Tyson Carter 7 1 2 Ebuka Izundu 2 2 0 Chima Moneke 2 7 1 Nick Weiler-Babb 3 4 3 Nikola Djurisic 0 0 0

Le MVP du Final Four 2026 a néanmoins inscrit un panier important à 1’39 de la fin, ramenant son équipe à deux longueurs (55-57). Mais la tentative de retour des coéquipiers de Sasha Vezenkov, seul joueur de l’Olympiakos à surnager (27 points à 11/21 aux tirs, 6 rebonds, 3 interceptions), n’a pas résisté aux dernières possessions de l’Étoile Rouge. L’équipe d’Ibon Navarro a pu compter sur Christian Koloko puis Chris Jones, auteur d’un tir primé décisif sur la tête de Fournier à 42 secondes de la fin.

« Notre adresse aujourd'hui était vraiment catastrophique », a expliqué Georgios Bartzokas à EuroLeague TV après la rencontre. « Je ne connais pas le pourcentage exact, mais à la fin du troisième quart-temps, nous étions à 12 % à 3-points. Beaucoup de joueurs étaient pourtant complètement démarqués. Au final, on est revenus au score et on a eu l'occasion de gagner. Mais on a voulu jouer un basket héroïque au lieu de réfléchir posément à notre stratégie, et c'est pour ça qu'on a perdu. »

Au classement, l'Étoile Rouge revient à hauteur de l’Olympiakos, avec le même bilan que Valence, Fenerbahçe, Dubaï et Barcelone (7 victoires, 3 défaites), à un succès du leader, le Panathinaïkos (8-2).

Dubaï et le Zalgiris Kaunas l'emportent également à l'extérieur

Dans les trois autres rencontres de la soirée, Dubaï l’a donc emporté largement sur le parquet de la Virtus Bologne (75-93) en s’appuyant sur un bon Elie Okobo en sortie de banc (10 points à 3/5 aux tirs, 3 passes décisives en 20 minutes). Le Zalgiris Kaunas l’a emporté sur le parquet de Besiktas Istanbul (67-83) et le Partizan Belgrade a dominé le Maccabi Tel-Aviv (88-67).