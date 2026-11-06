Les salaires de la JDA Dijon : deux joueurs à 200 000 euros ou plus, une première
Salaires Betclic ÉLITE 2026-2027 – Malgré une masse salariale en baisse de 8 %, la 10e de la division, la JDA Dijon réalise un début de saison canon en Betclic ELITE. Le collectif de Vincent Dumestre brille, ce qui s'explique par une construction d'équipe hiérarchisée autour de Shevon Thompson et Justin Bibbins, avec de nombreux paris gagnants.
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Membre du cinq idéal de la saison 2024-2025 de Betclic ELITE, Shevon Thompson domine les raquettes en ce début de saison.
Crédit photo : FOXAEP
Qui aurait parié sur l’invincibilité de la JDA Dijon ? L’équipe bourguignonne, emmenée par un coach rookie et avec un effectif largement remanié, est la dernière équipe professionnelle française à être tombée sur ce début de saison, toutes compétitions confondues, le 30 octobre lors de la sixième journée de Betclic ELITE contre Nancy (94-108).
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Clément Carton est un journaliste spécialisé dans le basketball depuis 2020. A l'adolescence, son affection pour la NBA s’est reportée vers l’EuroLeague. Amoureux des équipes de France, le Tararien a couvert plusieurs championnats d’Europe et les Jeux olympiques de Paris. Aujourd’hui, il a pour mission de défendre cœur et âme le basket français, masculin comme féminin, professionnel et amateur.