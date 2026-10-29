Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Les salaires de Bourg-en-Bresse : derrière Paris et l'ASVEL, la Jeu domine le monde normal

Derrière Paris et l’ASVEL, la JL Bourg mène la meute de poursuivants avec la troisième masse salariale de Betclic ELITE. Ce qui se traduit par une densité des salaires unique sur la scène française, avec notamment 9 joueurs à 140 000 euros ou plus.
|
Résumé
Écouter
Les salaires de Bourg-en-Bresse : derrière Paris et l'ASVEL, la Jeu domine le monde normal
En passant de Boulazac à Bourg-en-Bresse, Hugo Robineau a obtenu une belle progression salariale cet été.
Crédit photo : Jacques Cormarèche

28 avril 2026. Soir d’éternité à Ékinox : la JL Bourg soulève le premier trophée majeur de son histoire en venant à bout du Besiktas Istanbul en finale de l’EuroCup. Un sacre aussi exceptionnel qu’inattendu, au regard de la concurrence féroce sur le reste du continent sur le plan financier, qui a laissé la porte ouverte à l’équipe de Frédéric Fauthoux afin de disputer l’EuroLeague.

ARTICLE PREMIUM

Vous accédez à un contenu PREMIUM.

S'abonner
pour lire la suite

S'abonner à BeBasket c'est :

Suppression définitive de la publicité (bannières & pop ups)
Accéder à des articles et interviews exclusives
Accéder au groupe BeBasket Premium sur WhatsApp
Gagner du temps en lisant les résumés d'articles
Pour rappel si vous êtes un lecteur assidu de BeBasket et souhaitez-vous abonner pour bénéficier d'une navigation SANS AUCUNE PUBLICITÉ c'est possible dès 5€. C'est aussi le moyen de contribuer au financement d'un média indépendant de qualité couvrant toute l'actualité du basket Français.

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

EuroCup
EuroCup
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit