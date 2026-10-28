Les trois chantiers des Lakers après leur première défaite face aux Blazers
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Malgré une nouvelle performance XXL de Luka Doncic, les Lakers ont concédé leur première défaite de la saison face aux Blazers (129-136). Si le Slovène a encore porté son équipe offensivement, cette rencontre a mis en lumière plusieurs faiblesses dans le jeu des Californiens.
Une défense encore trop friable
L'un des objectifs des dirigeants californiens durant l'intersaison était d'améliorer la défense. Après trois victoires pour débuter la saison, les premiers signaux semblaient encourageants. Mais en réalité, L.A dispose du 19e defensive rating de la NBA (113,7 encaissés sur 100 possessions) soit le même classement que l'an passé. Ainsi, le bilan semble global de trois succès pour une défaite semble assez trompeur. D'ailleurs, Portland l'a bien montré en inscrivant 136 points.
Après la rencontre, JJ Redick n'a pas caché son insatisfaction : « On a été mis en difficulté à plusieurs reprises. Le respect du plan de jeu et la gestion des joueurs n'étaient pas à la hauteur. »
L'entraîneur estime que son équipe doit être capable de s'imposer en s'appuyant sur sa défense, même lorsque les Angelinos inscrivent beaucoup de points. « Si nous marquons 129 points à domicile, nous devrions être capables de faire suffisamment de stops défensifs pour gagner », a-t-il rappelé.
Luka Doncic ne peut pas tout faire
Et un joueur contribue énormément à cette réussite offensive puisque Luka Doncic a terminé la rencontre avec 41 points, neuf passes décisives et cinq rebonds. Après sa sortie à 51 points face au Jazz le génie slovène a remis le couvert mais le soutien offensif a été cette fois trop irrégulier pour permettre aux Lakers de conserver leur invincibilité.
Austin Reaves, auteur de 26 unités et sept passes décisives, a répondu présent tout comme Sandro Mamukelashvili et ses 17 points. En revanche, les autres joueurs n'ont pas suffisamment pesé pour épauler les deux principaux créateurs de Los Angeles.
Walker Kessler trop discret
Walker Kessler n'a inscrit que 13 points et semble dans le creux de la vague depuis deux matchs et sa sortie très compliqué face à Utah avec seulement 2 unités. Après un début d'aventure en fanfare avec des matchs à plus de 20 points, le pivot doit retrouver un plus grand volume offensif pour aider son équipe.
JJ Redick doit trouver davantage de relais offensifs afin d'éviter que l'équipe dépende autant de ses stars. Une saison NBA s'avère longue et les Lakers auront besoin de contributions plus régulières de leur collectif pour rivaliser avec les meilleures équipes de l'Ouest.
Stats moyennes des 4 derniers matchs
|MJ
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|4
|31:25
|15,8
|8
|1
|1
|2,8
4 derniers matchs
|Date
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|Match
|Ligue
|28/10
|32:45
|13
|8
|0
|1
|2
|D 129-136 vs POR
|NBA
|25/10
|28:14
|2
|7
|0
|0
|1
|V 123-132 @ UTA
|NBA
|24/10
|34:53
|22
|8
|3
|3
|6
|V 125-117 vs LAC
|NBA
|22/10
|29:48
|26
|9
|1
|0
|2
|V 127-105 vs GSW
|NBA
Apprendre à conclure les matchs
Enfin, Los Angeles doit progresser dans la gestion des fins de rencontre. Mardi soir, l'équipe californienne n'a pas réussi à maîtriser son avantage de 10 points acquis dans le troisième quart-temps contre Portland.
Les Blazers ont progressivement repris le contrôle, avant de faire la différence dans la dernière période. Damian Lillard a notamment inscrit un tir à trois points décisif à 42,8 secondes du terme, donnant six points d'avance à la franchise de l'Oregon.
Prochains matchs
|Date
|Match
|29/10/2026
|LA Clippers - Los Angeles Lakers
|31/10/2026
|Golden State Warriors - Los Angeles Lakers
|02/11/2026
|Los Angeles Lakers - Toronto Raptors
Cette première défaite rappelle aux Lakers qu'une bonne production offensive ne suffit pas : ils doivent aussi mieux protéger leurs avances grâce à une défense plus solide, rester disciplinés et exécuter leur plan de jeu jusqu'au bout. À JJ Redick de corriger ces lacunes avant qu'elles ne deviennent récurrentes.