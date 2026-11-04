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Le sort s'acharne sur Tima Pouye, victime d'une nouvelle rupture des ligaments croisés

Quasiment trois ans après avoir souffert de la même blessure avec Bourges, Tima Pouye a été victime mardi d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. D'autant plus cruel pour l'internationale française qu'elle vivait un début de saison enthousiasmant au Fenerbahçe.
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Le sort s'acharne sur Tima Pouye, victime d'une nouvelle rupture des ligaments croisés
Tima Pouye s'est blessée mardi contre Valence
Crédit photo : FIBA
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Ses cris, glaçants, dès la torsion de genou étaient ceux d'une athlète qui connaît son corps, qui est déjà passée par là.

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Après le genou gauche, le genou droit...

Malheureusement, l'instinct de Tima Pouye ne l'a pas trahi... Presque trois ans après une première rupture des ligaments croisés, en plein entraînement avec Bourges, l'internationale française est de nouveau victime de la même blessure.

À la simple différence que c'est le genou droit qui est cette fois touché, et non pas le gauche comme à Bourges...

Les examens médicaux réalisés ce mercredi à Istanbul ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur.

Fauchée au sommet de sa carrière

Il n'y a jamais de bon moment pour se blesser gravement, évidemment, mais Tima Pouye est d'autant plus malchanceuse de ce point de vue là aussi.

En 2024, sa première rupture des croisés l'avait empêché de postuler pour les Jeux Olympiques de Paris, le rêve d'une vie. Et cette fois, la Corrézienne est fauchée alors qu'elle atteignait le sommet de sa carrière.

Revenue d'une première expérience WNBA à Toronto, l'ancienne berruyère s'était ouvert les portes du plus grand club d'Europe, le Fenerbahçe Istanbul, et y vivait un début de saison particulièrement réjouissant, tant au niveau de ses responsabilités (21 minutes de moyenne) que de sa production (9,9 points à 40%, 2,6 rebonds et 2,6 passes décisives).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Tima Pouye.jpg
Tima POUYE
Poste(s): Arrière
Taille: 175 cm
Âge: 27 ans (07/04/1999)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / EuroLeague Féminine
PTS
8
#109
REB
2,5
#142
PD
2,3
#69

Pas d'EuroBasket ?

Des débuts prometteurs balayés en un seul mauvais appui... Désormais, Tima Pouye se trouve face à plusieurs mois de tunnel entre une prochaine opération chirurgicale, une longue rééducation puis une réathlétisation.

Une absence conséquente qui la privera du reste de la saison d'EuroLeague et sûrement, aussi, de l'EuroBasket 2027, auquel elle aurait pu prétendre, deux ans après sa seule campagne internationale avec l'équipe de France lors de l'édition 2025.

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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