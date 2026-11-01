Les salaires du SLUC Nancy : un budget maîtrisé, trois joueurs au-dessus des 150 000 euros
Salaires Betclic ELITE 2026-2027 – Double champion de France, le SLUC Nancy poursuit sa reconstruction avec une politique financière mesurée. Désormais stabilisé dans l'élite, le club lorrain dispose de la 11e masse salariale du championnat, comme la saison précédente. Découvrez les rémunérations des joueurs et du staff nancéiens, avec Stéphane Gombauld en tête.
Stéphane Gombauld dispose du salaire le plus important du SLUC Nancy.
Crédit photo : FOXAEP
Double champion de France en 2008 et 2011, le SLUC Nancy a connu une période beaucoup plus délicate après sa relégation en Pro B en 2017. Cinq années ont été nécessaires pour retrouver la Betclic ELITE, en 2022, sous la direction de Sylvain Lautié. Depuis, le club lorrain a participé à deux reprises au play-in, tout en poursuivant l'assainissement de ses finances. Une politique de dépenses maîtrisées qui se retrouve dans les salaires de son effectif pour cette saison 2026-2027.
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Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.