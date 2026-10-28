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Les Espoirs de Saint-Quentin débloquent leur compteur face à Strasbourg

Les Espoirs ELITE de Saint-Quentin ont décroché leur premier succès de la saison en dominant Strasbourg (78-59), ce mardi au palais des sports Pierre-Ratte. Après cinq revers d'entrée, la formation axonaise a stoppé net l'élan d'une SIG qui restait sur une victoire à Chalon.
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Résumé
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Les Espoirs de Saint-Quentin débloquent leur compteur face à Strasbourg
La joie des U21 du SQBB
Crédit photo : SQBB-JSC
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Il aura fallu attendre la sixième sortie, mais Saint-Quentin a ouvert son compteur en Espoirs ELITE !

Ce mardi, dans son Palais des Sports Pierre-Ratte, le SQBB a pris le meilleur sur Strasbourg (78-59) lors d'une rencontre avancée de la 13e journée. Les Alsaciens, eux, enregistrent leur quatrième défaite en six matchs.

Naël Loubibet guide Saint-Quentin,
Deh-Dimitri Azema en double-double

C'est du banc qu'est venue l'étincelle. Naël Loubibet a fini meilleur marqueur saint-quentinois avec 17 points à 7/10 aux tirs, auxquels il a ajouté 7 rebonds en 28 minutes, sans la moindre perte de balle. Une copie propre, récompensée par la meilleure évaluation de son équipe (18).

Naël LOUBIBET
Naël LOUBIBET
17
PTS
7
REB
0
PDE
Logo Espoirs ELITE
SQT
78 59
STR

Dans la raquette, Dimitri Azema s'est offert un double-double (11 points, 12 rebonds dont 3 offensifs), malgré une main moins sûre (5/14).

Charles Kracher a, lui, rempli toutes les colonnes : 13 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et un contre. Muet derrière l'arc (0/5), il s'est montré quasi infaillible à mi-distance avec cinq réussites sur six tentatives à deux points.

Salah Koné a pour sa part compilé 15 points, 4 passes décisives et 4 interceptions, en faisant oublier son 3/12 aux tirs grâce à un 8/11 sur la ligne des lancers francs.

Espoirs Saint-Quentin 78 - 59 Espoirs Strasbourg · Espoirs ELITE 2026-2027 · 27/10/2026

Leaders

Espoirs Saint-QuentinEspoirs Strasbourg
PTSNaël Loubibet 17Boubacar-Sidy Traore 16
REBDeh-Dimitri Azema 12Alexy Ragoo--Francillette 8
PDLenzo Rambur 7Boubacar-Sidy Traore 6

Statistiques d'équipe

Espoirs Saint-QuentinEspoirs Strasbourg
TIRS41,2 %33,9 %
3PTS3/244/22
LF19/3613/22
REB4742
RO2014

Des contributions qui illustrent l'abattage collectif d'un SQBB conquérant sur les seconds ballons. Car si l'adresse extérieure a fait défaut, avec un famélique 3/24 à trois points, Saint-Quentin a trouvé d'autres armes pour faire plier la SIG. Les Axonais ont arraché 20 rebonds offensifs et provoqué 14 interceptions, de quoi multiplier les possessions et compenser largement leur maladresse longue distance.

Patrice Koenig assume sa part de responsabilité

Au moment du bilan, l'entraîneur strasbourgeois n'a cherché aucune échappatoire. « C'est une défaillance collective et je m'inclus dedans », a confié Patrice Koenig aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Le technicien a également pointé le fossé entre cette prestation et celle livrée quelques jours plus tôt à Chalon.

Ses joueurs n'auront pas à ruminer bien longtemps. La SIG recevra Cholet dès le samedi 31 octobre, soit quatre jours seulement après ce revers. Une échéance rapprochée qui doit lui permettre de tourner la page de la soirée de Saint-Quentin.

Espoirs ELITE - Journée 6
30/10/2026
DIJ Espoirs Dijon
- -
NAN Espoirs Nancy
LIM Espoirs Limoges
- -
BOU Espoirs Boulazac
31/10/2026
GRA Espoirs Gravelines
- -
ROA Espoirs Roanne
STR Espoirs Strasbourg
- -
CHO Espoirs Cholet
MSB Espoirs Le Mans
- -
PAU Espoirs Pau-Lacq-Orthez
SQT Espoirs Saint-Quentin
- -
ASV Espoirs ASVEL
JLB Espoirs Bourg-en-Bresse
- -
NAN Espoirs Nanterre
PAR Espoirs Paris Basketball
- -
CHA Espoirs Chalon

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