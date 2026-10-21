LeBron James sur son leadership aux Sixers : « Je ne me contente pas de donner des ordres »

LeBron James n'a pas attendu longtemps pour imposer sa méthode aux Sixers. Après la victoire de Philadelphie contre les Knicks (106-100) lors de l'Opening Night, le quadruple champion NBA a expliqué comment il comptait gagner le respect de ses nouveaux coéquipiers.

« Je suis là tous les jours. J'arrive avant tout le monde à la salle et je suis parmi les derniers à partir. Je ne me contente pas de donner des ordres. Je me tiens responsable et, si je ne fais pas quelque chose, je veux que les autres me le fassent remarquer », a exigé le King.

Un message fort envoyé par l'ancien des Lakers juste après avoir démarré sa 24e saison dans la grande ligue. Recruté cet été, LBJ s'est montré précieux pour sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs avec 14 points, 9 rebonds et 7 passes décisives.

LeBron James lucide sur les problèmes des Sixers

Malgré l'euphorie des débuts, le quadruple champion NBA n'a pas manqué de pointer les quelques défauts de son équipe sur cette rencontre face aux Knicks.

« En première mi-temps, je trouve qu'on a bien défendu, mais on a concédé des points sur des rebonds offensifs », a déclaré le natif d'Akron. « Ils ont marqué des paniers à trois points parce qu'on n'a pas récupéré le rebond défensif. »

LeBron James s'est ensuite réjouit du changement d'attitude de ses partenaires dans le second acte, plus impliqués dans ce secteur de jeu. Pour The Chosen One, cette victoire illustre surtout l'importance du travail collectif notamment en défense.

LeBron James requiert un collectif uni

En effet, le King a passé une partie de la soirée à défendre sur Karl-Anthony Towns. Si LeBron James n'a jamais rien lâché malgré un duel plutôt désavantageux, la réussite défensive provient aussi du travail de ses coéquipiers selon lui.

« Évidemment, j’ai accepté la mission, mais quand on a le soutien de tout le monde… » a admis humblement l'ancien joueur des Cavaliers.

Ainsi, le joueur 22 fois All-Star espère que cet altruisme dont ont fait preuve les Sixers se prolongera tout au long de la saison. Cela semble d'ailleurs être la seule manière de faire pour que Philadelphie soit compétitif cette année avec autant de stars.