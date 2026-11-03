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Les salaires de Saint-Quentin : comment le SQBB a-t-il construit dans l'urgence ?

Repêché de dernière minute en Betclic ELITE au bout du feuilleton ubuesque de l’AS Monaco, Saint-Quentin a dû patienter tout l’été avant de finaliser son effectif. Au bout du compte, le SQBB a su saisir quelques opportunités, malgré l'avant-dernière masse salariale de la division, à commencer par ses rookies américains.
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Les salaires de Saint-Quentin : comment le SQBB a-t-il construit dans l'urgence ?
Attendu à... Monaco, Axel Toupane a rebondi à Saint-Quentin après un été rocambolesque.
Crédit photo : Alban Laffitte

Doit-on vraiment revenir sur l’été abracadabrant de Saint-Quentin ? La réponse est indéniablement oui. Relégué sportivement dans l’antichambre après sa 15e place et puis son élimination par Poitiers en play-offs d’accession, le SQBB est resté suspendu tout l’été à la procédure de l’AS Monaco, finalement refusée en Ligue Nationale de Basket (LNB) après son quadruplé historique puis officiellement placée en état de cessation de paiements le mois dernier.

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