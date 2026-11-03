Les Sixers enchaînent, Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic affole les compteurs en NBA
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Les Sixers ont signé une quatrième victoire consécutive en dominant les Bulls (126-107). Avec un bilan de sept succès pour une seule défaite, la franchise a confirmé son excellent début de saison en retrouvant son cinq majeur au complet.
Les Sixers inarrêtables
Face à Chicago, toutes les stars de Philadelphie paraissaient en forme. LeBron James a terminé avec 15 points, sept rebonds et neuf passes décisives, tandis que VJ Edgecombe a ajouté 21 unités.
L'ancien joueur des Celtics, Jaylen Brown a compilé 25 points et 11 rebonds quand Joel Embiid a déposé 15 unités et huit rebonds sans forcer son talent. Ainsi, les titulaires ont cumulé 102 points, illustrant la profondeur offensive de l'équipe.
Tyrese Maxey fait la différence
Toutefois, les Bulls n'ont pas déposé les armes si vite malgré un retard de 11 points au début du dernier quart-temps. Tyrese Maxey a alors pris les choses en main, inscrivant 15 de ses 26 points dans cette période. Le meneur a également délivré 11 passes décisives, permettant aux Sixers de creuser définitivement l'écart. Le rookie Caleb Wilson a terminé avec 24 points pour les Bulls.
Philadelphie conserve sa première place à l'Est et sera opposée à son dauphin mercredi, les Pistons.
Philadelphia 76ers 126 - 107 Chicago Bulls · NBA · 03/11/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Philadelphia 76ers
|LeBron James
|15
|7
|9
|Joel Embiid
|15
|8
|3
|VJ Edgecombe
|21
|3
|5
|Tyrese Maxey
|26
|4
|11
|Anfernee Simons
|6
|2
|1
|Dean Wade
|8
|2
|1
|Adem Bona
|3
|6
|0
|Jaylen Brown
|25
|11
|5
|Labaron Philon Jr.
|0
|0
|0
|Rayan Rupert
|2
|2
|0
|Kentavious Caldwell-Pope
|3
|1
|0
|Justin Edwards
|2
|1
|0
|Jabari Walker
|0
|0
|1
|Chicago Bulls
|Noa Essengue
|8
|6
|0
|Leonard Miller
|2
|3
|0
|Buddy Hield
|6
|1
|3
|Tobe Awaka
|0
|1
|0
|Jordan Hawkins
|2
|0
|0
|Patrick Williams
|0
|0
|0
|Josh Giddey
|13
|4
|10
|Isaac Okoro
|4
|1
|0
|Matas Buzelis
|4
|3
|2
|Caleb Wilson
|24
|7
|4
|Jalen Smith
|13
|7
|4
|Zach Collins
|2
|3
|0
|Tre Jones
|8
|3
|3
|Norman Powell
|18
|3
|0
|Jaylin Sellers
|3
|0
|0
Shai Gilgeous-Alexander offre la victoire au Thunder
Le Thunder a retrouvé le chemin du succès en s'imposant de justesse face aux Cavaliers (117-112). Après deux défaites de suite, le champion NBA 2024-25 a mis son destin entre les mains de son leader, Shai Gilgeous-Alexander pour l'emporter. Le double MVP en titre a livré une prestation exceptionnelle avec 43 points, son record de la saison, dont le tir à trois points décisif à 33 secondes de la fin de la rencontre.
Le quatrième quart-temps a été particulièrement disputé, avec huit égalités et huit changements de leader. Le meneur d'OKC a finalement fait la différence en inscrivant un tir primé à 7,3 mètres par-dessus Sam Merrill, donnant l'avantage aux siens (115-112). SGA a terminé avec 35 tentatives au tir, égalant son record en carrière.
Ajay Mitchell prend ses responsabilités
Propulsé lieutenant en l'absence de Jalen Williams et Chet Holmgren, Ajay Mitchell a ajouté 20 points, tandis que le rookie Meleek Thomas a inscrit 17 unités pour son premier match comme titulaire.
Pour les Cavs, Donovan Mitchell a terminé avec 17 points et 11 passes décisives, tandis que James Harden n'a inscrit que 14 unités et délivré 6 assists. Ainsi, le Thunder se relance après deux défaites et rejouera contre le même adversaire jeudi, mais cette fois dans l'Oklahoma.
Prochains matchs
|Date
|Match
|05/11/2026
|Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers
|07/11/2026
|Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder
|08/11/2026
|Oklahoma City Thunder - Washington Wizards
Luka Doncic porte (encore) les Lakers face au Heat
Les Lakers ont dominé le Heat (138-117), portés par une nouvelle performance spectaculaire de Luka Doncic. Le Slovène a inscrit 42 points, délivré 13 passes décisives et capté sept rebonds, poursuivant son impressionnante série offensive.
Dès lors, El Matador a marqué au moins 37 points lors de son cinquième match consécutif et a réussi six tirs à trois points. L'ancien joueur des Mavericks avait déjà inscrit 45 points et délivré 15 passes décisives contre les Raptors dimanche et hisse sa moyenne à 43,4 points sur ses cinq dernières rencontres.
Austin Reaves a ajouté 27 unités et Walker Kessler a compilé 15 points et 15 rebonds. Les Lakers portent ainsi leur bilan à six victoires pour deux défaites.
Giannis Antetokounmpo brille... mais pas assez
En face, Giannis Antetokounmpo a sorti les muscles et termine avec 30 points, 12 rebonds et sept passes décisives. Klay Thompson poursuit sa belle dynamique avec 19 points tandis que Bam Adebayo finit avec 16 unités et 9 prises.
Miami concède sa cinquième défaite de la saison et reste empêtré dans le ventre mou à l'Est avant de se déplacer chez les Clippers jeudi.
Tous les résultats de la nuit :
NBA 2026-2027 · 02/11/2026
|Date
|Match
|03/11/2026
|Cleveland Cavaliers 112 - 117 Oklahoma City Thunder
|03/11/2026
|Charlotte Hornets 91 - 124 Detroit Pistons
|03/11/2026
|Indiana Pacers 104 - 108 Atlanta Hawks
|03/11/2026
|New York Knicks 103 - 90 Brooklyn Nets
|03/11/2026
|Orlando Magic 94 - 103 Washington Wizards
|03/11/2026
|Philadelphia 76ers 126 - 107 Chicago Bulls
|03/11/2026
|Dallas Mavericks 100 - 115 Sacramento Kings
|03/11/2026
|Memphis Grizzlies 134 - 135 New Orleans Pelicans
|03/11/2026
|Minnesota Timberwolves 112 - 100 Milwaukee Bucks
|03/11/2026
|Houston Rockets 109 - 93 Boston Celtics
|03/11/2026
|San Antonio Spurs 119 - 97 Utah Jazz
|03/11/2026
|Denver Nuggets 110 - 118 Portland Trail Blazers
|03/11/2026
|Golden State Warriors 116 - 113 Phoenix Suns
|03/11/2026
|LA Clippers 118 - 125 Toronto Raptors
|03/11/2026
|Los Angeles Lakers 138 - 117 Miami Heat