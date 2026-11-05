Le trio Adebayo-Thompson-Antetokounmpo inscrit 92 points pour battre les Clippers

Le Heat commence à trouver des solutions, mais les victoires restent laborieuses... Dans la nuit de mercredi à jeudi, la franchise floridienne a renversé les Los Angeles Clippers (117-116, après prolongation) après avoir compté jusqu'à 20 points de retard. Pour éviter une nouvelle défaite, elle a dû s'appuyer presque exclusivement sur trois joueurs : Bam Adebayo (35 points), Klay Thompson (30) et Giannis Antetokounmpo (27). À eux trois, ils ont inscrit 92 des 117 points de leur équipe.

Ce troisième succès en quatre rencontres, confirme les progrès offensifs de Miami. Il souligne aussi les difficultés d'une équipe encore très dépendante de ses individualités, notamment lorsque son collectif se dérègle.

Miami renverse un match mal engagé

Tout avait pourtant bien commencé pour les Floridiens, devant après douze minutes (33-24). Mais leur défense a ensuite complètement cédé. En passant un 26-2 à leurs adversaires au début du deuxième quart-temps, les Clippers ont brutalement inversé le rapport de force, jusqu'à prendre 20 longueurs d'avance.

À la pause, Los Angeles menait encore de 15 points (67-52). Le Heat a progressivement réduit cet écart en deuxième période, sans parvenir à prendre durablement le contrôle des débats.

Encore menés de dix points à quatre minutes et demie du terme, les visiteurs ont toutefois profité des erreurs adverses pour revenir. Leur agressivité défensive a pesé dans ce retour : les Clippers ont perdu 20 ballons, offrant 23 points à Miami.

À égalité (107-107), les deux équipes auraient pu éviter la prolongation. Rui Hachimura a manqué un lancer franc susceptible de donner l'avantage aux Clippers, avant que Bam Adebayo ne rate la dernière tentative du temps réglementaire.

Bam Adebayo vs Clippers



35 PTS - 10 REB - 70 FG%



Bam has been looking way more aggressive the last few games pic.twitter.com/cuRa59SdrP — Heat Clips 🎬 (@MiamiClip) 5 novembre 2026

Klay Thompson décisif, Adebayo particulièrement efficace

La prolongation a d'abord tourné en faveur de Los Angeles, porté par Darius Garland. Auteur de l'intégralité des neuf points de son équipe pendant ces cinq minutes supplémentaires, le meneur a permis aux Clippers de mener 116-112 à moins de 80 secondes de la fin.

Adebayo a alors ramené Miami à deux longueurs, avant que Thompson ne profite d'une remise en jeu pour se démarquer et inscrire le tir à 3-points de la victoire à une seconde du buzzer.

KLAY FOR THE WIN 🗣️🗣️👌 pic.twitter.com/pnpAtZlC1y — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 5 novembre 2026

L'ancien Warrior a réussi huit tirs primés : sa prestation offensive la plus aboutie de la saison, avec 35 points à 14/20 aux tirs. Sa capacité à attaquer le cercle et à se rendre disponible près du panier a notamment permis de sanctionner les prises à deux sur Giannis.

Le Grec, moins adroit, a néanmoins pesé par son activité intérieure, terminant avec 14 rebonds, 6 passes décisives et 3 contres.

Klay Thompson says the “Heat Culture” is real and it rejuvenated him:



“I enjoy having big nights but I don’t go into games with a mindset like ‘I have to prove myself’ I know what I’m capable of…I’m going to have plenty of nights like this throughout the season and that’s why… pic.twitter.com/eqQVInbhkt — The HEAT Realm (@WadexFlash) 5 novembre 2026

Miami reste toutefois loin d'avoir réglé tous ses problèmes. Les Clippers, désormais battus sept fois consécutivement, ont longtemps exposé les faiblesses défensives du Heat. Pour Erik Spoelstra, l'enjeu sera désormais de trouver de la constance sans dépendre autant de son trio offensif.