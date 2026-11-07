L'idylle semble terminée pour les Sixers. Après une série de cinq victoires consécutives, Philadelphie s'est pris les pieds dans le tapis à Cleveland. Battus 119-95 par les Cavaliers, les hommes de Nick Nurse ont eu toutes les peines du monde à trouver leur rythme offensif et n'ont jamais réussi à inverser la tendance. Après un début de saison encourageant, cette sortie rappelle que le collectif reste encore en construction.

Embiid and Lebron are DISGUSTED with themselves as they should be pic.twitter.com/pIWK4AiG13 — ✥ (@FunKneeBone) 7 novembre 2026

Joel Embiid et LeBron James aux abois en attaque

La rencontre a notamment été marquée par les calvaires offensifs vécus par Joel Embiid et LeBron James. Le pivot a terminé avec seulement six points et aucun tir réussi en neuf tentatives. Le King, de retour dans une salle qu'il connaît particulièrement bien, a inscrit huit points, avec trois paniers sur douze tentatives, sept rebonds, trois passes décisives et six pertes de balle.

« Je ne pense pas que nous ayons été performants offensivement en tant qu'équipe, et je sais que je n'ai certainement pas été bon du tout », a reconnu LBJ après la rencontre. « Je vais revoir le match et essayer de m'améliorer pour dimanche (face aux Bulls). »

LeBron James (Philadelphia 76ers) - Joel Embiid (Philadelphia 76ers) Comparaison statistique entre deux joueurs LeBron James Joel Embiid PTS 8 6 REB 7 7 PD 3 1 IN 2 0 CO 1 2

L'attaque des Sixers en panne sèche

De son côté, l'intérieur camerounais a ruiné bons nombres d'offensives de son équip et n'a converti aucun de ses neuf tirs et s'est contenté de six lancers francs et sept rebonds. Une prestation illustrant les difficultés rencontrées par Philadelphie pour trouver un équilibre offensif autour de ses principales stars.

« Je crois en moi », a toutefois nuancé The Process après le match. « Mais quand on traverse des moments difficiles et que rien ne rentre, c'est dur de ne pas se décourager. Il faut pourtant continuer à travailler. »

Joel Embiid with some honest reflection on his shooting woes after his 3-point total dropped to 3-for-28 for the season after another 0-for-2 night: “I believe in myself but when you’re in these moments and nothing is going in … it’s hard not to look at yourself and be down” pic.twitter.com/dH94TFpgvJ — Dave McMenamin (@mcten) 7 novembre 2026

L'attaque de la franchise de Pennsylvanie, déjà classée 21e en efficacité offensive avant cette rencontre, a une nouvelle fois manqué de fluidité. Malgré seulement 15 pertes de balle collectives, la circulation du ballon est restée trop statique. Surtout l'adresse a été très problématique avec seulement 36% de réussite globale (31/85) dont un terrible 10/40 à 3-points.

Tyrese Maxey pas dans un bon soir, VJ Edgecombe surnage

Depuis le début de la saison, l'alternance faisait partie des points forts de cette équipe des Sixers, et un joueur émergeait presque à chaque fois quand le scénario l'y forçait. Mais cette fois Tyrese Maxey n'a pas pu faire la différence et termine la partie avec 17 unités et un faible pourcentage de réussite au tir (5/15).

VJ Edgecombe in the second quarter:



15 PTS | 3 STL | 6/8 FG | 3/4 3FG | 94 TS% pic.twitter.com/iQGo0EDmMr — Basketball Performances (@NBAPerformances) 7 novembre 2026

VJ Edgecombe, relégué à un rôle second cette saison a été l'un des rares joueurs à maintenir son équipe à flot, avec 19 points à huit sur treize au tir. Jaylen Brown a terminé meilleur marqueur des Sixers avec 20 unités.

Les Sixers cherchent encore leur rythme

Cette défaite porte le bilan de Philadelphie en NBA Cup à une victoire pour une défaite. Ce second revers souligne les difficultés d'une équipe encore en construction à la recherche d'une alternance entre ses différentes individualités supérieures. D'ailleurs, JB avait prévenu que Philadelphie mettrait du temps à exploiter son plein potentiel.

« Il nous reste encore du chemin à parcourir avant de devenir une équipe vraiment solide et performante. Vous n'avez pas encore vu notre meilleur niveau ».