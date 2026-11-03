Les Spurs enchaînent une cinquième victoire malgré un Victor Wembanyama maladroit

Les Spurs continuent de prendre confiance. Face au Jazz, San Antonio a signé une cinquième victoire consécutive. Dylan Harper a mené les siens avec 17 points, alors que la marque a été très bien répartie. De son côté, Victor Wembanyama a terminé avec 12 unités. Le Français, élu joueur de la semaine de la Conférence Ouest, a ainsi contribué à une nouvelle démonstration collective malgré un manque de régularité au tir.

Western Conference Player of the Week Victor Wembanyama getting warm before Spurs vs. Jazz 🔥



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Une troisième période décisive pour San Antonio

Après un premier quart-temps particulièrement réussi, les Texans ont connu un passage plus compliqué. Utah a notamment inscrit cinq tirs à trois points sur onze tentatives dans la deuxième reprise revenant à une longueur de San Antonio (37-36). Mais les visiteurs n'ont pas réussi à reprendre l'avantage.

Au retour des vestiaires, les finalistes NBA 2025-26 ont accéléré. Avec 35 points inscrits contre 20 pour le Jazz, les hommes de Mitch Johnson ont creusé l'écart jusqu'à compter 25 unités d'avance. San Antonio a évité le piège tendu par les coéquipiers d'Ace Bailey en variant la menace. Ainsi, à la fin de la rencontre sept joueurs des Spurs avaient marqué au moins 10 points.

Victor Wembanyama actif mais brouillon

La défense de San Antonio s'est aussi montrée particulièrement solide en limitant le Jazz à moins de 100 points, une première pour les Spurs cette saison à l'image de Victor Wembanyama, très actif dans la protection de son panier.

Le capitaine des Bleus a tenu son rôle de rempart défensif avec 11 rebonds pris et 3 contres. Cependant en attaque, l'intérieur français a eu plus de mal à dominer avec 12 points marqués à 5/15 au tir dont 0/5 à longue distance en seulement 24 minutes disputées.

San Antonio Spurs 119 - 97 Utah Jazz · NBA · 03/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD San Antonio Spurs Victor Wembanyama 12 11 5 Stephon Castle 16 5 4 Devin Vassell 11 2 1 Dylan Harper 17 7 8 De'Aaron Fox 12 2 3 Julian Champagnie 8 6 0 Luke Kornet 8 5 2 Keldon Johnson 15 7 1 Carter Bryant 3 0 0 Harrison Barnes 13 0 0 Jordan McLaughlin 0 1 3 Tarris Reed Jr. 4 7 0 Utah Jazz Brice Sensabaugh 7 2 1 Ace Bailey 5 6 2 Lauri Markkanen 22 8 3 Jaxson Hayes 9 5 0 Darryn Peterson 14 4 6 Keyonte George 7 7 0 Svi Mykhailiuk 3 2 0 Mo Bamba 8 8 0 Josh Green 3 1 0 Josh Okogie 9 3 2 Isaiah Collier 7 2 2 Kyle Filipowski 1 2 0 Tony Bradley 2 3 0 Kobe Bufkin 0 0 0

Côté Jazz, Lauri Markkanen termine avec 22 unités et huit rebonds, tandis que le rookie Darryn Peterson a inscrit 14 points.

Keldon Johnson appelle à poursuivre les efforts

Cette cinquième victoire consécutive porte à six le nombre de séries d'au moins cinq succès réalisées par San Antonio au cours des deux dernières saisons, un total supérieur à celui de toute autre équipe NBA. Pour Keldon Johnson, cette progression récompense le travail accompli après plusieurs années difficiles.

« Nous avons continué à persévérer (même pendant ces années difficiles). Nous n'avons pas baissé les bras, et la situation a fini par s'améliorer. Il nous faut simplement continuer à développer les bonnes habitudes que nous avons prises. Et chaque jour, continuer à nous investir, à faire des efforts, à nous concentrer et à progresser jour après jour », a expliqué l'ailier.

Les Spurs cinquièmes à l'Ouest

Le sixième homme de l'année en titre refuse toutefois de s'enflammer. « La saison est longue, 82 matchs. Nous devons continuer à progresser. Est-ce que j'ai l'impression que nous jouons à notre niveau ? Par moments, oui. Mais est-ce que j'ai l'impression que nous pouvons faire mieux ? Oui. Je pense que nous avons une grande marge de progression. »

Avec cette nouvelle victoire les Spurs prennent la cinquième place à l'Ouest avant de recevoir les Mavericks jeudi, dans le derby texan.