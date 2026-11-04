C'est un carton plein pour les représentants tricolores engagés en coupe d'Europe ce mardi soir. Pas d’EuroLeague ni d’EuroCup au programme pour ces derniers, mais bien les compétitions FIBA de la BCL et de l’Europe Cup. Strasbourg comme Nancy ont su faire respecter la logique du classement face à des opposants coriaces. De bon augure pour la suite de leurs parcours respectifs avant de replonger dans les joutes acharnées de la Betclic ELITE.

Strasbourg 95-70 Cibona (BCL)

Devant leur public, les hommes de la SIG Strasbourg n'ont jamais tremblé lors de cette affiche européenne. Impériaux en attaque (troisième meilleure marque de la saison) et très agressifs en défense, les Alsaciens ont étouffé le club mythique de Zagreb. Sous l'impulsion de Neftali Difuidi (23 points, 8 rebonds, 6 passes décisives) et de Jaylen Hands (22 points, 6 rebonds, 8 passes décisives), Strasbourg a surtout creusé l’écart dans le dernier quart-temps (30-17). Leurs adversaires étaient sûrement sur les rotules après un enchaînement de deux matchs en… 24 heures ce week-end, entre le championnat croate et l’ABA League.

La SIG n’était pas non plus en reste de ce côté-là. S’ils ne jouent que toutes les 2 semaines en coupe d’Europe, ils ont eu 3 matchs de championnat à jouer en 8 jours, le tout avec un effectif diminué par les blessures. Ce soir d’ailleurs, seulement huit joueurs ont joué, Maxence Lemoine étant toujours touché. D’où les performances de Difuidi et Hands, qui sont… le premier duo de l’histoire de la BCL à réussir un match en 20-5-5, selon Opta Jerry.

Très adroits à longue distance (13 paniers à trois points réussis) et dominateurs dans le contrôle du rebond, les Strasbourgeois ont imprimé un tempo d'enfer. La réaction croate est restée bien trop timide pour inquiéter un collectif alsacien parfaitement huilé. Ce succès probant de 25 unités (95-70) permet à la SIG de faire le plein de confiance et de bien se positionner en 1ère place provisoire de la Poule B. Il faudra attendre le résultat de Galatasaray-Varsovie, dans ce groupe où les quatre équipes étaient à égalité.

Nancy 86-73 Keravnos (FIBA Europe Cup)

À Palais des Sports Jean-Weille, le SLUC Nancy a lui aussi assuré l'essentiel avec beaucoup de sérieux. Les Nancéiens sortaient d’un week-end très productif, avec une victoire surprise face aux leaders dijonnais en championnat, et une qualification au tour suivant en Coupe de France contre l’ASA. Cette fois opposés à l'équipe chypriote de Keravnos — qui était la seule à égalité de bilan avec eux — les Couguars ont su imposer leur rythme physique. Ils ont pris les devants grâce à une régularité précieuse au scoring tout au long des quatre quart-temps (20, 22, 23 puis 21 points inscrits).

Grâce à une meilleure maîtrise des possessions et un apport remarquable de son banc (50 des 86 points), le SLUC n'a laissé aucun espoir de hold-up aux visiteurs. L’écart final de 13 points illustre un succès logique et propre. Gentilly est décidément une forteresse imprenable en coupe d’Europe, avec trois victoires en autant de matchs, et 18 points d’écart en moyenne. Le SLUC confirme son excellent début de campagne en FIBA Europe Cup et affirme un peu plus ses ambitions sur le continent en confortant sa première place.