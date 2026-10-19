Les Raptors prêts à dynamiter la hiérarchie de l'Est ?

La saison NBA reprend mardi et les grands favoris seront sur le pont. Ainsi, les Pistons - premiers de la conférence Est l'an dernier - affrontent les Celtics quand les Knicks, champions en titre reçoivent directement la nouvelle armada formée par les Sixers. Ces quatre équipes font figure de favorites mais les Raptors possèdent eux aussi plusieurs arguments en leur faveur.

"I'm just here to fit in... But fit out by trying to play great basketball."



After dropping a game-high 21 PTS across 17 minutes in his 2026 @Raptors preseason debut, Kawhi speaks on how he plans to make an impact on the floor 😤



(📹: Raptors/YT) pic.twitter.com/Nu3QwKnogY — NBA (@NBA) 14 octobre 2026

La saison passée, les Canadiens ont fini à la cinquième place de la conférence Est avec un bilan de 46 victoires pour 36 défaites notamment grâce à un mois de novembre en fanfare avec 15 succès en 18 matchs.

Toutefois en playoffs, les Raptors ont eu plus de mal notamment à cause de la blessure d'Immanuel Quickley en toute fin de saison régulière. Avec une équipe amoindrie, Toronto est tout de même parvenu à pousser les Cavaliers en sept matchs avant de s'incliner au premier tour.

Kawhi Leonard fait son retour

Ainsi, ce premier run de playoffs pour ce nouveau projet constitue plutôt une réussite au regard des conditions dans lesquelles celui-ci a été réalisé. Surtout, à l'intersaison, les Dinos ont réalisé un énorme coup en troquant Brandon Ingram pour Kawhi Leonard. Plutôt performant en saison régulière, BI s'est complètement éteint en post-season, précipitant la chute de son équipe.

Avec The Claw dans leur rang, les hommes de Darko Rajakovic possèdent un joueur de niveau All-NBA et dont la réputation n'est plus à faire. Au sein d'un effectif jeune, l'ancien joueur des Clippers offrira une certaine garantie à la franchise championne en 2019.

Kawhi Leonard Poste : Ailier

Taille : 201 cm

Âge : 35 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : LA Clippers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 27,8 #5 REB 6,3 #72 PD 3,6 #95

Ainsi, l'arrivée de Kawhi Leonard fera assurément grimper le plafond de cette équipe à la fois en attaque mais aussi en défense. Déjà que les Canadiens possédaient le cinquième net rating défensif l'an passé, aujourd'hui une véritable forteresse se dresse face à leurs adversaires.

Des profils similaires ?

Dès lors, cette nouvelle version de Toronto présente des perspectives alléchantes de quoi rebattre les cartes dans la conférence Est.

Toutefois, la principale réserve inhérente à ce roster demeure la compatibilité des différents éléments. En effet, Scottie Barnes, R.J Barrett et Kawhi Leonard sont tous des potentiels All-Star mais ceux-ci évoluent plus ou moins dans le même registre.

SCOTTIE BARNES: 33 PTS, 5 REB, 11 AST

RJ BARRETT: 33 PTS, 5 REB, 5 AST



They are the first duo in @Raptors history to each record 30+ PTS, 5+ REB and 5+ AST in a postseason game!



Raptors win Game 3 at home 💯



CLE (2-1) TOR Game 4: Sunday, 1:00pm/et, ESPN pic.twitter.com/8vrwUcOnQn — NBA (@NBA) 24 avril 2026

Le gros travail du coach Darko Rajakovic sera donc de faire cohabiter des éléments aux profils similaires sans faire baisser le niveau de l'équipe. D'ailleurs, plusieurs rumeurs font déjà état d'un potentiel transfert de R.J Barrett dans le cas où l'association tripartite ne fonctionnerait pas. L'enfant de Toronto entre dans sa dernière année de contrat et n'a pas encore tenu de discussions avec ses dirigeants concernant une prolongation.

Ainsi, le début de saison des Dinos s'avère primordial pour l'ailier dont l'avenir pourrait rapidement être reconsidéré en cas de contreperformance. Ce trio devra donc se montrer efficace dès le premier match de la saison face à un adversaire à priori abordable. Les Raptors reçoivent les Bulls de Caleb Wilson dans la nuit de mercredi à jeudi pour ouvrir leur saison.