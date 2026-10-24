Les Celtics se relancent grâce à Jayson Tatum : le résumé du vendredi 23 octobre en NBA
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Soirée pleine en NBA avec 12 rencontres à l'affiche. Les Lakers ont remporté le derby de Los Angeles face aux Clippers, quand Jayson Tatum a porté les Celtics vers un succès face aux Knicks. Choc également dans le Texas où les Rockets ont décroché une victoire dans la douleur contre les Spurs grâce à un contre décisif d’Amen Thompson sur Victor Wembanyama.
Houston a signé une deuxième victoire consécutive en s'imposant face à San Antonio (114-110), vendredi soir à Austin. Au terme d'une rencontre disputée, Amen Thompson a fait la différence en contrant Wemby à moins de deux secondes du buzzer, alors que le Français tentait d'égaliser. Fred VanVleet a ensuite scellé le succès des Rockets sur la ligne des lancers francs.
Alperen Sengun a été le grand artisan de la victoire des siens avec 29 points, 7 rebonds et 7 passes décisives. Kevin Durant a ajouté 20 points, 7 prises et 6 passes, tandis que Thompson en plus de cette action décisive, a compilé 20 unités et 10 rebonds.
Malgré la défaite, Victor Wembanyama a livré une solide prestation avec 25 points et 13 rebonds, bien plus incisif que lors de l'Opening Night contre le Thunder. De'Aaron Fox a également inscrit 19 unités et délivré 9 passes décisives, tandis que le rookie Dylan Harper a apporté 20 points. Menés pendant une grande partie de la rencontre, les Spurs ont réussi à revenir au score dans le dernier quart-temps, sans parvenir à conclure.
San Antonio concède ainsi une deuxième défaite en autant de rencontres, tandis que Houston poursuit son début de saison parfait.
Jayson Tatum porte Boston face aux Knicks
Après leur défaite inaugurale contre les Pistons, les Celtics ont réagi en s'imposant face aux champions en titre, les Knicks (107-103). Auteur de 36 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, Jayson Tatum a été décisif dans les dernières minutes, inscrivant trois paniers consécutifs pour préserver la victoire des siens.
Boston a compté jusqu'à 12 points d'avance, mais New-York a recollé à 98-99 à moins de deux minutes du terme. JT a alors pris les choses en main pour repousser le retour de Big Apple. Neemias Queta a également joué un rôle majeur avec 15 points et trois contres, tandis que Paul George a ajouté 15 points et contribué à l'effort défensif.
Malgré les 19 points de Jalen Brunson, New York concède une deuxième défaite en deux rencontres pour lancer la défense de son titre. Les C's, eux, retrouvent l'équilibre avec un bilan d'une victoire pour une défaite.
Boston Celtics 107 - 103 New York Knicks · NBA 2026-2027 · 23/10/2026
Leaders
|Boston Celtics
|New York Knicks
|PTS
|Jayson Tatum 36
|Karl-Anthony Towns 22
|REB
|Jayson Tatum 9
|Josh Hart 12
|PD
|Jayson Tatum 7
|OG Anunoby 8
Statistiques d'équipe
|Boston Celtics
|New York Knicks
|TIRS
|46 %
|44,4 %
|3PTS
|15/39
|16/40
|LF
|12/16
|15/21
|REB
|37
|44
|RO
|10
|12
Les Lakers enchaînent, Walker Kessler impressionne
Les Lakers ont remporté le derby de Los Angeles face aux Clippers (125-117) et signent une deuxième victoire en autant de matchs cette saison. Austin Reaves a mené les siens vers ce nouveau succès avec 28 points et neuf assists, tandis que Luka Doncic termine avec 23 points et sept passes, malgré ses 11 pertes de balle.
Walker Kessler a également brillé avec 22 unités, huit rebonds et six contres. Le pivot a notamment pesé dans les dernières minutes pour préserver l'avantage de son équipe.
Après une première mi-temps disputée (64-64), les Purple and Gold ont fait la différence après la pause en inscrivant 39 points et en creusant un écart de 13 longueurs. Malgré une tentative de retour des Clips, portés par les 26 unités de Darius Garland, les hommes de JJ Redick ont conservé leur avance.
Les Lakers restent invaincus, tandis que les joueurs de Tyronn Lue concèdent leur première défaite à l'extérieur.
Les autres résultats de la soirée :
NBA 2026-2027 · 23/10/2026
|Date
|Match
|23/10/2026
|Milwaukee Bucks 125 - 132 Chicago Bulls
|23/10/2026
|Boston Celtics 107 - 103 New York Knicks
|23/10/2026
|Charlotte Hornets 81 - 128 Atlanta Hawks
|23/10/2026
|Indiana Pacers 105 - 121 Dallas Mavericks
|23/10/2026
|Orlando Magic 93 - 115 Minnesota Timberwolves
|23/10/2026
|Washington Wizards 102 - 112 Toronto Raptors
|24/10/2026
|Miami Heat 111 - 128 Detroit Pistons
|24/10/2026
|San Antonio Spurs 110 - 114 Houston Rockets
|24/10/2026
|Utah Jazz 120 - 119 New Orleans Pelicans
|24/10/2026
|Golden State Warriors 108 - 111 Memphis Grizzlies
|24/10/2026
|Los Angeles Lakers 125 - 117 LA Clippers
|24/10/2026
|Sacramento Kings 120 - 128 Portland Trail Blazers