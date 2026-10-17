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Le show Jeremiah Hill guide l'Elan Chalon à Cholet

Porté par un excellent Jeremiah Hill (24 points, 5 rebonds, 5 interceptions) et sa défense après la pause, l'Élan Chalon a renversé Cholet ce samedi à la Meilleraie (77-86). Les hommes d'Elric Delord doublent leur adversaire au classement.
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Résumé
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Le show Jeremiah Hill guide l'Elan Chalon à Cholet
Jeremiah Hill a porté Chalon à la Meilleraie.
Crédit photo : Jacques Cormarèche
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Trois jours après sa défaite en FIBA Europe Cup en Turquie, l'Élan Chalon a décroché son premier succès de la saison à l'extérieur en s'imposant à Cholet malgré une première mi-temps ratée sur le plan défensif (50-41).

Cholet 77 - 86 Chalon · Betclic ELITE 2026-2027 · 17/10/2026

Leaders

CholetChalon
PTSDigué Diawara 19Jeremiah Hill 24
REBMohamed Diarra 9Mathéo Leray 6
PDJarrod West II 7Mathéo Leray 10

Statistiques d'équipe

CholetChalon
TIRS40 %47,6 %
3PTS9/268/25
LF24/2918/23
REB3435
RO1012

Les hommes d'Elric Delord ont pu compter sur un excellent Jeremiah Hill (24 points à 9/15 aux tirs dont 4/6 à 3-points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 5 interceptions pour 30 d'évaluation en 29 minutes) pour renverser la vapeur et s'offrir un troisième succès en quatre matchs de Betclic ELITE.

Cholet 77 - 86 Chalon · Betclic ELITE · 17/10/2026

MatchPTSREBPD
CholetJohnathan Williams241
Jarrod West II227
Mohamed Diarra1292
Amadou Fall220
Malcolm Cazalon733
Digué Diawara1952
Lynn Kidd1141
Noah Locke502
Sitraka Raharimanantoanina010
Tony Snell811
Aaron Towo-Nansi902
ChalonDamian Dunn421
Grant Golden253
Jacob Grandison1110
Jeremiah Hill2452
Jeriah Horne920
Noa Kouakou-Heugue644
Mathéo Leray6610
Clarence Nadolny610
Carl Ponsar1360
Aher Uguak511
Riley Zizi000

50 points encaissés en première mi-temps, 27 en deuxième

Cholet Basket avait pourtant réalisé une première mi-temps de bonne facture, dans le sillage d'un très bon Digue Diawara (19 points, 5 rebonds, 2 passes décisives). Mais l'équipe de Fabrice Lefrançois s'est éteinte après la pause, avec seulement 27 points inscrits contre 50 sur les vingt premières minutes.


« Notre entame de troisième quart-temps se fait avec une énergie qui n’est pas à la hauteur de l’événement », regrettera après coup le technicien choletais dans Ouest-France .

A l'inverse, Elric Delord peut féliciter ses joueurs d'avoir tenu bon, après avoir compté 11 points de retard avant la pause. Finalement, après 32 changements de leader, Chalon a fini par remporter le mano-a-mano.


Jeremiah Hill a porté son équipe à bout de bras des deux côtés du terrain et fait craquer les locataires de la Meilleraie sur un tir du parking à 3 minutes du terme (77-81) qui a définitivement éloigné les joueurs des Mauges.

Au classement, Chalon (3-1) double son adversaire du soir (2-2) pour remonter provisoirement dans le top 4.

Betclic ELITE 2026-2027 · 4

DateMatch
16/10/2026Strasbourg 72 - 70 Roanne
17/10/2026Nancy 80 - 65 Nanterre
17/10/2026Pau-Lacq-Orthez 102 - 89 Saint-Quentin
17/10/2026Cholet 77 - 86 Chalon
17/10/2026Limoges 94 - 97 ASVEL
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