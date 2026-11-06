Léo Westermann prolonge à l'Estudiantes Madrid : vers une deuxième montée de suite pour l'ex-international français ?

Ce qui devait être une pige médicale se transforme en une aventure plus longue pour Léo Westermann. L'ancien meneur de l'équipe de France, arrivé à l'Estudiantes Madrid fin septembre, a prolongé son engagement avec le club madrilène, désormais de manière définitive. Une bonne nouvelle pour l'Alsacien, qui avait démarré sa 17e saison professionnelle sans contrat garanti sur la durée.

À 34 ans, le natif de Haguenau a trouvé sa place dans l'effectif de Toni Ten, engagé dans la course à la montée en Liga Endesa. Après six journées, l'Estudiantes partage la première place de Primera FEB avec un bilan parfait de six victoires en six rencontres. Le club madrilène vient notamment de dominer Gran Canaria (102-80) dans un choc du haut de tableau.

Léo Westermann convaincant depuis son arrivée à Madrid

Recruté initialement pour pallier une absence dans l'effectif, Léo Westermann a rapidement apporté son expérience et sa qualité d'organisation à l'Estudiantes. L'ancien international français tourne à 10 points à 51,9% de réussite aux tirs, dont 42,1% à 3-points sur 4,8 tentatives par match, 2 rebonds et 3,5 passes décisives en 20 minutes de moyenne, sur ses quatre premières apparitions en Primera FEB.

Des statistiques intéressantes pour un joueur arrivé après le début de la saison, qui conserve notamment une belle efficacité extérieure en plus de sa maîtrise tactique. Son profil de meneur expérimenté, capable d'organiser le jeu mais aussi de sanctionner à longue distance, constitue un atout supplémentaire pour les Madrilènes qui comptent désormais 14 joueurs professionnels !

Très efficace et juste (18 d'évaluation), l'ancien joueur de Limoges a également participé à la démonstration de l'Estudiantes contre Gran Canaria, une victoire de 22 points qui a permis au club de préserver son invincibilité.

PROFIL JOUEUR Léo WESTERMANN Poste(s): Meneur Taille: 198 cm Âge: 34 ans (24/07/1992) Nationalités: Stats 2026-2027 / Primera FEB PTS 10 #55 REB 2 #139 PD 3,5 #17

L'Estudiantes Madrid vise un retour dans l'élite espagnole

Institution historique du basketball espagnol, l'Estudiantes Madrid cherche à retrouver la Liga Endesa. Après avoir manqué la montée la saison passée, le club de la capitale réalise un début d'exercice 2026-2027 idéal.

La prolongation de Léo Westermann permet à Toni Ten de conserver un joueur habitué aux exigences du haut niveau européen, passé notamment par le Partizan Belgrade, le CSKA Moscou, le Fenerbahçe Istanbul ou encore le FC Barcelone.

Le prochain rendez-vous s'annonce déjà important. Ce samedi 7 novembre à Getafe, l'Estudiantes affrontera Cantabria, quatrième du championnat avec quatre victoires et deux défaites. Une nouvelle occasion pour les Madrilènes de confirmer leur excellent départ.