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Leader d’ELITE 2, Denain perd un joueur pour plusieurs mois

Leader d’ELITE 2 après 6 journées, Denain va devoir compenser la blessure de Christian Nelson, touché au genou et indisponible pendant environ deux mois. Un pigiste est recherché.
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Leader d’ELITE 2, Denain perd un joueur pour plusieurs mois
Christian Nelson blessé, Denain est en quête d'un pigiste médical.
Crédit photo : Teddy Picaudé
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Première ombre au tableau pour Denain Voltaire. Seul leader d’ELITE 2 après six journées (5 victoires, 1 défaite), le club du Nord a annoncé ce lundi 26 octobre l’absence de Christian Nelson pour environ deux mois.


L’ailier-fort a contracté une blessure au genou, sans préciser la nature de celle-ci, mardi dernier lors de la défaite - la seule de la saison - sur le parquet d’Antibes (91-82), après 4’43 passé sur le terrain. Les examens médicaux effectués cette semaine ont confirmé une indisponibilité estimée à deux mois.

Denain Voltaire à la recherche d’un pigiste médical

Un coup d’arrêt pour l’ancien joueur de Levallois qui, dans la rotation du leader de l’antichambre, sortait d’une bonne sortie contre Aix-Maurienne (9 points à 3/3 à 3-points, 2 rebonds, 2 passes décisives en 22 minutes), après un début de saison relativement discret sur le plan personnel (3,6 points, 2,4 rebonds en 13 minutes de moyenne sur 4 rencontres d'ELITE 2).

Christian Nelson

Stats moyennes des 7 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
714:394,62,10,90,70,3

7 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
20/104:4302000D 91-82 @ ANTELITE 2
16/1021:5392231V 95-77 vs AIXELITE 2
09/1012:3053010V 78-71 vs LEVELITE 2
06/1018:3261100V 106-81 vs BCMCoupe de France Masculine
02/1017:4542200V 55-80 @ CHAELITE 2
25/098:4603001V 87-76 vs BLOELITE 2
15/0918:2282110V 80-88 @ CHACoupe de France Masculine

Afin de pallier cette absence, Denain s’est mis en quête d’un pigiste médical "susceptible de renforcer l’effectif et d’accompagner le groupe durant cette période".

Denain

Derniers résultats

DateMatch
06/10/2026Denain 106 - 81 Gravelines
09/10/2026Denain 78 - 71 Levallois
16/10/2026Denain 95 - 77 Aix-Maurienne
20/10/2026Antibes 91 - 82 Denain
24/10/2026Le Havre 95 - 103 Denain

Prochains matchs

DateMatch
30/10/2026Denain - Nantes
02/11/2026Blois - Denain
06/11/2026La Rochelle - Denain
13/11/2026Denain - Caen
17/11/2026Evreux - Denain

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