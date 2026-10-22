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Les clubs de La Boulangère Wonderligue signent un grand Chelem en EuroCup

4/4 pour les clubs français en EuroCup cette semaine ! Après Chartres et Lattes-Montpellier mercredi, Charnay et Landerneau ont également engrangé une victoire sur la scène continentale ce jeudi.
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Les clubs de La Boulangère Wonderligue signent un grand Chelem en EuroCup
Charnay l'a emporté, tout comme Landerneau
Crédit photo : FIBA
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Dommage d'avoir vu Villeneuve-d'Ascq faire relâche en EuroCup cette semaine car tout réussissait visiblement aux clubs français... quitte à revenir de -11 en 103 secondes chrono !

Après Chartres et Lattes-Montpellier mercredi, Charnay et Landerneau ont validé le Grand Chelem tricolore ce jeudi dans la deuxième compétition continentale.

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Charnay bientôt en tête avec Brno ?!

Dans le Groupe A, la différence semble faite ! Alors que le Zabiny Brno fait office de favori, Charnay a successivement battu ses deux autres rivaux : Helsinki (91-54) puis Limassol (80-93).

AEL Limassol WBC 80 - 93 Charnay · EuroCup Féminine 2026-2027 · 22/10/2026

Leaders

AEL Limassol WBCCharnay
PTSJ.J. Quinerly 21Molly Kaiser 18
REBSarah Ousfar 11Mayé Touré 10
PDAlexis Mead 7Laura Ziegler 8

Statistiques d'équipe

AEL Limassol WBCCharnay
TIRS40 %42,9 %
3PTS10/2910/29
LF18/2111/13
REB3457
RO621

Les Pinkies sont allées l'emporter à Chypre, face à l'équipe de la Française Sarah Ousfar (16 d'évaluation.

Sarah OUSFAR
Sarah OUSFAR
9
PTS
11
REB
4
PDE
Logo EuroCup Féminine
AEL
80 93
CHA

Une victoire qui a été un peu longue à se dessiner, puisque le CBBS a dû attendre la 25e minute pour se détacher. Mais Molly Kaiser a pesé (18 points à 7/9, 7 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions), tandis que les jeunes Claire Dalstra (8 points et 8 rebonds) et Camille Sevaux (8 points et 5 rebonds à 17 ans) ont tiré leur épingle du jeu.

Camille SEVAUX
Camille SEVAUX
8
PTS
5
REB
0
PDE
Logo EuroCup Féminine
AEL
80 93
CHA

Les Pinkies recevront Brno la semaine prochaine avec l'objectif d'aller titiller les Tchèques pour la première place.

Soirée spéciale pour Landerneau

De son côté, après une défaite initiale à Poznan (77-65), Landerneau a ouvert son compteur en balayant Fribourg (88-63).

Landerneau 88 - 63 BCF Elfic Fribourg · EuroCup Féminine 2026-2027 · 22/10/2026

Leaders

LanderneauBCF Elfic Fribourg
PTSHarmoni Turner 28Hannah Riddick 17
REBHarmoni Turner 7Hannah Riddick 8
PDHarmoni Turner 6Stéphanie Martinez 4

Statistiques d'équipe

LanderneauBCF Elfic Fribourg
TIRS50 %41 %
3PTS12/297/23
LF12/186/13
REB4228
RO1511

Pour le premier match de Coupe d'Europe avec du public à la Cimenterie, cinq ans après le huis-clos de 2021, le LBB a maîtrisé ce qui ressemble à l'équipe la plus faible de son groupe. Avec, là aussi, une jeune en facteur X (8 points en 17 minutes pour Emma Cariou, 18 ans) mais surtout une star à son meilleur niveau.

Emma CARIOU
Emma CARIOU
8
PTS
1
REB
0
PDE
Logo EuroCup Féminine
LAN
88 63
FRI

Ainsi, après deux sorties à 22 points, Harmoni Turner est montée encore plus haut : 28 points à 9/19, 7 rebonds, 6 passes décisives et 0 balle perdue pour 30 d'évaluation.

Harmoni TURNER
Harmoni TURNER
28
PTS
7
REB
6
PDE
Logo EuroCup Féminine
LAN
88 63
FRI

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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