Le Stade Rochelais perd Derradji, n°1 à l'évaluation du championnat, et fait (déjà) venir un troisième pigiste !
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La joie a été de courte durée pour Germain Castano. Avec ses deux pigistes médicaux, Bensley Joseph et Evan Gilyard (qui remplace Jase Townsend, blessé puis coupé, jusqu'à la fin de la saison), le Stade Rochelais Basket a été au complet pour la première fois de la semaine dernière lors de ses séances collectives. Puis lors du déplacement à Blois, perdu 89-102.
Derradji est blessé au genou
Sauf que cela n'a pas duré, et que l'équipe charentaise s'est présentée avec un élément manquant mardi soir à Rouen (défaite 76-75) : Sasha Derradji, touché au genou.
Un vrai coup dur pour La Rochelle, mal en point en ce début de championnat (1v-4d), parce que l'ancien meneur de Saint-Vallier signait des débuts exceptionnels ÉLITE 2 (13 points à 55%, 5,3 rebonds et 8,8 passes décisives). À 20 ans, il était déjà le meilleur passeur et la meilleure évaluation moyenne du championnat (23) !
Un coup dur, aussi, forcément dans son évolution, et c'est dans ce contexte que le Stade Rochelais va tenter de ramener un peu d'expérience.
Crusol, saison n°8
Selon nos informations, l'identité de son pigiste médical (le troisième de la saison, dès la mi-octobre !) est déjà connue : il s'agit de Timothé Crusol (1,93 m), qui a vécu la pré-saison avec Saint-Quentin.
Le champion d'Europe U16 2017 n'a "que" 25 ans, mais possède déjà un vécu particulièrement important : sept saisons professionnelles, dont trois à Limoges, avec un rôle central lors de l'excellente cuvée 2021/22 sous la houlette de Massimo Cancellieri (21 minutes de moyenne).
En quête de relance
Depuis son départ du CSP, Timothé Crusol n'a pas traversé que des moments réjouissants en ÉLITE 2, même s'il a enrichi son palmarès de deux Leaders Cup ces deux dernières années avec Orléans. Mais il a aussi connu les échecs de l'OLB en playoffs et une relégation en NM1 avec Fos-Provence.
Surtout, sa cote a progressivement chuté, avec des statistiques qui ont dégringolé au fil des ans. À 8,5 points de moyenne entre 2022 et 2024, avec une réussite très honnête (43% en 2023/24), Timothé Crusol affichait seulement 4,5 points à 30% l'an dernier.
Timothé Crusol entre sa première et sa dernière saison d'ÉLITE 2
Timothé Crusol (Champagne Basket) - Timothé Crusol (Orléans) · ELITE 2 2022-2023
|Timothé Crusol
|Timothé Crusol
|MJ
|40
|42
|PTS
|8,5
|4,6
|REB
|1,9
|1,7
|PD
|3,5
|3,6
|IN
|0,8
|0,8
|CO
|0,1
|0
S'il va inévitablement devoir reprendre confiance, le Loiretain pourrait toutefois faire du bien à une équipe rochelaise en souffrance par son QI basket largement au-dessus de la moyenne. Et ce dès vendredi dans un match qui vaudra cher contre l'ALM Évreux ?