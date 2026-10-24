Soirée pleine en NBA avec 12 rencontres à l'affiche. Les Lakers ont remporté le derby de Los Angeles face aux Clippers, quand Jayson Tatum a porté les Celtics vers un succès face aux Knicks. Choc également dans le Texas où les Rockets ont décroché une victoire dans la douleur contre les Spurs grâce à un contre décisif d’Amen Thompson sur Victor Wembanyama.

AMEN THOMPSON SEALS IT FOR HOUSTON WITH THE REJECTION ❌



The Rockets secure the win vs. the Spurs in Austin! pic.twitter.com/YyRxoWcPVs — NBA (@NBA) 24 octobre 2026

Houston a signé une deuxième victoire consécutive en s'imposant face à San Antonio (114-110), vendredi soir à Austin. Au terme d'une rencontre disputée, Amen Thompson a fait la différence en contrant Wemby à moins de deux secondes du buzzer, alors que le Français tentait d'égaliser. Fred VanVleet a ensuite scellé le succès des Rockets sur la ligne des lancers francs.

Alperen Sengun a été le grand artisan de la victoire des siens avec 29 points, 7 rebonds et 7 passes décisives. Kevin Durant a ajouté 20 points, 7 prises et 6 passes, tandis que Thompson en plus de cette action décisive, a compilé 20 unités et 10 rebonds.

Malgré la défaite, Victor Wembanyama a livré une solide prestation avec 25 points et 13 rebonds, bien plus incisif que lors de l'Opening Night contre le Thunder. De'Aaron Fox a également inscrit 19 unités et délivré 9 passes décisives, tandis que le rookie Dylan Harper a apporté 20 points. Menés pendant une grande partie de la rencontre, les Spurs ont réussi à revenir au score dans le dernier quart-temps, sans parvenir à conclure.

San Antonio concède ainsi une deuxième défaite en autant de rencontres, tandis que Houston poursuit son début de saison parfait.

Jayson Tatum porte Boston face aux Knicks

Après leur défaite inaugurale contre les Pistons, les Celtics ont réagi en s'imposant face aux champions en titre, les Knicks (107-103). Auteur de 36 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, Jayson Tatum a été décisif dans les dernières minutes, inscrivant trois paniers consécutifs pour préserver la victoire des siens.

JAYSON TATUM TOOK OVER IN THE 4TH TO BEAT THE KNICKS 😳



36 PTS and the W! pic.twitter.com/z2SrlW47He — SportsCenter (@SportsCenter) 24 octobre 2026

Boston a compté jusqu'à 12 points d'avance, mais New-York a recollé à 98-99 à moins de deux minutes du terme. JT a alors pris les choses en main pour repousser le retour de Big Apple. Neemias Queta a également joué un rôle majeur avec 15 points et trois contres, tandis que Paul George a ajouté 15 points et contribué à l'effort défensif.

Malgré les 19 points de Jalen Brunson, New York concède une deuxième défaite en deux rencontres pour lancer la défense de son titre. Les C's, eux, retrouvent l'équilibre avec un bilan d'une victoire pour une défaite.

Les Lakers enchaînent, Walker Kessler impressionne

Les Lakers ont remporté le derby de Los Angeles face aux Clippers (125-117) et signent une deuxième victoire en autant de matchs cette saison. Austin Reaves a mené les siens vers ce nouveau succès avec 28 points et neuf assists, tandis que Luka Doncic termine avec 23 points et sept passes, malgré ses 11 pertes de balle.

Walker Kessler a également brillé avec 22 unités, huit rebonds et six contres. Le pivot a notamment pesé dans les dernières minutes pour préserver l'avantage de son équipe.

Walker Kessler vs Clippers:



22 PTS 8 REB 6 BLK 3 STL 3 AST 67.9 TS% pic.twitter.com/vKg4NLjX6v — Laker Performances (@LALPerformance) 24 octobre 2026

Après une première mi-temps disputée (64-64), les Purple and Gold ont fait la différence après la pause en inscrivant 39 points et en creusant un écart de 13 longueurs. Malgré une tentative de retour des Clips, portés par les 26 unités de Darius Garland, les hommes de JJ Redick ont conservé leur avance.

Les Lakers restent invaincus, tandis que les joueurs de Tyronn Lue concèdent leur première défaite à l'extérieur.

Les autres résultats de la soirée :