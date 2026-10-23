Les matchs s'enchaînent et les effectifs se réduisent au gré des blessures, c’est la loi de l’aléa sportif. Forcément, les clubs répondent à ces pertes par la signature de pigistes médicaux. Et la Ligue Nationale de Basketball (LNB) a officiellement validé la qualification de trois d’entre eux pour les rencontres du weekend. De quoi donner un peu d’air à la SIG Strasbourg, au SQBB ou encore au Stade Rochelais.

Aurèle Brena-Chemille et Bruno Cingala Mata, quelques semaines pour convaincre

Dans son communiqué, la LNB annonce la qualification d’Aurèle Brena-Chemille en tant que pigiste médical de Paul Rigot jusqu’au 1er décembre. L’ancien meneur de Poitiers a donc un gros mois pour convaincre en Betclic ELITE, à commencer dès ce vendredi soir contre Dijon (20h).

Aurèle Brena-Chemille Poste : Meneur

Taille : 192 cm

Âge : 22 ans

Nationalité : France

Club : Poitiers Stats 2025-2026 / ELITE 2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 10,4 #72 REB 2,8 #142 PD 2,9 #55

Une durée légèrement moins importante que pour Bruno Cingala Mata avec la SIG Strasbourg. L’intérieur guadeloupéen s’est engagé en Alsace jusqu’au 21 janvier 2027, en tant que remplaçant de William Pfister. L’équipe de Janis Gailitis se rendra à Chalon-sur-Saône ce samedi à 18h30.

Bruno Cingala-Mata Poste : Pivot

Taille : 205 cm

Âge : 33 ans

Nationalité : France

Club : Gravelines Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,7 #95 REB 5,0 #29 PD 0,7 #184

La Rochelle a choisi Timothé Crusol

En ELITE 2, le Stade Rochelais a misé récemment sur Timothé Crusol pour deux mois. L’ancien Orléanais a été engagé comme remplaçant médical de Sasha Derradji jusqu’au 15 janvier 2027. La Rochelle reçoit Évreux ce vendredi soir dans le cadre de la 6e journée.

Timothé Crusol Poste : Meneur

Taille : 193 cm

Âge : 25 ans

Nationalité : France

Club : Orléans Stats 2025-2026 / ELITE 2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 4,6 #224 REB 1,7 #218 PD 3,6 #31



La LNB précise enfin la qualification de Craig Adzeh, qui a fait ses débuts cette saison ce mardi 20 octobre avec Levallois contre Aix-Maurienne, ainsi que celle de Pierre Tillay, technicien intérimaire d’Orléans jusqu’au 6 novembre, après la mise en retrait de Lamine Kebe.