28 avril 2026. Soir d’éternité à Ékinox : la JL Bourg soulève le premier trophée majeur de son histoire en venant à bout du Besiktas Istanbul en finale de l’EuroCup. Un sacre aussi exceptionnel qu’inattendu, au regard de la concurrence féroce sur le reste du continent sur le plan financier, qui a laissé la porte ouverte à l’équipe de Frédéric Fauthoux afin de disputer l’EuroLeague.