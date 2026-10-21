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Les Pistons renversent les Celtics, les Sixers gâchent la fête et le Thunder fait déjouer Victor Wembanyama : le résumé de la nuit en NBA

La nuit inaugurale de la NBA est terminée et certaines équipes peuvent déjà tirer quelques enseignements. L'histoire retiendra que les Pistons ont remporté le premier match cette saison face aux Celtics (121-113) et que les Spurs ont déjoué face au Thunder (116-104) notamment Victor Wembanyama, en souffrance dans cette rencontre.
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Les Pistons renversent les Celtics, les Sixers gâchent la fête et le Thunder fait déjouer Victor Wembanyama : le résumé de la nuit en NBA
Les Pistons ont fait craquer les Celtics en deuxième mi-temps et empochent leur première victoire de la saison
Crédit photo : Rick Osentoski-Imagn Images
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La NBA avait fait le choix de proposer trois affiches de gala pour cette Opening night, et la ligue américaine ne s'est clairement pas trompé sur le choix des rencontres avec des matchs déjà tendus et des résultats surprenants.

Le premier arrêt de la ligue cette saison se trouvait dans le Michigan où les Pistons affrontaient les "nouveaux" Celtics sans Jaylen Brown mais avec Paul George. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup dans le premier quart-temps avant que Boston ne mette un coup d'accélérateur dans la deuxième reprise notamment grâce aux 12 points dans la période de PG.

Le spectacle ne s'est pas arrêté là pour l'ailier car celui-ci a repris la seconde mi-temps dans la même forme en signant un 3/3 à longue distance en moins d'une minute.

Detroit Pistons 121 - 113 Boston Celtics · NBA · 20/10/2026

MatchPTSREBPD
Detroit PistonsChaz Lanier000
Ausar Thompson11115
Tolu Smith000
Jalen Duren2291
Duncan Robinson2122
Cade Cunningham2248
Isaiah Joe822
Paul Reed662
Ron Holland011
Kevin Huerter332
Daniss Jenkins323
Javonte Green1940
Ebuka Okorie000
John Collins651
Boston CelticsRon Harper Jr.000
Jayson Tatum13411
Paul George3853
Mitchell Robinson431
Mike Conley000
Derrick White1718
Jordan Walsh061
Neemias Queta342
Sam Hauser1141
Payton Pritchard1741
Baylor Scheierman830
Hugo Gonzalez030
Luka Garza220
Chris Cenac Jr.000

Les Pistons se rebiffent

Toutefois, Detroit s'est rebellé grâce à son shooteur local, Duncan Robinson (5-9 à trois points) et à une défense bien plus agressive. Les Pistons ont martyrisé les Celtics dans le dernier quart avec un 39-25 infligé par les hommes de J.B Bickerstaff qui s'imposent finalement (121-113). Cade Cunningham finit à 22 points et 8 passes décisives, même total d'unités pour Jalen Duren qui ajoute 9 rebonds à sa performance.

Côté C's, Paul George termine à 38 points marqués, le plus haut total dans l'histoire de Boston pour un joueur lors des débuts. Jayson Tatum est lui passé au travers avec 13 points à 6/23 au tir.

Les Sixers gâchent la fête

Dans la continuité de la nuit, les Knicks recevaient les Sixers au Madison Square Garden pour leur premier match officiel depuis leur titre de champion en juin dernier. New York a bien honoré ses champions au travers de la célèbre remise de bague mais tout ne s'est pas passé comme prévu ensuite sur le parquet.

En effet si la première mi-temps s'est révélé très équilibrée entre les deux équipes, la rupture a eu lieu dans le troisième quart-temps. Philadelphie a réalisé une série de 15-2 en moins de quatre minutes grâce Jaylen Brown et Anfernee Simons en réussite derrière l'arc pour faire l'écart à l'orée de la dernière reprise.

Les cadors de Philadelphie au rendez-vous

Les Knicks ont tenté de revenir mais n'ont jamais repris l'avantage et les coéquipiers de Jalen Brunson (21 points, 6/19 au tir) ont ainsi concédé leur premier revers de la saison.

Pour les Sixers, les quatre fantastiques ont tous inscrit plus de 10 points mais Tyrese Maxey a clairement endossé le costume de patron avec 28 unités. LeBron James ne passe pas loin d'un triple double avec 14 points, 9 rebonds et 7 passes décisives.

Le Thunder frappe d'entrée

Dernier match de cette rentrée de la NBA entre les Spurs et le Thunder dans un choc entre les deux favoris de l'Ouest. OKC était bien revanchard après le revers en finale de conférence face à San Antonio quelques mois plus tôt et les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander l'ont bien fait savoir. Tout le collectif des champions 2025 a commencé tambour battant dans le sillage de son MVP en grande forme (32 points, 6 rebonds et 4 assists).

Encore plus impressionnant certainement, le Thunder a complétement fait déjouer Victor Wembanyama. Le Français n'a inscrit qu'un seul panier dans la rencontre en toute fin de troisième quart-temps (12 points, 1/13 au tir).

L'Alien n'est jamais parvenu à rentrer dans son match en attaque constamment gêné par la défense d'OKC. Toutefois le capitaine des Bleus a encore réalisé quelques prouesses en défense et termine avec 6 contres et 13 rebonds.

La victoire revient assez logiquement au Thunder (116-104) dominateur sur l'ensemble du match et qui souhaitait visiblement envoyer un message à toute la ligue. C'est chose faite.

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