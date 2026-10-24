Le "Roi de Paris" couronné… face à Paris : T.J. Shorts élu MVP de la 7e journée d'EuroLeague !

« C'est le seul joueur adverse pour lequel on accepterait un classique », nous soufflait-on dans la sphère parisienne. Ce joueur, T.J. Shorts, ne l'a pas fait mentir.

Pour son grand retour à l'Adidas Arena, 486 jours après le sacre en Betclic ELITE, T.J. Shorts a refait chavirer son royaume, mais dans la peau de "l'ennemi" cette fois. Bourreau de sa "seconde maison", le meneur américano-macédonien a porté Valence vers la victoire, ce qui lui a valu d'être distingué - aux côtés de Zach Leday - du titre de MVP de la 7e journée d'EuroLeague.

Récital en 24 minutes chrono

Pour mener Valence au succès dans la capitale (93-104), l'ancien (?) chouchou de la Porte de La Chapelle a livré une partition chirurgicale. En seulement 24 minutes passées sur le parquet, T.J. Shorts a compilé 25 points (à 9/14 aux tirs), 9 passes décisives et 4 rebonds. Une efficacité diabolique qui lui permet d'afficher une évaluation de 33.

Ce trophée de MVP de la journée d'EuroLeague est le septième de la carrière du lutin américain. L'essentiel de sa moisson - cinq - restant effectuée sous la tunique parisienne.

Double trouble in Round 7! 😤



Zach LeDay & @TjShorts5 were UNSTOPPABLE, earning the first Co-MVP of the Round honors of the season! 👏



MVP of the Round presented by @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/JMBNx1yiQT — EuroLeague (@EuroLeague) 24 octobre 2026

Accueilli par une chaleureuse ovation, le meneur valencien a vécu une soirée riche en émotions. La symbiose avec son ancien public - dans sa « seconde maison », comme il aimait l'appeler en interview exclusive pour BeBasket -, s'est même concrétisée par des chants « MVP, MVP, MVP » dans les travées parisiennes.

Une marque d'affection qui a sincèrement touché le principal intéressé : « Revoir ce public familier, les entendre scander mon nom, ça me touche. Entendre des chants MVP pour moi à l'extérieur, c'était une première », confiait-il au micro de l'EuroLeague TV après la rencontre.

Un titre de co-MVP partagé avec Zach LeDay

Cette distinction individuelle revêt également un caractère particulier à l'échelle de la saison européenne. C'est en effet la première fois que deux joueurs se partagent les honneurs de MVP d'une journée.

T.J. Shorts partage ainsi son trophée avec l'intérieur d'Hapoël Tel Aviv, Zach LeDay. Auteur lui aussi d'une évaluation de 33, LeDay a grandement contribué au succès des siens face à la Virtus Bologne (90-81) avec ses 22 points, 10 rebonds et 4 passes décisives.