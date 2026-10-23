LeBron James répond avec ironie aux critiques de Donald Trump

LeBron James n'a pas l'intention de s'attarder sur les critiques de Donald Trump. Accusé par le président américain d'avoir manqué de respect aux Etats-Unis lors de l'Opening Night de la NBA, le quadruple champion a balayé la polémique d'une réponse ironique. Interrogé après la victoire des Sixers face aux Cavaliers (114-106), jeudi, le King a simplement lancé : « Journée calme au bureau, vous savez. »

LeBron James responds to Donald Trump taking shots at him with a BRUTAL one liner:



“Slow news day at the office, you know.” pic.twitter.com/Y4Qa0lHD6a — Deuce World🌃 (@deuceworldx) 23 octobre 2026

La polémique avait enflé mardi, avant la rencontre entre Philadelphie et les Knicks (106-100). Alors que l'hymne national américain était interprété au Madison Square Garden, des images ont montré LBJ poursuivant son échauffement à quelques secondes du début de la rencontre aux côtés de ses coéquipiers.

Ainsi, sur son réseau social Truth Social, Donald Trump n'a pas manqué de critiquer le joueur de 41 ans, l'accusant de manquer de respect aux militaires et aux héros américains morts pour le drapeau. Une attaque à laquelle James n'a donc pas souhaité répondre frontalement.

LeBron working on his golf swing pregame 🏌️‍♂️



(via @alexdaysports) pic.twitter.com/rgdHRz5G4k — TickPick (@TickPick) 21 octobre 2026

LeBron James et Donald Trump, une rivalité d'antan

Par ailleurs, les tensions entre LeBron James et le dirigeant américain ne sont pas nouvelles. En 2017, après le titre NBA remporté par les Warriors, Stephen Curry avait exprimé ses réticences à l'idée de se rendre à la Maison-Blanche, une tradition réservée aux champions.

Donald Trump avait alors annoncé sur Twitter que l'invitation était retirée. LeBron James, à l'époque aux Cavs avait immédiatement répliqué en le qualifiant de « bon à rien ».

En 2024, un nouvel épisode avait eu lieu entre les deux hommes puisque The Chosen One avait apporté son soutien à Kamala Harris lors des élections présidentielles. « Quand je pense à mes enfants, à ma famille et à leur avenir, le choix est clair. VOTEZ KAMALA HARRIS !!! », avait écrit l'ancien Laker, en accompagnant son message d'une vidéo critiquant Donald Trump.

Donald Trump lui-même critiqué pour son attitude

D'ailleurs, les reproches adressés au quadruple MVP sur sa conduite pendant l'hymne national américain contrastent avec certaines controverses ayant visé Donald Trump par le passé. En février 2020, lors d'une soirée organisée pour le Super Bowl, le président avait été filmé en train de mimer un chef d'orchestre pendant l'hymne national, selon le Miami Herald.

Donald Trump a également suscité la polémique par ses déclarations sur les militaires américains. En 2015, à propos de John McCain, ancien prisonnier de guerre au Vietnam pendant plus de cinq ans, l'homme de 80 ans avait déclaré : « J'aime les gens qui n'ont pas été faits prisonniers. »

Ainsi, cette nouvelle brouille entre le président américain et LeBron James ne constitue pas une surprise majeure. Le joueur des Sixers ne semble d'ailleurs pas vouloir l'alimenter plus qu'il ne faut et souhaite rester concentré sur sa saison avec sa nouvelle franchise.