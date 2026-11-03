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Les Flammes Carolo obtiennent déjà leur qualification, Bourges en est tout proche, Basket Landes décidément maudit contre Saragosse

EuroLeague féminine - Les Flammes Carolo ont écrasé Bucarest et validé leur ticket pour le tour suivant, tandis que Bourges s'est imposé de justesse face à Prague et se met en ballotage très favorable. Basket Landes, enfin, s'est incliné pour la troisième fois en six mois contre Saragosse.
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Les Flammes Carolo obtiennent déjà leur qualification, Bourges en est tout proche, Basket Landes décidément maudit contre Saragosse
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La 4e journée d'EuroLeague féminine, première de la phase retour, a offert des émotions

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extrêmement contrastées aux formations tricolores engagées sur la scène continentale. Entre la démonstration offensive des Flammes Carolo à l'étranger, le combat de gala remporté par le Tango Bourges et la terrible désillusion vécue par Basket Landes, le basket français a vécu une soirée riche en rebondissements. Malheureusement aussi marquée par la terrible blessure de Tima Pouye avec le Fenerbahçe, qui a connu sa première défaite européenne à domicile depuis... 2022.

Bucarest 64-103 Charleville-Mézières

Le déplacement des Flammes Carolo en Roumanie s'est transformé en un véritable récital offensif. Dès l'entre-deux initial, les Ardennaises ont imposé un rythme incisif, avec… 34 points marqués dans le premier quart-temps. Portées par une adresse extérieure insolente (14/29, soit 48%) et une circulation de balle léchée (33 passes décisives), les joueuses françaises ont creusé un écart abyssal au fil des minutes.

Noémie BROCHANT
Noémie BROCHANT
12
PTS
9
REB
1
PDE
Logo EuroLeague Féminine
BUC
64 103
FCB

Le score final de 103 à 64 illustre la suprématie totale des Flammes sur cette rencontre. Il ressemble d’ailleurs à celui infligé aux Roumaines à Charleville à l’aller (98-66). Six joueuses ont terminé à plus de 18 d’évaluation, avec la palme pour le double-double de Coline Franchelin en 13 points et 12 passes décisives.

Tiffany CLARKE
Tiffany CLARKE
19
PTS
4
REB
1
PDE
Logo EuroLeague Féminine
BUC
64 103
FCB

Grâce à ce succès éclatant, le club français, en 3-1, valide officiellement sa qualification pour le tour suivant de la compétition. En 0-4, la lanterne rouge Bucarest ne peut en effet plus remonter sur elles. Une qualification acquise comme la saison dernière, qui confirme les ambitions européennes du club des Ardennes et sa capacité à briller hors de ses bases. Un bon tour de chauffe avant un dernier déplacement à Angers ce week-end avant la trêve internationale.

CS Rapid Bucuresti féminin 64 - 103 Flammes Carolo · EuroLeague Féminine 2026-2027 · 03/11/2026

Leaders

CS Rapid Bucuresti fémininFlammes Carolo
PTSClaudia Cuic 32Isabelle Strunc 19
REBClaudia Cuic 6Noémie Brochant 9
PDClaudia Cuic 5Coline Franchelin 12

Statistiques d'équipe

CS Rapid Bucuresti fémininFlammes Carolo
TIRS37,9 %54,3 %
3PTS8/2514/29
LF12/1313/15
REB2642
RO511

Bourges 85-81 Prague

Dans le même temps, le Prado a vibré au rythme d'un duel au sommet face au prestigieux club tchèque de Prague, champion en 2025. Les Tango ont dû puiser dans leurs derniers retranchements pour s'imposer de haute lutte sur le score de 85-81, au terme d’un match qui était parti sur de très grosses bases de rythme (48-48 à la mi-temps). De quoi prendre une revanche sur le match aller largement remporté en République Tchèque par la bande à Migna Touré (14 points ce soir).

Face-à-face entre anciennes coéquipières : Alix Duchet et Pauline Astier (photo : Olivier Martin)

Cette affiche européenne a surtout été l'occasion de retrouvailles chargées d'émotion avec Pauline Astier. L'ancienne prodige et meneuse emblématique de Bourges, partie il y a un an relever un défi sous les couleurs de Prague, a fini à 11 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. Mais la solidarité berruyère a fini par primer, permettant aux Tango de mettre un pied au tour suivant. Cela aurait même pu être le cas ce soir si Lublin n’avait pas gagné contre l’Emlak Konut (85-79). Il faudra patienter encore un peu. 

La joie des Berruyères (photo : Olivier Martin)

Basket Landes 69-70 Saragosse

Défaite 76-75 à l’aller, défaite 69-70 au retour. En comptant en plus leur revers lors du Final 6 la saison dernière (53-69), Basket Landes est décidément maudit contre Saragosse. « On s’est prouvé qu’on peut rivaliser avec cette équipe » indiquait Julie Barennes avant la rencontre dans les colonnes de Sud-Ouest. Sauf que rivaliser, cela ne suffit pas, et le basket peut être cruel. D’autant plus que les Landaises sortaient d’une défaite au buzzer contre Toulouse en championnat ce week-end. Face à des voisins pyrénéens qui restaient sur un sans-faute en EuroLeague, et surtout… neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues, la tâche n’était pas facile.

Murjanatu MUSA
Murjanatu MUSA
11
PTS
4
REB
0
PDE
Logo EuroLeague Féminine
LAN
69 70
ZAR

Mais portées par la chaude ambiance de l’Espace François-Mitterrand, elles sont allées au bout du match, terminant sur un lay-up à 2 secondes du terme au lieu d’aller chercher le 3-points. Avec une meilleure adresse extérieure (5/18, soit 28%) ou aux lancers-francs (18/27, soit 67%), le match aurait pu tourner en faveur des coéquipières de Camille Droguet (11 points). Mais c’est donc la troisième fois en l'espace de seulement six mois que les Landaises s'inclinent d'un rien contre leur bête noire ibérique. Un nouveau revers amer qui maintient une pression constante pour la suite de leur parcours européen (bilan de 1-3).

EuroLeague Féminine - Journée 4
03/11/2026
LUB AZS UMCS Lublin
85 79
KON Emlak Konut SK féminin
FEN Fenerbahce Opet féminin
71 73
VAL Valencia BC féminin
BUC CS Rapid Bucuresti féminin
64 103
FCB Flammes Carolo
LAN Basket Landes
69 70
ZAR Casademont Zaragoza féminin
QUA Athinaikos Qualco
77 64
KIB Kibirkstis-TOKS
BOU Bourges
85 81
USK ZVVZ USK Praha
04/11/2026
SCH Beretta Famila Schio
- -
GAL Galatasaray Cagdas Factoring
MEC Kangoeroes Basket Mechelen féminin
- -
CRV KKZ Crvena Zvezda féminin

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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