Le sort s'acharne sur Tima Pouye, victime d'une nouvelle rupture des ligaments croisés

Ses cris, glaçants, dès la torsion de genou étaient ceux d'une athlète qui connaît son corps, qui est déjà passée par là.

Après le genou gauche, le genou droit...

Malheureusement, l'instinct de Tima Pouye ne l'a pas trahi... Presque trois ans après une première rupture des ligaments croisés, en plein entraînement avec Bourges, l'internationale française est de nouveau victime de la même blessure.

Tima Pouye bu pozisyonda sakatlandı. Umarım bir şeyi yoktur. Çok geçmiş olsun. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/WYJEZ9kKpc — Deniz'in Dünyası 🐣 (@DeniznDunyasi9) 3 novembre 2026

À la simple différence que c'est le genou droit qui est cette fois touché, et non pas le gauche comme à Bourges...

Les examens médicaux réalisés ce mercredi à Istanbul ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur.

Tima Pouye’un sağlık durumu hakkında bilgilendirme



Oyuncumuz Tima Pouye, 3 Kasım Salı akşamı (dün) evimizde Valencia Basket'i konuk ettiğimiz EuroLeague Women dördüncü hafta maçının son çeyreğinde bir sakatlık yaşamıştır.



Yapılan detaylı tetkikler sonucu oyuncumuzda sağ diz… pic.twitter.com/hfASzuSxV1 — Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol (@fbkadinbasket) 4 novembre 2026

Fauchée au sommet de sa carrière

Il n'y a jamais de bon moment pour se blesser gravement, évidemment, mais Tima Pouye est d'autant plus malchanceuse de ce point de vue là aussi.

En 2024, sa première rupture des croisés l'avait empêché de postuler pour les Jeux Olympiques de Paris, le rêve d'une vie. Et cette fois, la Corrézienne est fauchée alors qu'elle atteignait le sommet de sa carrière.

Revenue d'une première expérience WNBA à Toronto, l'ancienne berruyère s'était ouvert les portes du plus grand club d'Europe, le Fenerbahçe Istanbul, et y vivait un début de saison particulièrement réjouissant, tant au niveau de ses responsabilités (21 minutes de moyenne) que de sa production (9,9 points à 40%, 2,6 rebonds et 2,6 passes décisives).

PROFIL JOUEUR Tima POUYE Poste(s): Arrière Taille: 175 cm Âge: 27 ans (07/04/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague Féminine PTS 8 #109 REB 2,5 #142 PD 2,3 #69

Pas d'EuroBasket ?

Des débuts prometteurs balayés en un seul mauvais appui... Désormais, Tima Pouye se trouve face à plusieurs mois de tunnel entre une prochaine opération chirurgicale, une longue rééducation puis une réathlétisation.

Une absence conséquente qui la privera du reste de la saison d'EuroLeague et sûrement, aussi, de l'EuroBasket 2027, auquel elle aurait pu prétendre, deux ans après sa seule campagne internationale avec l'équipe de France lors de l'édition 2025.