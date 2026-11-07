Le Thunder écrase les Grizzlies avec un Ajay Mitchell record

Le Thunder est définitivement de retour. Après deux revers inquiétants, la franchise vient d'enchaîner trois succès face à des formations solides, dont deux victoires contre les Cavaliers en début de semaine. Vendredi, les hommes de Mark Daigneault ont confirmé leur regain de forme en dominant largement les Grizzlies (128-97), portant leur bilan à sept victoires pour deux défaites.

Ajay Mitchell sur son 35

Au cœur de cette démonstration, Ajay Mitchell a livré la meilleure performance de sa carrière NBA. Le meneur a inscrit 35 points à 14 sur 20 au tir, accompagnés de cinq passes décisives. Une prestation exceptionnelle d'efficacité confirmant la capacité du Belge à prendre davantage de responsabilités quand les stars sont absentes.

Alors que Shai Gilgeous-Alexander (28 unités) reste le principal moteur offensif du Thunder, les champions 2025 disposent d'autres joueurs talentueux pour animer l'attaque à l'image de Jared McCain auteur de 21 points.

Ajay Mitchell career-high 35 vs Memphis:



35 PTS | 5 AST | 14/20 FG | 4/7 3FG | 79 TS% pic.twitter.com/HqdIZBf3Ab — Basketball Performances (@NBAPerformances) 7 novembre 2026

Le Thunder toujours foudroyant

L'ancien joueur des Sixers a notamment retrouvé son adresse après une série de 18 tirs manqués, en enchaînant deux paniers à 3-points. Cette variété d'options a permis au Thunder de faire la course en tête dès le début de la rencontre et de contrôler tranquillement son avance.

Oklahoma City a ensuite mis un sérieux coup d'accélérateur dans le deuxième quart-temps en inscrivant 36 points contre seulement 21 pour Memphis, portant son avance à 71-49 à la pause.

Shai is having a blast out there. Shows off the handle, and lets the kids sitting courtside help him up.



Look at their faces. He just made their year lol. pic.twitter.com/HFo909pSgi — Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) 7 novembre 2026

Une démonstration collective malgré les blessures

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de SGA ont pris leur adversaire à la gorge en infligeant un 9-0 à la bande de Cedric Cowell. La messe était dite car les Grizzlies, auteurs d'un début de saison convaincant (6V-3D) n'ont jamais su se relever.

Memphis a grandement souffert en attaque à cause d'une adresse particulièrement faible : seulement 33 % au tir et 10 réussites à trois points sur 45 tentatives. Le rookie Cameron Boozer a totalement déjoué et termine avec 8 points à 2/14 au tir. Ty Jerome finit meilleur marqueur de son équipe avec 21 unités et cinq passes décisives mais le collectif du Thunder s'est montré trop dominateur.

CAMERON BOOZER WENT OFF TONIGHT:



8 PTS

2/14 FGM

0/8 3PM

25.4% TS



STATEMENT MADE FOR ROTY 🔥 pic.twitter.com/OwUgwx3MSt — NBA Tour Dates (@NBATourDates) 7 novembre 2026

Après cette démonstration, Oklahoma City rappelle à tous son statut d'équipe prétendante au titre NBA en dépit des blessures et des méformes.