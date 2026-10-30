Le "rêve" continue pour Rachid Meziane en WNBA : Connecticut déménage à Houston avec l'entraîneur français !

La saison « du coucher de soleil » du Connecticut Sun ne marque pas le crépuscule de l'aventure américaine de Rachid Meziane.

Alors que la franchise sera relocalisée à Houston dès la saison 2027, marquant le retour des mythiques Comets, le board dirigeant a choisi d'emmener le technicien français dans ses cartons. Après deux ans difficiles à la tête de l'équipe, Meziane a vu ses fonctions être confirmées ce vendredi 30 octobre, selon les informations et propos recueillis par notre consœur Danielle Lerner.

« Notre plan est de garder Rachid »

Eloignant tout débat, Morgan Tuck, manager générale du Sun, a confirmé la volonté de s'inscrire dans la continuité avec l'entraineur tricolore. « Notre plan est de garder Rachid, et qu'il soit avec nous l'année prochaine », a-t-elle ainsi affirmé à USA TODAY.

Soucieuse de pérenniser le travail entamé tout en faisant franchir un cap au groupe, la dirigeante a précisé la vision de la franchise pour le déménagement : « Notre staff sera très familier et très similaire à la saison dernière, car je pense que nous devons continuer le travail entamé et ne pas toujours tout recommencer. Le plus important pour nous est de veiller à constituer le meilleur staff et le meilleur groupe possible pour être vraiment une bonne équipe l'année prochaine. Nous voulons être une équipe de playoffs. Nous voulons réaliser un vrai redressement par rapport aux deux dernières années. »

La juste récompense d'un « rêve » américain

Pour le technicien clermontois, cette confirmation constitue une belle marque de reconnaissance de son travail, lui pour qui les deux premières campagnes n'ont pas été de tout repos. Débauché de Villeneuve-d'Ascq il y a deux ans après avoir guidé le club au titre de champion de France et à une finale d'EuroLeague, l'ancien sélectionneur des Belgian Cats avait dû composer avec un effectif en totale reconstruction.

Le Sun avait même concédé le pire début de saison de l'histoire de la franchise lors de l'année rookie de Meziane en 2025 : 2 victoires… pour 15 défaites. La saison 2026 ne s'est guère montrée plus reluisante, se concluant sur une 7e place de la Conférence Est et un bilan identique de 11 victoires pour 33 défaites.

Un projet délicat délicat sur le papier donc, que le technicien ne pouvait pas refuser pour autant. « Devenir un coach WNBA est un rêve qui devient réalité », réagissait-il alors au moment d'engager son avenir sur un contrat de trois ans.

Dans les colonnes de L'Équipe, il savourait cette ascension fulgurante, avec son sens de la formule habituel : « J'aurais été un guignol si j'avais refusé ça, non ? Je vais montrer ce dont je suis capable. »

Deux ans plus tard, des satisfactions sportives ressortent malgré un bilan comptable difficile - largement explicable par des ressources moindres. Rachid Meziane a en effet réalisé un travail remarquable dans le développement de ses jeunes, sur qui il pourra compter en grande partie à la rentrée 2027. L'affirmation de Leïla Lacan (1,80 m, 22 ans) sous les ordres de son compatriote, ou encore l'impact de Olivia Nelson-Ododa et Aaliyah Edwards seront des premières bases importantes pour démarrer la nouvelle ère du bon pied.

Un nouveau chapitre à Houston

Dès la saison 2027, c'est donc au Texas que Meziane poursuivra sa mission. Connecticut déménage et va faire revivre le nom mythique des Houston Comets, véritable dynastie fondatrice de la WNBA qui avait remporté les quatre premiers titres de l'histoire de la ligue, entre 1997 et 2000.

Dans un marché économique d'une tout autre envergure, adossé aux Houston Rockets, la franchise se dote d'installations de pointe pour accompagner la croissance de la ligue. Cette relocalisation referme en revanche une page d'une forte charge symbolique.

Pendant 24 saisons, le Connecticut Sun est resté une exception romantique du sport américain en étant la première franchise professionnelle possédée par une tribu amérindienne : la tribu Mohegan. Si ce départ laisse une pointe de nostalgie dans le Nord-Est, une nouvelle ère ambitieuse s'ouvre à Houston, avec le technicien français bien installé aux commandes du navire.