LeBron James sur l'évolution de la NBA : « Le jeu était plus lent quand je suis arrivé »

Drafté en 2003, LeBron James a débuté dans une NBA bien différente de la ligue moderne. Aux côtés de Steve Nash dans son podcast « Mind The Game », le King s'est remémoré ses premiers souvenirs au sein de la grande ligue et les multiples évolutions du basket auquel il a assisté tout au long de sa carrière.

En 2003, une NBA dominée par les intérieurs

A son arrivée dans la ligue, les postes étaient clairement définis, pas de place à l'improvisation et les joueurs les plus dominants ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. A l'époque, les pivots imposaient leur puissance sur les parquets de la NBA.

« Le jeu était évidemment beaucoup plus lent quand je suis arrivé. [...] À l'époque, on jouait avec un meneur, un arrière, un ailier, un ailier fort et un pivot. Le basket sans position fixe n'existait pas encore quand je suis arrivé en NBA », a expliqué LeBron James.

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Les équipes s'appuyaient alors sur des joueurs capables de dominer physiquement, à l'image de Shaquille O'Neal, Kevin Garnett ou Tim Duncan. Le joueur des Sixers se souvient notamment de ses débuts face aux Kings, qui comptaient des joueurs de référence à chaque poste.

« Il n'y avait pas de si ni de mais quand à la position de chacun. C'était simple : si le pivot est au milieu, il est en retrait. Le meneur remonte le ballon. Les ailiers se déplacent sur les côtés », a détaillé The Chosen One.

“Tim Duncan never showed emotion”



-someone who never watched Tim Duncanpic.twitter.com/eKQ2tYKDnL — Tom Petrini (@RealTomPetrini) 24 avril 2020

Stephen Curry et les Warriors ont changé le jeu

La décennie 2010 a progressivement bouleversé cette organisation. L'importance du tir à trois points a augmenté, tandis que le rythme et l'espacement sont devenus essentiels.

Bron Bron accorde notamment cette évolution à l'arrivée d'une gamme de joueurs complètement en décalage avec le style pratiqué en NBA à l'époque. « Il y a eu l'émergence de Steph Curry. Il y a eu Russell Westbrook et Kevin Durant. [...] La ligue a commencé à évoluer un peu en termes de vitesse », a-t-il remarqué.

Stephen Curry and Kevin Durant, the most talented duo this game has ever seen 🔥🔥 pic.twitter.com/akImAus7TD — Antonin (@antonin_org) 11 septembre 2020

Les monstres physiques sont plus rares

Le King a également salué le travail des équipes de Phoenix dirigées par Mike D'Antoni, avec Steve Nash à la mène, ayant contribué à accélérer le jeu. Cette évolution a modifié les exigences physiques. Les joueurs de grande taille peuvent désormais être performants sans nécessairement posséder la masse musculaire des pivots d'autrefois.

« On peut mesurer 2,11 m et peser 100 kg et s'en sortir dans notre ligue, car maintenant que les règles changent, il y a plus d'espace, plus de rythme, et le niveau technique s'élève encore », a expliqué le quadruple MVP.

À 41 ans, LeBron mise sur la passion

De son côté, LeBron James possède toujours un physique hors norme mais pour poursuivre sa carrière, l'ailier sait très bien qu'à 41 ans, ses prédispositions ne lui suffisent plus pour dominer. L'ancien joueur des Lakers s'appuie sur sa passion pour le basket, sa préparation physique et une gestion plus réfléchie de ses efforts.

Le 28 octobre, face aux Pacers, après une interception, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA a préféré ne pas forcer une action face au rookie Jalen Slawson, évitant une collision potentiellement coûteuse. « Il y a cinq ou quatre ans, j'aurais probablement foncé », a avoué LeBron James.

Ainsi, malgré un physique déclinant, le natif d'Akron continue de se réinventer pour perdurer encore un peu dans une ligue que lui aussi, a profondément changé.