À 41 ans, LeBron James continue de repousser les limites statistiques de la NBA. Mercredi soir, sur le parquet de Detroit, le nouvel ailier des 76ers a inscrit le 16 000e panier de sa carrière en saison régulière. Une première dans l'histoire de la ligue, réalisée lors d'une victoire face aux Pistons (112-106) qui permet à son équipe de conserver la tête de la conférence Est, avec un bilan de huit succès pour une seule défaite.

Le record est intervenu dès le début du deuxième quart-temps. Opposé à John Collins, James a attaqué le cercle pour conclure de la main gauche. Il avait déjà dépassé Kareem Abdul-Jabbar, précédent détenteur du record avec 15 837 paniers, en mars dernier sous le maillot des Lakers. Désormais engagé dans sa 24e saison NBA, il creuse encore l'écart avec ses poursuivants.

16,000 field goals made for LeBron James!



Another milestone for The King in Year 24 👑 pic.twitter.com/F0gfA9n3ye — NBA (@NBA) 5 novembre 2026

LeBron s'inscrit dans un collectif qui gagne

Depuis son arrivée à Philadelphie cet été, James n'a plus besoin d'assumer systématiquement le premier rôle offensif. Face aux Pistons, ses 13 points, 10 rebonds et 8 passes décisives ont accompagné les performances de Jaylen Brown (30 points) et Joel Embiid (26 points, 15 rebonds).

Brown s'est également illustré dans les dernières secondes en contrant une tentative à 3-points de Cade Cunningham, alors que Detroit menaçait de revenir. Les Sixers ont ainsi pris leur revanche sur la seule équipe à les avoir battus cette saison, malgré un dernier quart-temps difficile après avoir compté jusqu'à 17 points d'avance.

JAYLEN BROWN CLUTCH BLOCK.



SIXERS MOVE TO 8-1 AND STAY #1 IN EAST ‼️ pic.twitter.com/PtxjZtlEtm — NBA (@NBA) 5 novembre 2026

Cette capacité à répartir les responsabilités constitue l'un des premiers enseignements du début de saison de Philadelphie. James peut peser sur le jeu sans monopoliser les possessions, tandis que plusieurs de ses coéquipiers sont capables de prendre le relais au scoring.

« Il est trop tôt pour parler des Finales »

L'excellent départ des Sixers commence pourtant à susciter des comparaisons. Comme le rappelle ESPN, lors des cinq précédentes saisons où le King avait remporté au moins sept de ses huit premiers matchs, son équipe avait systématiquement atteint les Finales NBA.

LeBron James, while discussing the Sixers' 8-1 start.



"We got a good team. Guys vibe with one another, guys like each other, guys enjoy being around each other. That has a lot to do with it too. It makes the game a lot easier when you enjoy being around people." pic.twitter.com/4wlpJzkOWx — Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) 5 novembre 2026

Une statistique que l'intéressé préfère relativiser.

« Il est trop tôt pour parler des Finales et de ce genre de choses un 4 novembre. Nous allons simplement continuer à adhérer à ce que nous voulons mettre en place. Nous avons une bonne équipe, les gars s'entendent bien et apprécient être ensemble », a-t-il expliqué à ESPN. James insiste surtout sur la régularité nécessaire pour aller loin : « Ces équipes ont été constantes tout au long de l'année. Chaque jour, nous voulions progresser. Nous savions ce que nous avions à faire et nous nous responsabilisions mutuellement. Je commence à retrouver cela ici. »

Nick Nurse partage cette prudence. L'entraîneur souhaite avant tout « prolonger les bonnes séquences de jeu et réduire les mauvaises ».

À vous de trancher Les Sixers sont-ils favoris à l'Est pour atteindre les Finales NBA ? Oui

Non

Philadelphie n'avait plus remporté ses quatre premiers déplacements depuis la saison 2000-2001, celle de sa dernière participation aux Finales NBA. LeBron James et ses coéquipiers tenteront de prolonger cette série vendredi à Cleveland, où l'ancien joueur des Cavaliers retrouvera sa franchise de cœur.