Les Timberwolves, le nouvel ogre de l'Ouest !

Trois matchs et trois victoires écrasantes pour les Wolves. Minnesota réalise un début de saison idéal. Après avoir dominé le Heat et le Magic à l’extérieur, les hommes de Chris Finch ont confirmé face aux Raptors à la maison dimanche (117-94) , en affichant une maîtrise collective impressionnante.

3rd team in NBA HISTORY to start a season with 3 straight wins by 20+ points pic.twitter.com/GxRfOmTnWo — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) 26 octobre 2026

Les Timberwolves ne font pas dans la demi-mesure en ce début de saison. Vainqueurs par 25, 22 et 23 points d’écart lors de leurs trois premières rencontres, les joueurs de Chris Finch imposent leur rythme à chacun de leurs adversaires. Face à Toronto, Minnesota a notamment fait exploser la rencontre après la pause, en remportant le troisième quart-temps 35-15.

Anthony Edwards continue de montrer la voie. L’arrière tourne à 28,7 points de moyenne - c'est autant que l'an passé - tout en jouant 3 minutes de moins. Preuve que le collectif entier est en progression car en effet, la force majeure de Minnesota réside dans sa profondeur d’effectif. Malgré les problèmes récurrents de fautes de LaMelo Ball (4 par match cette saison en moyenne), Terrence Shannon Jr. est capable d'organiser le jeu quand le meneur titulaire sort du terrain.

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) - LaMelo Ball (Minnesota Timberwolves) Comparaison statistique entre deux joueurs Anthony Edwards LaMelo Ball MJ 8 8 PTS 26,5 12,1 REB 3,4 2,6 PD 2,9 6 IN 1,3 1 CO 0,6 0,1

Un collectif déjà rôdé

Cette capacité à maintenir un haut niveau malgré les rotations constitue un premier motif de satisfaction pour Chris Finch. De plus, Minnesota est même devenu la troisième équipe de l’histoire NBA à compter au moins 18 points d’avance après trois quarts-temps lors de chacun de ses trois premiers matchs.

« Tout le monde se bat, on est solidaires. On a encore beaucoup de travail, une grosse marge de progression. Mais avec cet état d'esprit, on se met en position de gagner tous les soirs », a expliqué Rudy Gobert, soulignant la cohésion d’un groupe déjà performant.

Rudy Gobert on if he’s played on a team that had talked more trash than the 2026-27 Wolves



“(Sighs) yeah, I mean I played with Joe Ingles for many years, I’ve played with Ant for many years now… lIf we talk, we got to act, that’s the only rule I want… the talking can be fun,… pic.twitter.com/U2Ju9AyNCf — Andrew Dukowitz (@adukeMN) 26 octobre 2026

Une défense impressionnante

De plus, l’efficacité des Wolves ne se limite pas à leur attaque. En défense aussi, Minny s'avère particulièrement redoutable. Dimanche c'est Scottie Barnes, la star des Raptors qui en a fait les frais.

Avant le match face aux coéquipiers de Jaden McDaniels, le double All-Star tournait à 25,5 points de moyenne. Face aux Wolves, le rookie de l'année 2022 est resté muet avec un terrible 0/12 au tir et aucun point marqué. Une performance défensive qui a surpris Chris Finch lui-même en conférence de presse.

SCOTTIE BARNES WENT OFF TONIGHT:



0 PTS

0/12 FGM

0/5 3PM



28 MINUTES OF PURE CARDIO 🔥 pic.twitter.com/4Z3Ud8xztT — NBA Tour Dates (@NBATourDates) 26 octobre 2026

« Désolé, je n'avais pas réalisé que Barnes avait terminé à 0/12 ! C'est évidemment une très belle défense de tous ceux qui se sont occupés de lui. C'est un sacré joueur », a reconnu l’entraîneur, avant de saluer le travail de Jonathan Kuminga, Jaden McDaniels et Trey Lyles. Selon lui, les trois joueurs ont empêché l’ailier de Toronto de trouver ses positions préférées.

D'ailleurs, depuis le début de saison Minnesota dispose tout simplement du meilleur defensive rating de toute la NBA avec 96,2 points encaissés par 100 possessions.

Le rebond au coeur des préoccupations

Malgré ce départ canon, Minny n’est pas encore une équipe sans faille. Le rebond défensif demeure une source d’inquiétude, notamment lorsque Gobzilla est sur le banc. En première mi-temps contre Toronto, les Raptors ont capté neuf rebonds offensifs.

Un point à corriger pour une équipe qui nourrit de grandes ambitions. « Notre objectif, ce n'est pas simplement de commencer à 3-0. On a des objectifs bien plus importants cette saison. C'est comme ça que les choses sont censées se passer. Maintenant, il reste 79 matchs. Il faut les prendre un par un et continuer à progresser », a rappelé Gobert.

Le Français refuse de s’enflammer. Certes, les Timberwolves ont parfaitement lancé leur saison, mais ils devront maintenir cette exigence pour se hisser tout au sommet de la Conférence Ouest durablement.