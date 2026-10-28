Les Knicks lancent enfin leur saison et Jayson Tatum crucifie les Nets au buzzer : le résumé de la nuit en NBA
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La nuit NBA a été marquée par la première victoire des Knicks cette saison face aux Pistons (111-97). Jayson Tatum a livré une prestation exceptionnelle avec les Celtics en inscrivant 40 points et le panier de la victoire au buzzer en prolongation contre les Nets (125-124). De leur côté, les Lakers ont flanché face aux Blazers toujours invaincus (136-129).
Les Knicks se relancent face aux Pistons
Après trois défaites consécutives, les champions en titre ont enfin montré les crocs. Les Knicks ont dominé les Pistons (111-97), jusque-là invaincus, en renversant une rencontre mal engagée. Menés de 15 points, New York a écrasé ses adversaires dans les deuxième et troisième quart-temps (63-25).
Karl-Anthony Towns a signé un double-double impressionnant avec 27 points et 20 rebonds. Jalen Brunson a ajouté 23 unités malgré une adresse compliquée (5 sur 18). En face, Cade Cunningham (19 points) a été contenu après un bon début de match. Cette victoire rassure Big Apple même si l'entraîneur Mike Brown estime que son équipe doit encore progresser.
New York Knicks 111 - 97 Detroit Pistons · NBA 2026-2027 · 28/10/2026
Leaders
|New York Knicks
|Detroit Pistons
|PTS
|Karl-Anthony Towns 27
|Paul Reed 22
|REB
|Karl-Anthony Towns 20
|Cade Cunningham 9
|PD
|Jalen Brunson 7
|Cade Cunningham 8
Statistiques d'équipe
|New York Knicks
|Detroit Pistons
|TIRS
|43,2 %
|42,5 %
|3PTS
|12/36
|9/37
|LF
|23/28
|14/24
|REB
|49
|45
|RO
|19
|15
Jayson Tatum délivre Boston au buzzer
Les Celtics peuvent remercier leur superstar. Jayson Tatum a inscrit 40 points, dont le tir décisif au buzzer de la prolongation, pour offrir à Boston une victoire arrachée face aux Nets (125-124). L'ailier a converti 10 de ses 20 tirs et 18 de ses 22 lancers francs. Il s'agit de sa première performance à 40 points depuis son retour en mars après une rupture du tendon d'Achille droit.
Paul George a ajouté 20 unités en faveur des C's qui enchaînent une troisième victoire consécutive. Malgré les 27 points et 12 rebonds de Michael Porter Jr., Brooklyn reste sans victoire après quatre rencontres. Nolan Traoré, intégré au cinq de départ, s'est illustré avec 15 unités et 5 assists.
Les Lakers chutent contre les Blazers malgré Luka Doncic
Les Blazers ont prolongé leur début de saison parfait en s'imposant face aux Lakers (136-129), mardi soir. Malgré les 41 points et neuf passes décisives de Luka Doncic, épaulé par Austin Reaves (26 unités), les Californiens ont concédé leur première défaite de la saison.
Longtemps au coude-à-coude, les deux équipes ont offert un duel offensif intense. Les Lakers menaient encore de cinq points à la mi-temps (73-68), mais Portland a progressivement inversé la tendance avant de faire la différence dans le dernier quart-temps. Damian Lillard a inscrit 21 points, tandis que Ja Morant et Deni Avdija en ont ajouté 23 chacun.
Pour les Californiens, le soutien autour de Luka Magic et Austin Reaves était trop faible pour espérer gagner face à une équipe en pleine bourre. L.A concède ainsi sa première défaite de la saison mais aura la possibilité de se rattraper jeudi dans le derby face aux Clippers.
Les Spurs déroulent avec Victor Wembanyama
Victor Wembanyama et les Spurs ont également marqué les esprits en dominant les Kings (130-103). Auteur de 29 points et 10 rebonds, le Français a été épaulé par Julian Champagnie, qui termine à 26 unités. San Antonio enchaîne ainsi une deuxième victoire consécutive. Retour sur la performance de Wembanyama et la démonstration des Texans dans notre article dédié.