L'attente de 20 minutes supplémentaire avant le coup d'envoi provoquée par un arceau désaxé n'a pas semblé gêner les Spurs. Au Golden One Center de Sacramento, les coéquipiers de Victor Wembanyama n'ont pas tremblé face à l'une des pires équipes de la NBA (une victoire en neuf matchs).

Comme à son habitude l'Alien a guidé ses partenaires en début de match. Après avoir inscrit 52 points et capté 24 rebonds contre les Mavericks mercredi, le Français a encore livré une prestation de premier plan face aux Kings. Avec 30 points, 14 rebonds et deux contres en 26 minutes seulement, l'intérieur a permis à son équipe de s'imposer largement (124-109), vendredi, dans une rencontre prise en compte pour la NBA Cup.

Le Français a enregistré son septième double-double de la saison, égalant Domantas Sabonis, son adversaire du soir, dans cette catégorie. Les Spurs affichent désormais un bilan de sept victoires pour deux défaites et poursuivent leur progression dans la Conférence Ouest.

Après une perf stratosphérique mercredi, Victor Wembanyama en double-double face à Sacramento !



👽 30 POINTS

👽 14 REBONDS

👽 2 CONTRES



Aucun autre joueur n'a plus de matchs à 30/10 cette saison ! pic.twitter.com/6U7BZlCIft — NBA France (@NBAFRANCE) 7 novembre 2026

Une première mi-temps impressionnante pour San Antonio

Les Texans ont rapidement pris les commandes de la rencontre en inscrivant 75 points en première période. San Antonio a signé sa deuxième meilleure performance offensive de la saison sur une mi-temps, après ses 80 points contre les mêmes Kings, le 27 octobre.

Les Spurs ont notamment pu compter sur l'efficacité de leur collectif. Les trois titulaires, Stephon Castle, Devin Vassell et Dylan Harper ont inscrit 19 points chacun, tandis que le vétéran Harrison Barnes en a ajouté 13.

Dylan Harper tonight:



19 PTS - 3 AST - 5/10 FG pic.twitter.com/osW2lQmOeb — Bala (@BalaPattySZN) 7 novembre 2026

Wemby a également marqué les esprits en inscrivant 12 points consécutifs au début du deuxième quart-temps, permettant aux Spurs de creuser l'écart. À la pause, San Antonio possédait déjà une avance de 19 points.

Wemby retrouve son shoot

L'intérieur français a retrouvé de l'adresse à l'extérieur et termine avec 4 tirs à trois points réussis sur 6 tentatives, à l'image de son équipe en état de grâce dans ce domaine avec 15 de leurs 30 tirs longue distance convertis.

Les Spurs ont poursuivi leur domination après la pause, portant leur avance jusqu'à 24 points au milieu du quatrième quart-temps. Les difficultés défensives des Kings ont rapidement mis fin au suspens puisque la franchise californienne s'est montrée incapable de ralentir Victor Wembanyama et les multiples solutions offensives de San Antonio.

Wemby LOB to Stephon Castle and he CAUGHT A BODY pic.twitter.com/MIP2DSqndw — Hater Report (@HaterReport) 7 novembre 2026

Darius Acuff Jr. continue de briller

Malgré ce huitième revers pour des Californiens cette saison, Darius Acuff Jr. a poursuivi ses excellents débuts en NBA. Le jeune meneur a terminé avec 22 points et huit passes décisives en 33 minutes en misant notamment sur sa vitesse et son agressivité près du cercle. Sa performance s'avère encourageante pour Sacramento, même si l'équipe reste sur quatre défaites consécutives à domicile.

Domantas Sabonis a lui aussi réalisé un double-double, avec 17 points, 12 rebonds et cinq passes décisives. Mais collectivement peu de choses semblent fonctionner pour les Kings qui viennent d'égaler le pire début de saison de leur histoire avec une seule victoire (contre les Mavericks) en neuf matchs.

Sacramento Kings 109 - 124 San Antonio Spurs · NBA · 07/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Sacramento Kings Alex Karaban 0 1 0 Domantas Sabonis 17 12 5 Zach LaVine 14 4 3 Darius Acuff Jr. 22 3 8 Emanuel Sharp 9 5 0 Leaky Black 12 3 5 Precious Achiuwa 9 4 0 Nique Clifford 5 2 2 Jonathan Mogbo 0 0 0 Daeqwon Plowden 0 0 0 Malik Monk 12 0 7 Dylan Cardwell 9 2 3 San Antonio Spurs Keldon Johnson 3 6 6 Jordan McLaughlin 2 2 1 Carter Bryant 0 0 0 David Jones Garcia 0 0 0 Tarris Reed Jr. 0 1 0 Stephon Castle 19 3 7 Devin Vassell 19 2 2 Victor Wembanyama 30 14 2 Dylan Harper 19 2 3 De'Aaron Fox 9 2 4 Julian Champagnie 8 7 2 Luke Kornet 2 6 1 Harrison Barnes 13 1 0

Pour San Antonio, cette victoire confirme la dynamique positive autour de Wemby. Les Spurs poursuivent leur début de saison convaincant et s'imposent comme l'un des grands favoris à l'Ouest.