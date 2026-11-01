Double champion de France en 2008 et 2011, le SLUC Nancy a connu une période beaucoup plus délicate après sa relégation en Pro B en 2017. Cinq années ont été nécessaires pour retrouver la Betclic ELITE, en 2022, sous la direction de Sylvain Lautié. Depuis, le club lorrain a participé à deux reprises au play-in, tout en poursuivant l'assainissement de ses finances. Une politique de dépenses maîtrisées qui se retrouve dans les salaires de son effectif pour cette saison 2026-2027.