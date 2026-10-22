Les clubs de La Boulangère Wonderligue signent un grand Chelem en EuroCup

Dommage d'avoir vu Villeneuve-d'Ascq faire relâche en EuroCup cette semaine car tout réussissait visiblement aux clubs français... quitte à revenir de -11 en 103 secondes chrono !

Après Chartres et Lattes-Montpellier mercredi, Charnay et Landerneau ont validé le Grand Chelem tricolore ce jeudi dans la deuxième compétition continentale.

Charnay bientôt en tête avec Brno ?!

Dans le Groupe A, la différence semble faite ! Alors que le Zabiny Brno fait office de favori, Charnay a successivement battu ses deux autres rivaux : Helsinki (91-54) puis Limassol (80-93).

Les Pinkies sont allées l'emporter à Chypre, face à l'équipe de la Française Sarah Ousfar (16 d'évaluation.

Une victoire qui a été un peu longue à se dessiner, puisque le CBBS a dû attendre la 25e minute pour se détacher. Mais Molly Kaiser a pesé (18 points à 7/9, 7 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions), tandis que les jeunes Claire Dalstra (8 points et 8 rebonds) et Camille Sevaux (8 points et 5 rebonds à 17 ans) ont tiré leur épingle du jeu.

Les Pinkies recevront Brno la semaine prochaine avec l'objectif d'aller titiller les Tchèques pour la première place.

Soirée spéciale pour Landerneau

De son côté, après une défaite initiale à Poznan (77-65), Landerneau a ouvert son compteur en balayant Fribourg (88-63).

Pour le premier match de Coupe d'Europe avec du public à la Cimenterie, cinq ans après le huis-clos de 2021, le LBB a maîtrisé ce qui ressemble à l'équipe la plus faible de son groupe. Avec, là aussi, une jeune en facteur X (8 points en 17 minutes pour Emma Cariou, 18 ans) mais surtout une star à son meilleur niveau.

Ainsi, après deux sorties à 22 points, Harmoni Turner est montée encore plus haut : 28 points à 9/19, 7 rebonds, 6 passes décisives et 0 balle perdue pour 30 d'évaluation.