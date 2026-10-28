Il aura fallu attendre la sixième sortie, mais Saint-Quentin a ouvert son compteur en Espoirs ELITE !

Ce mardi, dans son Palais des Sports Pierre-Ratte, le SQBB a pris le meilleur sur Strasbourg (78-59) lors d'une rencontre avancée de la 13e journée. Les Alsaciens, eux, enregistrent leur quatrième défaite en six matchs.

Naël Loubibet guide Saint-Quentin,

Deh-Dimitri Azema en double-double

C'est du banc qu'est venue l'étincelle. Naël Loubibet a fini meilleur marqueur saint-quentinois avec 17 points à 7/10 aux tirs, auxquels il a ajouté 7 rebonds en 28 minutes, sans la moindre perte de balle. Une copie propre, récompensée par la meilleure évaluation de son équipe (18).

Dans la raquette, Dimitri Azema s'est offert un double-double (11 points, 12 rebonds dont 3 offensifs), malgré une main moins sûre (5/14).

Charles Kracher a, lui, rempli toutes les colonnes : 13 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et un contre. Muet derrière l'arc (0/5), il s'est montré quasi infaillible à mi-distance avec cinq réussites sur six tentatives à deux points.

Salah Koné a pour sa part compilé 15 points, 4 passes décisives et 4 interceptions, en faisant oublier son 3/12 aux tirs grâce à un 8/11 sur la ligne des lancers francs.

Des contributions qui illustrent l'abattage collectif d'un SQBB conquérant sur les seconds ballons. Car si l'adresse extérieure a fait défaut, avec un famélique 3/24 à trois points, Saint-Quentin a trouvé d'autres armes pour faire plier la SIG. Les Axonais ont arraché 20 rebonds offensifs et provoqué 14 interceptions, de quoi multiplier les possessions et compenser largement leur maladresse longue distance.

Patrice Koenig assume sa part de responsabilité

Au moment du bilan, l'entraîneur strasbourgeois n'a cherché aucune échappatoire. « C'est une défaillance collective et je m'inclus dedans », a confié Patrice Koenig aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Le technicien a également pointé le fossé entre cette prestation et celle livrée quelques jours plus tôt à Chalon.

Ses joueurs n'auront pas à ruminer bien longtemps. La SIG recevra Cholet dès le samedi 31 octobre, soit quatre jours seulement après ce revers. Une échéance rapprochée qui doit lui permettre de tourner la page de la soirée de Saint-Quentin.