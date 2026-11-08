Les quatuors tricolores de Murray State et Abilene victorieux, Petar Majstorovic confirme : la nuit des Français en NCAA

La saison de NCAA a repris ses droits et le contingent français s'impose d'entrée comme un acteur incontournable, porté par des gros recrutements cet été. Au bout de cette première semaine de compétition, les prospects tricolores ont déjà marqué les esprits partout dans le pays. Cette nuit n’y a pas fait exception, avec des victoires des deux quatuors français (Murray State et Abilene).

Murray State au rendez-vous

C'est l'une des attractions majeures de ce début de saison pour les fans français : le quatuor tricolore des Murray State Racers a illuminé la dernière sortie de son équipe, conclue par un succès probant face à Northwestern State (93-71). Devenu patron de l’équipe, Roman Domon a tenu la baraque avec autorité malgré sa grande maladresse (4/16 aux tirs, dont… 0/8 à 3-points). En 34 minutes de jeu, il a tout de même réussi à délivrer 17 points (dont 9/11 aux lancers-francs), 4 rebonds et 3 passes décisives.

2H | 1:55 left



Murray St. 88

NW St. 71



Racers starting to figure it out and get the CFSB Center ROCKING. Roman Domon gets the SLAM. pic.twitter.com/xPJM3RnFcW — Isaac Bourne (@IsaacBourne_) 8 novembre 2026

L’autre ancien de la maison Mathis Courbon a lui brillé par sa propreté offensive avec 11 points à 4/4 aux tirs. Et en ce qui concerne les deux nouveaux venus et ex-blésois, Jonas Boulefaa a été d’une efficacité chirurgicale en sortie de banc : 13 points en seulement 10 minutes avec un parfait 3/3 à 3-points, tandis que Talis Soulhac a régalé ses partenaires en distribuant 6 passes décisives, accompagnées de 4 points mais avec 4 turnovers. La fac qui compte aussi un assistant coach français (Lucas Mathieu, fils du scout NBA Nicolas Mathieu) commence sa saison en 2-0.

The first points in new CFSB Center history, courtesy of Talis Soulhac! #GoRacers🏇 pic.twitter.com/u54n0MixWE — Murray State Men's Basketball (@RacersHoops) 8 novembre 2026

Abilene Christian valide sa première victoire

Dans le Texas, le quatuor d’Abilene Christian University n’est pas en reste. Vu que Noah Bolanga n’a toujours pas débuté sa saison, ils étaient 4 sur leur parquet face aux Lamar Cardinals cette nuit. Evan Boisdur a guidé les siens vers une victoire haletante (83-82) en compilant 17 points et 7 passes décisives avec une maîtrise remarquable du tempo (0 turnover).

Le shooteur Timéo Pons a cette fois plutôt fait parler sa puissance avec 15 points et 8 rebonds, bien secondé par Willan Marie-Anais (8 points, 8 rebonds et 2 passes). Enfin, Victor Hugo Yimga-Moukouri le grand frère d’Hugo a délivré 4 points et 4 rebonds en 13 minutes en sortie de banc. Les Wildcats ont engrangé leur première victoire de la saison, après leur défaite inaugurale.

Big win for Abilene Christian today over Lamar. I think the program could be moving in the right direction.



Isaac Dye: 18 PTS on 6/9 FG and 4/5 3PT

Evan Boisdur: 17 PTS, 7 AST on 7/12 FG

Timéo Pons: 15 PTS, 8 REB, 2 STL on 5/5 FT https://t.co/6QCmkwhBvz — JPR (@Scouting_Col) 7 novembre 2026

De son côté avec Alabama A&M, Sami Pissis a écœuré la concurrence avec une partition complète de 16 points et 7 passes décisives lors d'une large victoire collective (103-47). Malgré la défaite de son équipe contre Montana State (83-70), Yohann Sissoko a quant à lui réussi à marquer ses 14 points et 3 rebonds malgré 5 turnovers.

Le combat des intérieurs sous les cercles

La bataille physique a également souri à plusieurs intérieurs tricolores. La meilleure marque de la nuit revient au franco-serbe Petar Majstorovic, auteur de 18 points dans une victoire de plus de… 70 points de sa fac. Prospect NBA cette année, les 16 points et 6 rebonds de l’ex-choletais Amaël L’Étang n’ont pas suffi à Dayton pour battre les Huskies de Northern Illinois. De son côté, le champion d’Europe U20 Halvine Dzellat-Diakeno a marqué 13 points avec 8 rebonds.

David Simonovic a répondu présent dans l'impact avec 10 points et 7 prises précieuses lors du succès étriqué contre Colgate (77-74). D'autres profils comme Andy Sigiscar (12 points et 5 rebonds) ont également engrangé de la confiance. Cette première salve de matchs confirme que les Français possèdent le coffre et le QI basket nécessaires pour s'imposer durablement au plus haut niveau universitaire américain.