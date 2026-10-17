Trois jours après sa défaite en FIBA Europe Cup en Turquie, l'Élan Chalon a décroché son premier succès de la saison à l'extérieur en s'imposant à Cholet malgré une première mi-temps ratée sur le plan défensif (50-41).

Les hommes d'Elric Delord ont pu compter sur un excellent Jeremiah Hill (24 points à 9/15 aux tirs dont 4/6 à 3-points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 5 interceptions pour 30 d'évaluation en 29 minutes) pour renverser la vapeur et s'offrir un troisième succès en quatre matchs de Betclic ELITE.

Cholet 77 - 86 Chalon · Betclic ELITE · 17/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Cholet Johnathan Williams 2 4 1 Jarrod West II 2 2 7 Mohamed Diarra 12 9 2 Amadou Fall 2 2 0 Malcolm Cazalon 7 3 3 Digué Diawara 19 5 2 Lynn Kidd 11 4 1 Noah Locke 5 0 2 Sitraka Raharimanantoanina 0 1 0 Tony Snell 8 1 1 Aaron Towo-Nansi 9 0 2 Chalon Damian Dunn 4 2 1 Grant Golden 2 5 3 Jacob Grandison 11 1 0 Jeremiah Hill 24 5 2 Jeriah Horne 9 2 0 Noa Kouakou-Heugue 6 4 4 Mathéo Leray 6 6 10 Clarence Nadolny 6 1 0 Carl Ponsar 13 6 0 Aher Uguak 5 1 1 Riley Zizi 0 0 0

50 points encaissés en première mi-temps, 27 en deuxième

Cholet Basket avait pourtant réalisé une première mi-temps de bonne facture, dans le sillage d'un très bon Digue Diawara (19 points, 5 rebonds, 2 passes décisives). Mais l'équipe de Fabrice Lefrançois s'est éteinte après la pause, avec seulement 27 points inscrits contre 50 sur les vingt premières minutes.

« Notre entame de troisième quart-temps se fait avec une énergie qui n’est pas à la hauteur de l’événement », regrettera après coup le technicien choletais dans Ouest-France .

A l'inverse, Elric Delord peut féliciter ses joueurs d'avoir tenu bon, après avoir compté 11 points de retard avant la pause. Finalement, après 32 changements de leader, Chalon a fini par remporter le mano-a-mano.

Jeremiah Hill a porté son équipe à bout de bras des deux côtés du terrain et fait craquer les locataires de la Meilleraie sur un tir du parking à 3 minutes du terme (77-81) qui a définitivement éloigné les joueurs des Mauges.

Au classement, Chalon (3-1) double son adversaire du soir (2-2) pour remonter provisoirement dans le top 4.