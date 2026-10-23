Les Nuggets retombent dans leurs travers face au Thunder

Les Nuggets espéraient frapper un grand coup dès leur premier match de la saison 2026-2027 en s'imposant sur le parquet du Thunder. Mais après une première période maîtrisée, conclue avec quatre points d'avance, les hommes de David Adelman ont complètement déjoué après la pause, inscrivant seulement 31 points en seconde mi-temps.

De son côté, leur adversaire a accéléré pour inscrire 52 points après la pause et s'imposer 96-84. Une défaite inquiétante pour Denver, puisque la franchise du Colorado vient d'égaler son pire total de points marqué depuis février 2019. Certes, les deux équipes ont souffert d'un manque d'adresse, mais la défense d'OKC a particulièrement perturbé l'attaque des Nuggets.

Ce revers rappelle d'ailleurs les difficultés rencontrées par les champions NBA 2023 la saison dernière. Les Nuggets ont perdu 22 ballons, contre seulement 12 pour le Thunder, et affiché des pourcentages de réussite particulièrement faibles : 38 % au tir, 27 % à trois points et 64 % aux lancers francs.

Les stars absentes

L'absence de Cameron Johnson après la pause, touché par une blessure, n'a pas arrangé les choses mais ne suffit pas à expliquer un tel effondrement collectif. Plus étonnant encore que cette déroute, les cadres de Denver ont complétement explosé à l'impact.

En effet que ce soit Jamal Murray ou Nikola Jokic, les deux stars de l'effectif sont passés à côté de leur rencontre. Le meneur canadien n'a inscrit que six points (2/11 aux tirs) et a commis six pertes de balle. De son côté, le pivot serbe a été limité à seulement 13 unités (5/19 aux tirs, dont 1/7 à 3-points).

Nikola Jokic (Denver Nuggets) - Jamal Murray (Denver Nuggets) · NBA 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Nikola Jokic Jamal Murray MJ 1 1 PTS 13 6 REB 7 10 PD 5 3 IN 1 1 CO 1 0

Aaron Gordon tente de tenir la barre, Trevon Brazile s'affirme

Le seul à avoir surnagé au milieu de ce marasme s'appelle Aaron Gordon. L'ailier fort termine avec 20 points à 6/9 aux tirs, dont 3/4 à longue distance. La défense d'OKC réalisait d'immenses impasses sur l'ancien joueur du Magic préférant empêcher le Joker de développer son jeu.

Toutefois, tout n'est pas à jeter dans le match des Nuggets. Profitant de l'absence de Spencer Jones, Trevon Brazile a saisi l'occasion de se montrer pour ses débuts en NBA. Le joueur drafté en 35e position cette année a capté huit rebonds en seulement cinq minutes lors du premier quart-temps, avant de terminer la rencontre avec 12 prises, dont trois offensives, en 18 minutes.

Nuggets rookie Trevon Brazile 12 rebounds in 18 minutes vs. Thunder pic.twitter.com/K9WaoZLbUU — Role Player Performances (@BenchHighlights) 23 octobre 2026

Son apport offensif reste limité, avec quatre points à 1/6 au tir, mais son activité au rebond, son athlétisme et sa polyvalence défensive lui ont permis de marquer des points auprès du staff technique. L'intérieur de 23 ans pourrait ainsi prétendre à une place régulière dans la rotation, même lorsque Spencer Jones sera de retour.

Les Nuggets au rebond face aux Pelicans

Ainsi, malgré l'éclaircie Trevon Brazile, ce premier match laisse plutôt craindre une répétition des mêmes scénarios, avec une équipe incapable de conserver son avance lorsque la pression monte.

Denver devra rapidement réagir face aux Pelicans, samedi dans leur antre avec l'objectif de décrocher leur première victoire de la saison.