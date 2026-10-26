Leader d’ELITE 2, Denain perd un joueur pour plusieurs mois
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Première ombre au tableau pour Denain Voltaire. Seul leader d’ELITE 2 après six journées (5 victoires, 1 défaite), le club du Nord a annoncé ce lundi 26 octobre l’absence de Christian Nelson pour environ deux mois.
L’ailier-fort a contracté une blessure au genou, sans préciser la nature de celle-ci, mardi dernier lors de la défaite - la seule de la saison - sur le parquet d’Antibes (91-82), après 4’43 passé sur le terrain. Les examens médicaux effectués cette semaine ont confirmé une indisponibilité estimée à deux mois.
Denain Voltaire à la recherche d’un pigiste médical
Un coup d’arrêt pour l’ancien joueur de Levallois qui, dans la rotation du leader de l’antichambre, sortait d’une bonne sortie contre Aix-Maurienne (9 points à 3/3 à 3-points, 2 rebonds, 2 passes décisives en 22 minutes), après un début de saison relativement discret sur le plan personnel (3,6 points, 2,4 rebonds en 13 minutes de moyenne sur 4 rencontres d'ELITE 2).
Stats moyennes des 7 derniers matchs
|MJ
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|7
|14:39
|4,6
|2,1
|0,9
|0,7
|0,3
7 derniers matchs
|Date
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|Match
|Ligue
|20/10
|4:43
|0
|2
|0
|0
|0
|D 91-82 @ ANT
|ELITE 2
|16/10
|21:53
|9
|2
|2
|3
|1
|V 95-77 vs AIX
|ELITE 2
|09/10
|12:30
|5
|3
|0
|1
|0
|V 78-71 vs LEV
|ELITE 2
|06/10
|18:32
|6
|1
|1
|0
|0
|V 106-81 vs BCM
|Coupe de France Masculine
|02/10
|17:45
|4
|2
|2
|0
|0
|V 55-80 @ CHA
|ELITE 2
|25/09
|8:46
|0
|3
|0
|0
|1
|V 87-76 vs BLO
|ELITE 2
|15/09
|18:22
|8
|2
|1
|1
|0
|V 80-88 @ CHA
|Coupe de France Masculine
Afin de pallier cette absence, Denain s’est mis en quête d’un pigiste médical "susceptible de renforcer l’effectif et d’accompagner le groupe durant cette période".
Derniers résultats
|Date
|Match
|06/10/2026
|Denain 106 - 81 Gravelines
|09/10/2026
|Denain 78 - 71 Levallois
|16/10/2026
|Denain 95 - 77 Aix-Maurienne
|20/10/2026
|Antibes 91 - 82 Denain
|24/10/2026
|Le Havre 95 - 103 Denain
Prochains matchs
|Date
|Match
|30/10/2026
|Denain - Nantes
|02/11/2026
|Blois - Denain
|06/11/2026
|La Rochelle - Denain
|13/11/2026
|Denain - Caen
|17/11/2026
|Evreux - Denain