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Christopher Ebunangombe délivre Aix-Maurienne, les participants des derniers playoffs pointent enfin le bout de leur nez

ÉLITE 2 - Lors de la première partie de cette 6e journée, les belligérants des derniers playoffs signent leur retour, délogeant les leaders des premières journées. Christopher Ebunangombe a été le héros de la soirée, permettant à Aix-Maurienne de s'imposer au buzzer contre Rouen.
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Résumé
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Christopher Ebunangombe délivre Aix-Maurienne, les participants des derniers playoffs pointent enfin le bout de leur nez
Christopher Ebunangombe vit son premier moment fort avec Aix-Maurienne
Crédit photo : Cécile Thomas
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L’une des équipes qui était forcément scrutée ce soir n’était autre qu’Orléans, qui vient de se séparer de son coach depuis trois ans, Lamine Kébé. L’ex-entraîneur des équipes de France jeunes était remplacé par son ex-adjoint Pierre Tailly, qui a donc su remobiliser l’équipe ce soir. En déplacement sur le parquet de Levallois — le promu auteur d’un bon début de saison — les Orléanais se sont imposés 82-93. Un Jonathan Jeanne encore ultra-dominant (20 points, 11 rebonds, 4 contres), des extérieurs adroits au tir, une force mentale pour renverser le match, et voilà l’OLB qui revient à l’équilibre (3-3), à égalité avec… six équipes.

Le buzzer-beater qui fait lever la foule (photo : Cécile Thomas)

Six équipes dont Aix-Maurienne, qui vient de battre Rouen (89-86)... au buzzer ! L’auteur du shoot de la victoire n’est autre que Christopher Ebunangombe, qui signe son match-référence depuis son départ du Portel (19 points). Le combo-guard a remonté le terrain tout seul, pris un step-back à 3-points sur la tête de Jalen Moore (19 points), et fait exploser la Halle Marioz.


Autre équipe qui s’est imposée de justesse, Châlons-Reims est allé battre 78-81 le SCABB qui avait pourtant son Arena à plus de 3200 spectateurs. « Il nous manque de la constance dans l'effort, et être capable de maintenir cela sur l'ensemble de la partie» avait expliqué le coach Éric Bartecheky. Son équipe a plutôt été en montagnes russes, avec un premier quart perdu 18-24, mais un dernier remporté… 31-18. La deuxième victoire d’affilée des joueurs de Châlons-Reims, qui entrent dans le Top 5.

Développement à venir...

Tous les résultats de la soirée d'ÉLITE 2 :

ELITE 2 - Journée 6
23/10/2026
CAE Caen
74 79
POI Poitiers
ROC La Rochelle
79 85
EVR Evreux
AIX Aix-Maurienne
89 86
ROU Rouen
NAN Nantes
99 90
ASA Alliance Sport Alsace
LEV Levallois
82 93
ORL Orléans
SCA SCABB
78 81
CHA Champagne Basket
VIC Vichy
93 84
HTV Hyères-Toulon
24/10/2026
STB Le Havre
- -
DEN Denain
QUI Quimper
- -
FOS Fos Provence
25/10/2026
BLO Blois
- -
ANT Antibes

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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