Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Les pigistes de Strasbourg et Saint-Quentin qualifiés pour la 5e journée de Betclic ELITE

La Ligue Nationale de Basketball (LNB) a homologué les contrats des deux derniers pigistes de Betclic ELITE, Aurèle Brena-Chemille à Saint-Quentin et Bruno Cingala Mata à Strasbourg, ainsi que Timothé Crusol à La Rochelle en ELITE 2.
|
Résumé
Écouter
Les pigistes de Strasbourg et Saint-Quentin qualifiés pour la 5e journée de Betclic ELITE
Bruno Cingala Mata est de retour en France, après son aventure au Mexique.
Crédit photo : Jacques Cormarèche
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Les matchs s'enchaînent et les effectifs se réduisent au gré des blessures, c’est la loi de l’aléa sportif. Forcément, les clubs répondent à ces pertes par la signature de pigistes médicaux. Et la Ligue Nationale de Basketball (LNB) a officiellement validé la qualification de trois d’entre eux pour les rencontres du weekend. De quoi donner un peu d’air à la SIG Strasbourg, au SQBB ou encore au Stade Rochelais.

Aurèle Brena-Chemille et Bruno Cingala Mata, quelques semaines pour convaincre

Dans son communiqué, la LNB annonce la qualification d’Aurèle Brena-Chemille en tant que pigiste médical de Paul Rigot jusqu’au 1er décembre. L’ancien meneur de Poitiers a donc un gros mois pour convaincre en Betclic ELITE, à commencer dès ce vendredi soir contre Dijon (20h).

Aurèle Brena-Chemille

  • Poste : Meneur
  • Taille : 192 cm
  • Âge : 22 ans
  • Nationalité : France
  • Club : Poitiers

Stats 2025-2026 / ELITE 2

PTS10,4#72
REB2,8#142
PD2,9#55

Une durée légèrement moins importante que pour Bruno Cingala Mata avec la SIG Strasbourg. L’intérieur guadeloupéen s’est engagé en Alsace jusqu’au 21 janvier 2027, en tant que remplaçant de William Pfister. L’équipe de Janis Gailitis se rendra à Chalon-sur-Saône ce samedi à 18h30.

Bruno Cingala-Mata

  • Poste : Pivot
  • Taille : 205 cm
  • Âge : 33 ans
  • Nationalité : France
  • Club : Gravelines

Stats 2025-2026 / Betclic ELITE

PTS8,7#95
REB5,0#29
PD0,7#184

La Rochelle a choisi Timothé Crusol

En ELITE 2, le Stade Rochelais a misé récemment sur Timothé Crusol pour deux mois. L’ancien Orléanais a été engagé comme remplaçant médical de Sasha Derradji jusqu’au 15 janvier 2027. La Rochelle reçoit Évreux ce vendredi soir dans le cadre de la 6e journée.

Timothé Crusol

  • Poste : Meneur
  • Taille : 193 cm
  • Âge : 25 ans
  • Nationalité : France
  • Club : Orléans

Stats 2025-2026 / ELITE 2

PTS4,6#224
REB1,7#218
PD3,6#31


La LNB précise enfin la qualification de Craig Adzeh, qui a fait ses débuts cette saison ce mardi 20 octobre avec Levallois contre Aix-Maurienne, ainsi que celle de Pierre Tillay, technicien intérimaire d’Orléans jusqu’au 6 novembre, après la mise en retrait de Lamine Kebe.

LIRE AUSSI

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

ELITE 2
ELITE 2
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit