Les salaires de Saint-Quentin : comment le SQBB a-t-il construit dans l'urgence ?

Doit-on vraiment revenir sur l’été abracadabrant de Saint-Quentin ? La réponse est indéniablement oui. Relégué sportivement dans l’antichambre après sa 15e place et puis son élimination par Poitiers en play-offs d’accession, le SQBB est resté suspendu tout l’été à la procédure de l’AS Monaco, finalement refusée en Ligue Nationale de Basket (LNB) après son quadruplé historique puis officiellement placée en état de cessation de paiements le mois dernier.