les Hawks se relancent face aux Cavaliers grâce à Onyeka Okongwu

Les Hawks ont retrouvé le chemin de la victoire. Après trois revers consécutifs, la franchise géorgienne s'est imposée face aux Cavaliers (114-111), jeudi soir à la State Farm Arena. Un succès acquis notamment grâce à Onyeka Okongwu, auteur de 29 points, son meilleur total de points de la saison, et à Nickeil Alexander-Walker, décisif dans les dernières secondes.

Onyeka Okongwu 29 PTS (11-17 FG, 4-6 3P), 12 REB (5 OREB), 2 AST, 1 STL, 1 BLK vs. Cavs



He said the Hawks don’t need a new center. pic.twitter.com/ZZTV4qfNUC — Role Player Performances (@BenchHighlights) 30 octobre 2026

Atlanta renverse une situation mal embarquée

Les Hawks ont pourtant connu un début de rencontre particulièrement difficile. Limités à seulement 16 points dans le premier quart-temps, leur plus faible total sur une période cette saison, les Géorgiens ont rapidement laissé Cleveland prendre les commandes. Les Cavaliers ont même compté jusqu'à 15 points d'avance.

Mené 35-24 dans le deuxième quart-temps, A-Town a progressivement inversé la tendance. Portés par Onyeka Okongwu, les Hawks ont notamment infligé un 13-2 à leurs adversaires pour revenir dans la partie et ont finalement rejoint les vestiaires avec deux points d'avance (46-44).

Atlanta a poursuivi sur sa lancée après la pause et abordé le dernier quart-temps avec sept longueurs d'avance (89-82). Mais Cleveland n'avait pas dit son dernier mot.

Nickeil Alexander-Walker clutch

Alors que les Hawks comptaient encore dix points d'avance à 4 minutes et 34 secondes de la fin, les Cavaliers sont revenus à une longueur à deux reprises. Un panier de Donovan Mitchell à 21 secondes du buzzer a notamment ramené Cleveland à 112-111.

Nickeil Alexander-Walker a alors converti deux lancers francs à 15,3 secondes du terme pour redonner trois points d'avance à Atlanta. La défense des Hawks a ensuite résisté aux deux dernières tentatives de l'arrière de Cleveland, pour remporter la victoire.

Nickeil Alexander-Walker Poste : Arrière

Taille : 196 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : Canada

Club : Atlanta Hawks Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 20,5 #43 REB 3,3 #201 PD 2,8 #111

Onyeka Okongwu s'improvise leader offensif

A vrai dire, les hommes de Quin Snyder ont pu compter sur un Onyeka Okongwu de gala pour l'emporter. Le pivot a été le grand artisan de cette victoire avec une efficacité au tir redoutable. Le joueur de 25 ans a converti 11 de ses 17 tentatives, dont quatre à trois points et a notamment permis à son équipe de revenir dans la rencontre après un début de match compliqué.

L'autre grand artisan de ce succès se nomme Nickeil Alexander-Walker. Le Canadien a joué un rôle majeur avec 25 points, tandis qu'Aaron Wiggins a apporté 20 unités en sortie de banc, à 8/14 au tir. Pas dans son meilleur soir au tir (7/16), le leader de la franchise, Jalen Johnson termine avec 17 points.

Atlanta Hawks 114 - 111 Cleveland Cavaliers · NBA · 30/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Atlanta Hawks Dyson Daniels 4 6 5 Jalen Johnson 17 8 7 Onyeka Okongwu 29 12 2 Nickeil Alexander-Walker 25 3 1 C.J. McCollum 5 3 8 Luguentz Dort 6 3 2 Kingston Flemings 2 1 5 Jock Landale 6 10 1 Aaron Wiggins 20 7 3 Zuby Ejiofor 0 0 0 Dorian Finney-Smith 0 0 0 Corey Kispert 0 0 0 Asa Newell 0 0 0 Cleveland Cavaliers Mario Hezonja 10 6 2 Craig Porter Jr. 0 1 0 Thomas Bryant 0 0 0 Riley Minix 0 0 0 Ernest Udeh Jr. 0 0 0 Peyton Watson 4 4 3 Evan Mobley 11 4 7 Jarrett Allen 14 8 1 Donovan Mitchell 22 2 3 James Harden 24 5 4 Sam Merrill 16 2 3 Jaylon Tyson 3 6 1 Tyrese Proctor 7 6 2

Les Hawks mettent fin à leur série noire

Du côté de Cavaliers, James Harden a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 24 points, devant Donovan Mitchell et ses 22 unités. Sam Merrill a aussi contribué en inscrivant 16 points, dont quatre paniers à trois points.

Cette victoire permet à Atlanta de retrouver un bilan équilibré de trois succès pour trois défaites. Cleveland voit, de son côté, sa série de trois victoires consécutives prendre fin et affiche désormais trois victoires pour deux défaites.