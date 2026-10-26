Première ombre au tableau pour Denain Voltaire. Seul leader d’ELITE 2 après six journées (5 victoires, 1 défaite), le club du Nord a annoncé ce lundi 26 octobre l’absence de Christian Nelson pour environ deux mois.

L’ailier-fort a contracté une blessure au genou, sans préciser la nature de celle-ci, mardi dernier lors de la défaite - la seule de la saison - sur le parquet d’Antibes (91-82), après 4’43 passé sur le terrain. Les examens médicaux effectués cette semaine ont confirmé une indisponibilité estimée à deux mois.

Denain Voltaire à la recherche d’un pigiste médical

Un coup d’arrêt pour l’ancien joueur de Levallois qui, dans la rotation du leader de l’antichambre, sortait d’une bonne sortie contre Aix-Maurienne (9 points à 3/3 à 3-points, 2 rebonds, 2 passes décisives en 22 minutes), après un début de saison relativement discret sur le plan personnel (3,6 points, 2,4 rebonds en 13 minutes de moyenne sur 4 rencontres d'ELITE 2).

Afin de pallier cette absence, Denain s’est mis en quête d’un pigiste médical "susceptible de renforcer l’effectif et d’accompagner le groupe durant cette période".