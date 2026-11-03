Les Sixers enchaînent, Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic affole les compteurs

Les Sixers ont signé une quatrième victoire consécutive en dominant les Bulls (126-107). Avec un bilan de sept succès pour une seule défaite, la franchise a confirmé son excellent début de saison en retrouvant son cinq majeur au complet.

PHILLY'S STARTING 5 COMBINED FOR 102 POINTS TO LEAD THEM TO THEIR 4th STRAIGHT WIN 🔔



MAXEY: 26 PTS

BROWN: 25 PTS

VJ: 21 PTS

LEBRON: 15 PTS

EMBIID: 15 PTS



The @sixers are 7-1 to start the season! pic.twitter.com/l9ui7MMwGB — NBA (@NBA) 3 novembre 2026

Les Sixers inarrêtables

Face à Chicago, toutes les stars de Philadelphie paraissaient en forme. LeBron James a terminé avec 15 points, sept rebonds et neuf passes décisives, tandis que VJ Edgecombe a ajouté 21 unités.

L'ancien joueur des Celtics, Jaylen Brown a compilé 25 points et 11 rebonds quand Joel Embiid a déposé 15 unités et huit rebonds sans forcer son talent. Ainsi, les titulaires ont cumulé 102 points, illustrant la profondeur offensive de l'équipe.

PHILLY'S CELEBRATIONS 💯



THE SIXERS WIN THEIR 4th STRAIGHT GAME! https://t.co/81tj71Uk0G pic.twitter.com/IsvjLDxU8N — NBA (@NBA) 3 novembre 2026

Tyrese Maxey fait la différence

Toutefois, les Bulls n'ont pas déposé les armes si vite malgré un retard de 11 points au début du dernier quart-temps. Tyrese Maxey a alors pris les choses en main, inscrivant 15 de ses 26 points dans cette période. Le meneur a également délivré 11 passes décisives, permettant aux Sixers de creuser définitivement l'écart. Le rookie Caleb Wilson a terminé avec 24 points pour les Bulls.

Philadelphie conserve sa première place à l'Est et sera opposée à son dauphin mercredi, les Pistons.

Philadelphia 76ers 126 - 107 Chicago Bulls · NBA · 03/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Philadelphia 76ers LeBron James 15 7 9 Joel Embiid 15 8 3 VJ Edgecombe 21 3 5 Tyrese Maxey 26 4 11 Anfernee Simons 6 2 1 Dean Wade 8 2 1 Adem Bona 3 6 0 Jaylen Brown 25 11 5 Labaron Philon Jr. 0 0 0 Rayan Rupert 2 2 0 Kentavious Caldwell-Pope 3 1 0 Justin Edwards 2 1 0 Jabari Walker 0 0 1 Chicago Bulls Noa Essengue 8 6 0 Leonard Miller 2 3 0 Buddy Hield 6 1 3 Tobe Awaka 0 1 0 Jordan Hawkins 2 0 0 Patrick Williams 0 0 0 Josh Giddey 13 4 10 Isaac Okoro 4 1 0 Matas Buzelis 4 3 2 Caleb Wilson 24 7 4 Jalen Smith 13 7 4 Zach Collins 2 3 0 Tre Jones 8 3 3 Norman Powell 18 3 0 Jaylin Sellers 3 0 0

Shai Gilgeous-Alexander offre la victoire au Thunder

Le Thunder a retrouvé le chemin du succès en s'imposant de justesse face aux Cavaliers (117-112). Après deux défaites de suite, le champion NBA 2024-25 a mis son destin entre les mains de son leader, Shai Gilgeous-Alexander pour l'emporter. Le double MVP en titre a livré une prestation exceptionnelle avec 43 points, son record de la saison, dont le tir à trois points décisif à 33 secondes de la fin de la rencontre.

Le quatrième quart-temps a été particulièrement disputé, avec huit égalités et huit changements de leader. Le meneur d'OKC a finalement fait la différence en inscrivant un tir primé à 7,3 mètres par-dessus Sam Merrill, donnant l'avantage aux siens (115-112). SGA a terminé avec 35 tentatives au tir, égalant son record en carrière.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER CLUTCH



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Ajay Mitchell prend ses responsabilités

Propulsé lieutenant en l'absence de Jalen Williams et Chet Holmgren, Ajay Mitchell a ajouté 20 points, tandis que le rookie Meleek Thomas a inscrit 17 unités pour son premier match comme titulaire.

Pour les Cavs, Donovan Mitchell a terminé avec 17 points et 11 passes décisives, tandis que James Harden n'a inscrit que 14 unités et délivré 6 assists. Ainsi, le Thunder se relance après deux défaites et rejouera contre le même adversaire jeudi, mais cette fois dans l'Oklahoma.

Luka Doncic porte (encore) les Lakers face au Heat

Les Lakers ont dominé le Heat (138-117), portés par une nouvelle performance spectaculaire de Luka Doncic. Le Slovène a inscrit 42 points, délivré 13 passes décisives et capté sept rebonds, poursuivant son impressionnante série offensive.

Dès lors, El Matador a marqué au moins 37 points lors de son cinquième match consécutif et a réussi six tirs à trois points. L'ancien joueur des Mavericks avait déjà inscrit 45 points et délivré 15 passes décisives contre les Raptors dimanche et hisse sa moyenne à 43,4 points sur ses cinq dernières rencontres.

LUKA NOW HAS THE MOST GAMES (19) IN NBA HISTORY WITH 40+ PTS, 10+ AST, and 5+ 3PM!



🪄 42 PTS

🪄 7 REB

🪄 13 AST

🪄 2 STL

🪄 6 3PM



The @Lakers improve to 6-2 on the season 👏 pic.twitter.com/PJELh3QQvN — NBA (@NBA) 3 novembre 2026

Austin Reaves a ajouté 27 unités et Walker Kessler a compilé 15 points et 15 rebonds. Les Lakers portent ainsi leur bilan à six victoires pour deux défaites.

Giannis Antetokounmpo brille... mais pas assez

En face, Giannis Antetokounmpo a sorti les muscles et termine avec 30 points, 12 rebonds et sept passes décisives. Klay Thompson poursuit sa belle dynamique avec 19 points tandis que Bam Adebayo finit avec 16 unités et 9 prises.

Miami concède sa cinquième défaite de la saison et reste empêtré dans le ventre mou à l'Est avant de se déplacer chez les Clippers jeudi.

Tous les résultats de la nuit :