C’était anticipé, mais l’histoire entre Keenan Evans et le Zalgiris Kaunas reprend un peu plus tôt que prévu. Initialement prêté aux London Lions pour retrouver son rythme après plusieurs années marquées par les blessures, le meneur américain a été rappelé par le club lituanien, qui a officialisé son retour ce vendredi 23 octobre.

Une décision motivée par la blessure de Nigel Williams-Goss aux ischio-jambiers, aggravée lors du match contre l'Anadolu Efes le 16 octobre dernier, qui contraint le géant lituanien à réorganiser sa rotation extérieure.

« Il nous fallait une décision rapide. Après des examens complémentaires, nous constatons que la blessure de Nigel Williams-Goss est moins grave que prévue, mais il aura tout de même besoin de temps. Nous suivons la situation au quotidien et nous effectuerons des examens supplémentaires la semaine prochaine afin de suivre son évolution », a commenté le président Paulius Jankunas sur le site du club, alors qu’il était question d’une absence d’environ quatre semaines.

After his loan spell at @LondonLions, former Zalgiris guard @KeenanEvs officially returns back to Kaunas. 💚✍️



(Presented by: Artea) pic.twitter.com/mGG6ECM9wg — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 23 octobre 2026



Son remplaçant retrouve donc un environnement qu’il connaît parfaitement, lui qui avait marqué les esprits sous les couleurs du club entre 2022 et 2024. Un retour qui constitue une nouvelle étape dans un parcours particulièrement éprouvant, mais aussi l’occasion pour l’Américain de 30 ans de renouer avec le plus haut niveau européen.

Trois blessures majeures en moins de trois ans

Car le parcours récent de Keenan Evans a tout d’un scénario cruel. En janvier 2023, alors qu’il réalise une première saison convaincante à Kaunas, le meneur est victime d’une rupture du tendon d’Achille droit. Après plusieurs mois de rééducation, il parvient à retrouver son meilleur niveau et signe un exercice 2023-2024 exceptionnel : 17,3 points et 3,9 passes décisives de moyenne en EuroLeague. Des performances qui lui ouvrent les portes de l’Olympiakos à l’été 2024.

Mais le sort s’acharne. En mai 2024, une rupture du tendon rotulien vient interrompre son élan et le prive de l’intégralité de la saison 2024-2025. Après de longs mois de rééducation, l’Américain finit par retrouver les parquets avec le club grec. Son retour en EuroLeague, en novembre 2025, tourne toutefois au cauchemar : à peine deux minutes après son entrée en jeu face… au Zalgiris, il se rompt le tendon d’Achille gauche.

Trois blessures majeures en moins de trois ans : à un âge où il aurait dû être au sommet de sa carrière, Evans doit une nouvelle fois repartir de zéro. Son passage à l’Olympiakos restera ainsi largement frustrant, malgré le titre d’EuroLeague remporté par le club du Pirée en 2026.

Londres, une étape avant le grand retour

C’est dans ce contexte que le Zalgiris lui a tendu la main à l’été 2026. Le combo guard a signé un contrat d’un an, avec une année supplémentaire en option, avant d’être immédiatement prêté aux London Lions. L’objectif était annoncé dès le départ : lui permettre de retrouver du rythme et de la confiance dans un cadre moins exigeant que l’EuroLeague, tout en conservant la possibilité de le rappeler en cours de saison. Ce qui est chose faite.

L’expérience londonienne aura finalement été de courte durée, mais elle n’a pas été vaine. En EuroCup, Evans a affiché des moyennes de 11,8 points et 2,8 passes décisives en 25 minutes sur quatre rencontres, montrant des signes encourageants pour un joueur qui doit encore retrouver toutes ses sensations. Il a également évolué en championnat britannique, où il a tourné à 8,7 points (à 28 % aux tirs) et 3,3 passes décisives de moyenne en 20 minutes.

Keenan Evans Poste : Meneur/Arrière

Taille : 191 cm

Âge : 30 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : London Lions Stats 2026-2027 / EuroCup Statistiques du joueur pour la saison PTS 11,8 #78 REB 0,8 #354 PD 2,8 #72

Un retour aux sources pour se relancer

Pour Kaunas, ce recrutement présente un avantage évident : le club connaît les qualités du joueur, son intelligence et sa capacité à organiser le jeu. Reste désormais à savoir comment son corps réagira à ce retour à un niveau d’exigence supérieur. Le Zalgiris entend pouvoir compter sur lui progressivement, sans précipiter les choses après les épreuves physiques traversées ces dernières années.

Son retour doit avant tout permettre de renforcer la rotation du Zalgiris, sans faire peser sur lui la responsabilité de résoudre à lui seul les difficultés de l’équipe (2 victoires, 4 défaites en EuroLeague avant d’affronter l’ASVEL ce vendredi à 19h).