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Le Rhénus et Gentilly imprenables en coupe d'Europe : Strasbourg et Nancy s'imposent encore

Coupes d'Europe - Strasbourg a dominé Cibona Zagreb avec un duo Difuidi-Hands historique en BCL, tandis que Nancy a confirmé sa solidité à domicile en écartant son rival Keravnos en FIBA Europe Cup.
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Le Rhénus et Gentilly imprenables en coupe d'Europe : Strasbourg et Nancy s'imposent encore
La joie des Strasbourgeois et Nancéiens après la rencontre
Crédit photo : Basketball Champions League / Victor Lecomte
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C'est un carton plein pour les représentants tricolores engagés en coupe d'Europe ce mardi soir. Pas d’EuroLeague ni d’EuroCup au programme pour ces derniers, mais bien les compétitions FIBA de la BCL et de l’Europe Cup. Strasbourg comme Nancy ont su faire respecter la logique du classement face à des opposants coriaces. De bon augure pour la suite de leurs parcours respectifs avant de replonger dans les joutes acharnées de la Betclic ELITE.

Strasbourg 95-70 Cibona (BCL)

Devant leur public, les hommes de la SIG Strasbourg n'ont jamais tremblé lors de cette affiche européenne. Impériaux en attaque (troisième meilleure marque de la saison) et très agressifs en défense, les Alsaciens ont étouffé le club mythique de Zagreb. Sous l'impulsion de Neftali Difuidi (23 points, 8 rebonds, 6 passes décisives) et de Jaylen Hands (22 points, 6 rebonds, 8 passes décisives), Strasbourg a surtout creusé l’écart dans le dernier quart-temps (30-17). Leurs adversaires étaient sûrement sur les rotules après un enchaînement de deux matchs en… 24 heures ce week-end, entre le championnat croate et l’ABA League.

La SIG n’était pas non plus en reste de ce côté-là. S’ils ne jouent que toutes les 2 semaines en coupe d’Europe, ils ont eu 3 matchs de championnat à jouer en 8 jours, le tout avec un effectif diminué par les blessures. Ce soir d’ailleurs, seulement huit joueurs ont joué, Maxence Lemoine étant toujours touché. D’où les performances de Difuidi et Hands, qui sont… le premier duo de l’histoire de la BCL à réussir un match en 20-5-5, selon Opta Jerry.

Jaylen HANDS
Jaylen HANDS
22
PTS
6
REB
8
PDE
Logo Basketball Champions League
SIG
95 70
CIB

Neftali DIFUIDI
Neftali DIFUIDI
23
PTS
8
REB
6
PDE
Logo Basketball Champions League
SIG
95 70
CIB

Très adroits à longue distance (13 paniers à trois points réussis) et dominateurs dans le contrôle du rebond, les Strasbourgeois ont imprimé un tempo d'enfer. La réaction croate est restée bien trop timide pour inquiéter un collectif alsacien parfaitement huilé. Ce succès probant de 25 unités (95-70) permet à la SIG de faire le plein de confiance et de bien se positionner en 1ère place provisoire de la Poule B. Il faudra attendre le résultat de Galatasaray-Varsovie, dans ce groupe où les quatre équipes étaient à égalité.

Strasbourg 95 - 70 Cibona Zagreb · Basketball Champions League 2026-2027 · 03/11/2026

Leaders

StrasbourgCibona Zagreb
PTSNeftali Difuidi 23Lovro Mazalin 19
REBNeftali Difuidi 8Tre Mitchell 10
PDJaylen Hands 8Rickey McGill 8

Statistiques d'équipe

StrasbourgCibona Zagreb
TIRS50,7 %39,4 %
3PTS13/326/24
LF10/1212/16
REB3737
RO1114

Nancy 86-73 Keravnos (FIBA Europe Cup)

À Palais des Sports Jean-Weille, le SLUC Nancy a lui aussi assuré l'essentiel avec beaucoup de sérieux. Les Nancéiens sortaient d’un week-end très productif, avec une victoire surprise face aux leaders dijonnais en championnat, et une qualification au tour suivant en Coupe de France contre l’ASA. Cette fois opposés à l'équipe chypriote de Keravnos — qui était la seule à égalité de bilan avec eux — les Couguars ont su imposer leur rythme physique. Ils ont pris les devants grâce à une régularité précieuse au scoring tout au long des quatre quart-temps (20, 22, 23 puis 21 points inscrits).

Kevin MARSILLON-NOLÉO
Kevin MARSILLON-NOLÉO
12
PTS
8
REB
3
PDE
Logo Fiba Europe Cup
NAN
86 73
KER

Grâce à une meilleure maîtrise des possessions et un apport remarquable de son banc (50 des 86 points), le SLUC n'a laissé aucun espoir de hold-up aux visiteurs. L’écart final de 13 points illustre un succès logique et propre. Gentilly est décidément une forteresse imprenable en coupe d’Europe, avec trois victoires en autant de matchs, et 18 points d’écart en moyenne. Le SLUC confirme son excellent début de campagne en FIBA Europe Cup et affirme un peu plus ses ambitions sur le continent en confortant sa première place.

Nancy 86 - 73 Keravnos BC · Fiba Europe Cup 2026-2027 · 03/11/2026

Leaders

NancyKeravnos BC
PTSCarlos Marshall Jr. 19Tyrn Flowers 18
REBStéphane Gombauld 8Jaye Crockett 9
PDMohammad Amini 4Shamar Givance 9

Statistiques d'équipe

NancyKeravnos BC
TIRS40,5 %40,6 %
3PTS12/369/23
LF14/1512/20
REB4440
RO1613

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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