Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN

Les Spurs enchaînent une septième victoire de suite, grâce à Victor Wembanyama en double-double

Les Spurs se sont imposés assez tranquillement face aux Kings vendredi bien aidés par les 30 points et 14 rebonds de Victor Wembanyama dans une rencontre comptant pour la NBA Cup (124-109).
|
Résumé
Écouter
Les Spurs enchaînent une septième victoire de suite, grâce à Victor Wembanyama en double-double
Les Spurs enchaînent une septième victoire de suite, grâce Victor Wembanyama en double-double
Crédit photo : Cary Edmondson-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

L'attente de 20 minutes supplémentaire avant le coup d'envoi provoquée par un arceau désaxé n'a pas semblé gêner les Spurs. Au Golden One Center de Sacramento, les coéquipiers de Victor Wembanyama n'ont pas tremblé face à l'une des pires équipes de la NBA (une victoire en neuf matchs).

Sacramento Kings 109 - 124 San Antonio Spurs · NBA 2026-2027 · 07/11/2026

Leaders

Sacramento KingsSan Antonio Spurs
PTSDarius Acuff Jr. 22Victor Wembanyama 30
REBDomantas Sabonis 12Victor Wembanyama 14
PDDarius Acuff Jr. 8Stephon Castle 7

Statistiques d'équipe

Sacramento KingsSan Antonio Spurs
TIRS48,8 %48,1 %
3PTS16/3515/30
LF13/1933/42
REB3646
RO713

Comme à son habitude l'Alien a guidé ses partenaires en début de match. Après avoir inscrit 52 points et capté 24 rebonds contre les Mavericks mercredi, le Français a encore livré une prestation de premier plan face aux Kings. Avec 30 points, 14 rebonds et deux contres en 26 minutes seulement, l'intérieur a permis à son équipe de s'imposer largement (124-109), vendredi, dans une rencontre prise en compte pour la NBA Cup.

Le Français a enregistré son septième double-double de la saison, égalant Domantas Sabonis, son adversaire du soir, dans cette catégorie. Les Spurs affichent désormais un bilan de sept victoires pour deux défaites et poursuivent leur progression dans la Conférence Ouest.

Une première mi-temps impressionnante pour San Antonio

Les Texans ont rapidement pris les commandes de la rencontre en inscrivant 75 points en première période. San Antonio a signé sa deuxième meilleure performance offensive de la saison sur une mi-temps, après ses 80 points contre les mêmes Kings, le 27 octobre.

Les Spurs ont notamment pu compter sur l'efficacité de leur collectif. Les trois titulaires, Stephon Castle, Devin Vassell et Dylan Harper ont inscrit 19 points chacun, tandis que le vétéran Harrison Barnes en a ajouté 13.

Wemby a également marqué les esprits en inscrivant 12 points consécutifs au début du deuxième quart-temps, permettant aux Spurs de creuser l'écart. À la pause, San Antonio possédait déjà une avance de 19 points.

Wemby retrouve son shoot

L'intérieur français a retrouvé de l'adresse à l'extérieur et termine avec 4 tirs à trois points réussis sur 6 tentatives, à l'image de son équipe en état de grâce dans ce domaine avec 15 de leurs 30 tirs longue distance convertis.

Les Spurs ont poursuivi leur domination après la pause, portant leur avance jusqu'à 24 points au milieu du quatrième quart-temps. Les difficultés défensives des Kings ont rapidement mis fin au suspens puisque la franchise californienne s'est montrée incapable de ralentir Victor Wembanyama et les multiples solutions offensives de San Antonio.

Darius Acuff Jr. continue de briller

Malgré ce huitième revers pour des Californiens cette saison, Darius Acuff Jr. a poursuivi ses excellents débuts en NBA. Le jeune meneur a terminé avec 22 points et huit passes décisives en 33 minutes en misant notamment sur sa vitesse et son agressivité près du cercle. Sa performance s'avère encourageante pour Sacramento, même si l'équipe reste sur quatre défaites consécutives à domicile.

Domantas Sabonis a lui aussi réalisé un double-double, avec 17 points, 12 rebonds et cinq passes décisives. Mais collectivement peu de choses semblent fonctionner pour les Kings qui viennent d'égaler le pire début de saison de leur histoire avec une seule victoire (contre les Mavericks) en neuf matchs.

Sacramento Kings 109 - 124 San Antonio Spurs · NBA · 07/11/2026

MatchPTSREBPD
Sacramento KingsAlex Karaban010
Domantas Sabonis17125
Zach LaVine1443
Darius Acuff Jr.2238
Emanuel Sharp950
Leaky Black1235
Precious Achiuwa940
Nique Clifford522
Jonathan Mogbo000
Daeqwon Plowden000
Malik Monk1207
Dylan Cardwell923
San Antonio SpursKeldon Johnson366
Jordan McLaughlin221
Carter Bryant000
David Jones Garcia000
Tarris Reed Jr.010
Stephon Castle1937
Devin Vassell1922
Victor Wembanyama30142
Dylan Harper1923
De'Aaron Fox924
Julian Champagnie872
Luke Kornet261
Harrison Barnes1310

Pour San Antonio, cette victoire confirme la dynamique positive autour de Wemby. Les Spurs poursuivent leur début de saison convaincant et s'imposent comme l'un des grands favoris à l'Ouest.

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Suivez BeBasket NBA

NBA
NBA
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit