Les salaires de Bourg-en-Bresse : derrière Paris et l'ASVEL, la Jeu domine le monde normal
Derrière Paris et l’ASVEL, la JL Bourg mène la meute de poursuivants avec la troisième masse salariale de Betclic ELITE. Ce qui se traduit par une densité des salaires unique sur la scène française, avec notamment 9 joueurs à 140 000 euros ou plus.
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En passant de Boulazac à Bourg-en-Bresse, Hugo Robineau a obtenu une belle progression salariale cet été.
Crédit photo : Jacques Cormarèche
28 avril 2026. Soir d’éternité à Ékinox : la JL Bourg soulève le premier trophée majeur de son histoire en venant à bout du Besiktas Istanbul en finale de l’EuroCup. Un sacre aussi exceptionnel qu’inattendu, au regard de la concurrence féroce sur le reste du continent sur le plan financier, qui a laissé la porte ouverte à l’équipe de Frédéric Fauthoux afin de disputer l’EuroLeague.
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