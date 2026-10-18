Les gagnants et les perdants de la présaison NBA

À quelques jours de la reprise de la NBA, les rencontres de préparation ont permis d'observer les premières tendances de la saison 2026-2027. Grant Hughes, de Bleacher Report, distingue trois franchises ayant réussi leur présaison et deux autres dont les difficultés suscitent des inquiétudes. Si ces matchs ne préjugent pas des résultats à venir, plusieurs individualités ont déjà retenu l'attention.

Memphis et OKC parmi les gagnants

Après les départs successifs de Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. et Ja Morant, Memphis entame une nouvelle étape de sa reconstruction. Les premières prestations de Cameron Boozer, troisième choix de la Draft 2026, ont particulièrement convaincu. L'ancien joueur de Duke a affiché ses qualités de finition et de création offensive, tandis que Zach Edey et GG Jackson ont également donné satisfaction.

Cameron Boozer: 16 PTS, 6 REB, 2 AST, 4/7 FG, 2/3 3FG, 6/7 FT, 79 TS% vs Magic



Another great showing for the Grizzlies rookie 🔥 pic.twitter.com/EsvJft1BXJ — Basketball Performances (@NBAPerformances) 8 octobre 2026

Le Thunder figure aussi parmi les gagnants grâce à Bennett Stirtz. Sélectionné en 16e position de la Draft, l'ancien meneur d'Iowa a inscrit 61 points, dont 13 paniers à 3-points, et distribué 13 passes décisives lors de ses trois premières sorties. Une contribution prometteuse pour Oklahoma City, qui a perdu Lu Dort, Aaron Wiggins et Isaiah Joe durant l'intersaison.

Thunder rookies Bennett Stirtz and Aday Mara put on a show tonight against the Hawks:



Stirtz: 26 PTS, 4 REB, 5 AST, 6 3PM, 75 TS%

Mara: 17 PTS, 10 REB, 6 AST, 4 BLK, 60 TS%



Sam Presti has done it again. pic.twitter.com/H5Me7qQuXo — Basketball Performances (@NBAPerformances) 13 octobre 2026

Milwaukee séduit après le départ d'Antetokounmpo

Autre franchise distinguée, Milwaukee a entamé sa reconstruction après le transfert de Giannis Antetokounmpo. Arrivé dans cette opération, Kel'el Ware a signé deux double-doubles lors de ses deux premières apparitions, démontrant sa complémentarité avec Myles Turner.

HOW? KEL'EL WARE 😮



Nifty finish under the rim… he’s got a double-double for Milwaukee with 18 PTS and 12 REB! pic.twitter.com/2pEsfpCZPr — NBA (@NBA) 8 octobre 2026

Tyler Herro a également affiché une efficacité intéressante, tandis que Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis et le rookie Brayden Burries ont laissé entrevoir de bonnes possibilités. Si les Bucks ne figurent pas parmi les favoris, leur nouvel effectif a livré des premiers signes encourageants pour le futur.

Philadelphie inquiète, Joel Embiid sous surveillance

Du côté des perdants, les Philadelphia 76ers occupent une place importante dans ce bilan. Les interrogations concernent principalement Joel Embiid, dont le retour à la compétition a été compliqué.

Lors de sa première rencontre face à Brooklyn, le MVP 2023 a terminé avec un seul panier réussi en cinq tentatives et huit ballons perdus. Sa mobilité a également inquiété, même si sa dernière apparition en présaison s'est révélée plus convaincante.

JOEL EMBIID ALLEYOOP SLAM 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/FxRjm5cACu — BrickCenter (@BrickCenter_) 9 octobre 2026

Après plusieurs saisons perturbées par les blessures, la capacité du pivot à retrouver son meilleur niveau reste déterminante pour les ambitions de Philadelphie.

Charlotte déjà handicapé par les blessures

Enfin, les Hornets ont connu une préparation perturbée par plusieurs pépins physiques. Kon Knueppel a été arrêté par une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Coby White a souffert du mollet.

Brandon Miller, absent du premier match en raison d'une contusion au tibia, a ensuite effectué son retour avec 18 points face à Milwaukee.

Après le départ de LaMelo Ball, Charlotte doit reconstruire son organisation offensive. La disponibilité de ses principaux joueurs constituera donc un premier enjeu pour réussir son début de saison.