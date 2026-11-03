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Les Sixers enchaînent, Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic affole les compteurs en NBA

Les Sixers ont poursuivi leur excellent début de saison en dominant les Bulls (126-107) De son côté, Shai Gilgeous-Alexander a offert la victoire au Thunder face aux Cavaliers (117-112). Luka Doncic a lui aussi impressionné avec 42 points dans le succès des Lakers contre le Heat (138-117).
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Les Sixers enchaînent, Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic affole les compteurs en NBA
Les Sixers enchaînent, Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic affole les compteurs
Crédit photo : Bill Streicher-Imagn Images
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Les Sixers ont signé une quatrième victoire consécutive en dominant les Bulls (126-107). Avec un bilan de sept succès pour une seule défaite, la franchise a confirmé son excellent début de saison en retrouvant son cinq majeur au complet.

Les Sixers inarrêtables

Face à Chicago, toutes les stars de Philadelphie paraissaient en forme. LeBron James a terminé avec 15 points, sept rebonds et neuf passes décisives, tandis que VJ Edgecombe a ajouté 21 unités.

L'ancien joueur des Celtics, Jaylen Brown a compilé 25 points et 11 rebonds quand Joel Embiid a déposé 15 unités et huit rebonds sans forcer son talent. Ainsi, les titulaires ont cumulé 102 points, illustrant la profondeur offensive de l'équipe.

Tyrese Maxey fait la différence

Toutefois, les Bulls n'ont pas déposé les armes si vite malgré un retard de 11 points au début du dernier quart-temps. Tyrese Maxey a alors pris les choses en main, inscrivant 15 de ses 26 points dans cette période. Le meneur a également délivré 11 passes décisives, permettant aux Sixers de creuser définitivement l'écart. Le rookie Caleb Wilson a terminé avec 24 points pour les Bulls.

Philadelphie conserve sa première place à l'Est et sera opposée à son dauphin mercredi, les Pistons.

Philadelphia 76ers 126 - 107 Chicago Bulls · NBA · 03/11/2026

MatchPTSREBPD
Philadelphia 76ersLeBron James1579
Joel Embiid1583
VJ Edgecombe2135
Tyrese Maxey26411
Anfernee Simons621
Dean Wade821
Adem Bona360
Jaylen Brown25115
Labaron Philon Jr.000
Rayan Rupert220
Kentavious Caldwell-Pope310
Justin Edwards210
Jabari Walker001
Chicago BullsNoa Essengue860
Leonard Miller230
Buddy Hield613
Tobe Awaka010
Jordan Hawkins200
Patrick Williams000
Josh Giddey13410
Isaac Okoro410
Matas Buzelis432
Caleb Wilson2474
Jalen Smith1374
Zach Collins230
Tre Jones833
Norman Powell1830
Jaylin Sellers300

Shai Gilgeous-Alexander offre la victoire au Thunder

Le Thunder a retrouvé le chemin du succès en s'imposant de justesse face aux Cavaliers (117-112). Après deux défaites de suite, le champion NBA 2024-25 a mis son destin entre les mains de son leader, Shai Gilgeous-Alexander pour l'emporter. Le double MVP en titre a livré une prestation exceptionnelle avec 43 points, son record de la saison, dont le tir à trois points décisif à 33 secondes de la fin de la rencontre.

Le quatrième quart-temps a été particulièrement disputé, avec huit égalités et huit changements de leader. Le meneur d'OKC a finalement fait la différence en inscrivant un tir primé à 7,3 mètres par-dessus Sam Merrill, donnant l'avantage aux siens (115-112). SGA a terminé avec 35 tentatives au tir, égalant son record en carrière.

Ajay Mitchell prend ses responsabilités

Propulsé lieutenant en l'absence de Jalen Williams et Chet Holmgren, Ajay Mitchell a ajouté 20 points, tandis que le rookie Meleek Thomas a inscrit 17 unités pour son premier match comme titulaire.

Pour les Cavs, Donovan Mitchell a terminé avec 17 points et 11 passes décisives, tandis que James Harden n'a inscrit que 14 unités et délivré 6 assists. Ainsi, le Thunder se relance après deux défaites et rejouera contre le même adversaire jeudi, mais cette fois dans l'Oklahoma.

Luka Doncic porte (encore) les Lakers face au Heat

Les Lakers ont dominé le Heat (138-117), portés par une nouvelle performance spectaculaire de Luka Doncic. Le Slovène a inscrit 42 points, délivré 13 passes décisives et capté sept rebonds, poursuivant son impressionnante série offensive.

Dès lors, El Matador a marqué au moins 37 points lors de son cinquième match consécutif et a réussi six tirs à trois points. L'ancien joueur des Mavericks avait déjà inscrit 45 points et délivré 15 passes décisives contre les Raptors dimanche et hisse sa moyenne à 43,4 points sur ses cinq dernières rencontres.

Austin Reaves a ajouté 27 unités et Walker Kessler a compilé 15 points et 15 rebonds. Les Lakers portent ainsi leur bilan à six victoires pour deux défaites.

Giannis Antetokounmpo brille... mais pas assez

En face, Giannis Antetokounmpo a sorti les muscles et termine avec 30 points, 12 rebonds et sept passes décisives. Klay Thompson poursuit sa belle dynamique avec 19 points tandis que Bam Adebayo finit avec 16 unités et 9 prises.

Miami concède sa cinquième défaite de la saison et reste empêtré dans le ventre mou à l'Est avant de se déplacer chez les Clippers jeudi.

Tous les résultats de la nuit :

NBA 2026-2027 · 02/11/2026

DateMatch
03/11/2026Cleveland Cavaliers 112 - 117 Oklahoma City Thunder
03/11/2026Charlotte Hornets 91 - 124 Detroit Pistons
03/11/2026Indiana Pacers 104 - 108 Atlanta Hawks
03/11/2026New York Knicks 103 - 90 Brooklyn Nets
03/11/2026Orlando Magic 94 - 103 Washington Wizards
03/11/2026Philadelphia 76ers 126 - 107 Chicago Bulls
03/11/2026Dallas Mavericks 100 - 115 Sacramento Kings
03/11/2026Memphis Grizzlies 134 - 135 New Orleans Pelicans
03/11/2026Minnesota Timberwolves 112 - 100 Milwaukee Bucks
03/11/2026Houston Rockets 109 - 93 Boston Celtics
03/11/2026San Antonio Spurs 119 - 97 Utah Jazz
03/11/2026Denver Nuggets 110 - 118 Portland Trail Blazers
03/11/2026Golden State Warriors 116 - 113 Phoenix Suns
03/11/2026LA Clippers 118 - 125 Toronto Raptors
03/11/2026Los Angeles Lakers 138 - 117 Miami Heat

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