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Les salaires de la SIG Strasbourg : les justes revalorisations des JFL

Salaires Betclic ÉLITE 2026-2027 – Avec une masse salariale en légère augmentation, la SIG Strasbourg a réalisé quelques investissements à l’intersaison, comme avec son top salaire Jaylen Hands. Et tous les joueurs français de l’effectif gagnent davantage que la saison dernière, y compris ceux qui sont restés. Tour d’horizon complet.
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Les salaires de la SIG Strasbourg : les justes revalorisations des JFL
La SIG Strasbourg a consenti un bel effort pour conserver Abdoulaye Ndoye cet été.
Crédit photo : FIBA

Au printemps prochain, cela fera une décennie que Strasbourg n’aura plus goûté à une finale du championnat de France. Lors de la saison 2016-2017, la SIG était la deuxième puissance du basket français avec un budget de 6,7 millions d’euros dont 2,2 de masse salariale, juste derrière l’ASVEL.

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Ben Gregg
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Image Clément Carton
Clément Carton
Clément Carton est un journaliste spécialisé dans le basketball depuis 2020. A l'adolescence, son affection pour la NBA s’est reportée vers l’EuroLeague. Amoureux des équipes de France, le Tararien a couvert plusieurs championnats d’Europe et les Jeux olympiques de Paris. Aujourd’hui, il a pour mission de défendre cœur et âme le basket français, masculin comme féminin, professionnel et amateur.

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