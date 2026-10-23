Les Sixers réalisent un come-back historique, le Thunder enchaîne : le résumé de la nuit en NBA

Une victoire face aux champions en titre puis un come-back historique, tout va bien pour les Sixers en ce début de saison. Philadelphie a remporté son deuxième match dans la nuit de jeudi à vendredi face aux Cavaliers pourtant menés de 29 unités à une minute de la fin de la première mi-temps.

LES @SIXERS COMBLENT UN RETARD DE 29 PTS POUR DÉCROCHER LA VICTOIRE FACE AUX CAVS !



Le plus gros comeback de l’histoire de la franchise sur ces 30 dernières années ! 2-0 🔔🔔



Tyrese Maxey : 32 PTS

Joel Embiid : 24 PTS

Jaylen Brown : 21 PTS

LeBron James : 17 PTS pic.twitter.com/3nXm3Q9KJo — NBA France (@NBAFRANCE) 23 octobre 2026

Après un premier acte raté dans les grandes largeurs avec de multiples pertes de balle et une défense aux abois, Nick Nurse a décidé d'envoyer au front son cinq majeur.

Et la réaction d'orgueil ne s'est pas fait attendre car les Sixers ont collé un 37-21 aux Cavaliers dans le troisième quart temps. De quoi rester dans les clous pour réaliser un exploit sensationnel. Derrière, Jaylen Brown (21 points, 8 rebonds) et Joel Embiid (24 unités, 7 prises) vont finir le travail en infligeant un cinglant 13-0 à Cleveland qui ne s'en relèvera jamais.

SIXERS 13-0 RUN IN THE FOURTH🔥



LISTEN TO THE ATMOSPHERE. pic.twitter.com/pjYGGWWl3S — Basketball Performances (@NBAPerformances) 23 octobre 2026

Deuxième succès dans la poche (114-106) pour les coéquipiers de Tyrese Maxey (32 points et 7 assists) et le premier à domicile dans une salle chauffée à blanc après avoir assisté à un moment d'histoire. Depuis le début de l'ère du play-by-play (1995-96), les Sixers n'étaient jamais revenus de 29 points d'écart.

Un retour historique

"On a eu les huées. C'était incroyable. On les méritait. Et puis on a eu les encouragements qui ont presque fait sauter le toit de la salle. Une sacrée soirée." résumait parfaitement LeBron James (17 unités et 10 rebonds) après la rencontre.

D'ailleurs, le King n'était jamais parvenu à remonter un tel écart dans sa carrière en 24 ans en NBA. Le signe que ces Sixers possèdent quelque chose de spécial ? Peut-être est-ce trop tôt pour le dire mais le caractère de cette équipe a fait une première victime.

Guerre de tranchées entre les Nuggets et le Thunder

Moins de spectacle en revanche du côté d'Oklahoma City où le Thunder et les Nuggets se sont livrés une bataille acharnée. Shai Gilgeous-Alexander et les siens repartent avec un deuxième succès dans leur besace (96-84). D'ailleurs, le double MVP en titre a vu sa série de 141 matchs à plus de 20 points s'interrompre face à Denver.

Le Canadien termine avec 17 unités et un vilain pourcentage à 6/19 au tir (31%). Comme Victor Wembanyama 2 jours plus tôt, un autre candidat au titre de meilleur joueur a été freiné par le Thunder.

En effet, Nikola Jokic signe seulement 13 points à 5/19 au shoot. Le Serbe a toutefois bonifié le jeu de son équipe avec 7 rebonds et 5 passes décisives mais tout le collectif du Colorado a déjoué pour son premier match cette saison.