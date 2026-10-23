L’une des équipes qui était forcément scrutée ce soir n’était autre qu’Orléans, qui vient de se séparer de son coach depuis trois ans, Lamine Kébé. L’ex-entraîneur des équipes de France jeunes était remplacé par son ex-adjoint Pierre Tailly, qui a donc su remobiliser l’équipe ce soir. En déplacement sur le parquet de Levallois — le promu auteur d’un bon début de saison — les Orléanais se sont imposés 82-93. Un Jonathan Jeanne encore ultra-dominant (20 points, 11 rebonds, 4 contres), des extérieurs adroits au tir, une force mentale pour renverser le match, et voilà l’OLB qui revient à l’équilibre (3-3), à égalité avec… six équipes.

Le buzzer-beater qui fait lever la foule (photo : Cécile Thomas)

Six équipes dont Aix-Maurienne, qui vient de battre Rouen (89-86)... au buzzer ! L’auteur du shoot de la victoire n’est autre que Christopher Ebunangombe, qui signe son match-référence depuis son départ du Portel (19 points). Le combo-guard a remonté le terrain tout seul, pris un step-back à 3-points sur la tête de Jalen Moore (19 points), et fait exploser la Halle Marioz.

Autre équipe qui s’est imposée de justesse, Châlons-Reims est allé battre 78-81 le SCABB qui avait pourtant son Arena à plus de 3200 spectateurs. « Il nous manque de la constance dans l'effort, et être capable de maintenir cela sur l'ensemble de la partie» avait expliqué le coach Éric Bartecheky. Son équipe a plutôt été en montagnes russes, avec un premier quart perdu 18-24, mais un dernier remporté… 31-18. La deuxième victoire d’affilée des joueurs de Châlons-Reims, qui entrent dans le Top 5.

Développement à venir...

Tous les résultats de la soirée d'ÉLITE 2 :