Le show Jeremiah Hill guide l'Elan Chalon à Cholet
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Trois jours après sa défaite en FIBA Europe Cup en Turquie, l'Élan Chalon a décroché son premier succès de la saison à l'extérieur en s'imposant à Cholet malgré une première mi-temps ratée sur le plan défensif (50-41).
Cholet 77 - 86 Chalon · Betclic ELITE 2026-2027 · 17/10/2026
Leaders
|Cholet
|Chalon
|PTS
|Digué Diawara 19
|Jeremiah Hill 24
|REB
|Mohamed Diarra 9
|Mathéo Leray 6
|PD
|Jarrod West II 7
|Mathéo Leray 10
Statistiques d'équipe
|Cholet
|Chalon
|TIRS
|40 %
|47,6 %
|3PTS
|9/26
|8/25
|LF
|24/29
|18/23
|REB
|34
|35
|RO
|10
|12
Les hommes d'Elric Delord ont pu compter sur un excellent Jeremiah Hill (24 points à 9/15 aux tirs dont 4/6 à 3-points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 5 interceptions pour 30 d'évaluation en 29 minutes) pour renverser la vapeur et s'offrir un troisième succès en quatre matchs de Betclic ELITE.
Cholet 77 - 86 Chalon · Betclic ELITE · 17/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Cholet
|Johnathan Williams
|2
|4
|1
|Jarrod West II
|2
|2
|7
|Mohamed Diarra
|12
|9
|2
|Amadou Fall
|2
|2
|0
|Malcolm Cazalon
|7
|3
|3
|Digué Diawara
|19
|5
|2
|Lynn Kidd
|11
|4
|1
|Noah Locke
|5
|0
|2
|Sitraka Raharimanantoanina
|0
|1
|0
|Tony Snell
|8
|1
|1
|Aaron Towo-Nansi
|9
|0
|2
|Chalon
|Damian Dunn
|4
|2
|1
|Grant Golden
|2
|5
|3
|Jacob Grandison
|11
|1
|0
|Jeremiah Hill
|24
|5
|2
|Jeriah Horne
|9
|2
|0
|Noa Kouakou-Heugue
|6
|4
|4
|Mathéo Leray
|6
|6
|10
|Clarence Nadolny
|6
|1
|0
|Carl Ponsar
|13
|6
|0
|Aher Uguak
|5
|1
|1
|Riley Zizi
|0
|0
|0
50 points encaissés en première mi-temps, 27 en deuxième
Cholet Basket avait pourtant réalisé une première mi-temps de bonne facture, dans le sillage d'un très bon Digue Diawara (19 points, 5 rebonds, 2 passes décisives). Mais l'équipe de Fabrice Lefrançois s'est éteinte après la pause, avec seulement 27 points inscrits contre 50 sur les vingt premières minutes.
« Notre entame de troisième quart-temps se fait avec une énergie qui n’est pas à la hauteur de l’événement », regrettera après coup le technicien choletais dans Ouest-France .
A l'inverse, Elric Delord peut féliciter ses joueurs d'avoir tenu bon, après avoir compté 11 points de retard avant la pause. Finalement, après 32 changements de leader, Chalon a fini par remporter le mano-a-mano.
Jeremiah Hill a porté son équipe à bout de bras des deux côtés du terrain et fait craquer les locataires de la Meilleraie sur un tir du parking à 3 minutes du terme (77-81) qui a définitivement éloigné les joueurs des Mauges.
Au classement, Chalon (3-1) double son adversaire du soir (2-2) pour remonter provisoirement dans le top 4.
Betclic ELITE 2026-2027 · 4
|Date
|Match
|16/10/2026
|Strasbourg 72 - 70 Roanne
|17/10/2026
|Nancy 80 - 65 Nanterre
|17/10/2026
|Pau-Lacq-Orthez 102 - 89 Saint-Quentin
|17/10/2026
|Cholet 77 - 86 Chalon
|17/10/2026
|Limoges 94 - 97 ASVEL
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