Les trois chantiers des Lakers après leur première défaite face aux Blazers

Malgré une nouvelle performance XXL de Luka Doncic, les Lakers ont concédé leur première défaite de la saison face aux Blazers (129-136). Si le Slovène a encore porté son équipe offensivement, cette rencontre a mis en lumière plusieurs faiblesses dans le jeu des Californiens.

“Game plan discipline wasn’t great.”



Austin Reaves on the Lakers needing sharper execution and more communication on defense. pic.twitter.com/Czv6DzI6br — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) 28 octobre 2026

Une défense encore trop friable

L'un des objectifs des dirigeants californiens durant l'intersaison était d'améliorer la défense. Après trois victoires pour débuter la saison, les premiers signaux semblaient encourageants. Mais en réalité, L.A dispose du 19e defensive rating de la NBA (113,7 encaissés sur 100 possessions) soit le même classement que l'an passé. Ainsi, le bilan semble global de trois succès pour une défaite semble assez trompeur. D'ailleurs, Portland l'a bien montré en inscrivant 136 points.

Après la rencontre, JJ Redick n'a pas caché son insatisfaction : « On a été mis en difficulté à plusieurs reprises. Le respect du plan de jeu et la gestion des joueurs n'étaient pas à la hauteur. »

“We just got broken down a lot,” JJ Redick on the perimeter defense vs the Trail Blazers tonight.



Full answer from Redick below: pic.twitter.com/bS7D3NwNwp — Benjamin Royer (@thebenroyer) 28 octobre 2026

L'entraîneur estime que son équipe doit être capable de s'imposer en s'appuyant sur sa défense, même lorsque les Angelinos inscrivent beaucoup de points. « Si nous marquons 129 points à domicile, nous devrions être capables de faire suffisamment de stops défensifs pour gagner », a-t-il rappelé.

Luka Doncic ne peut pas tout faire

Et un joueur contribue énormément à cette réussite offensive puisque Luka Doncic a terminé la rencontre avec 41 points, neuf passes décisives et cinq rebonds. Après sa sortie à 51 points face au Jazz le génie slovène a remis le couvert mais le soutien offensif a été cette fois trop irrégulier pour permettre aux Lakers de conserver leur invincibilité.

Austin Reaves, auteur de 26 unités et sept passes décisives, a répondu présent tout comme Sandro Mamukelashvili et ses 17 points. En revanche, les autres joueurs n'ont pas suffisamment pesé pour épauler les deux principaux créateurs de Los Angeles.

The way that Luka Dončić can dissect a defense and throw a pass like this?? 😳🙌 https://t.co/QjmV8FELnl pic.twitter.com/sSE7HGXCB3 — NBA (@NBA) 28 octobre 2026

Walker Kessler trop discret

Walker Kessler n'a inscrit que 13 points et semble dans le creux de la vague depuis deux matchs et sa sortie très compliqué face à Utah avec seulement 2 unités. Après un début d'aventure en fanfare avec des matchs à plus de 20 points, le pivot doit retrouver un plus grand volume offensif pour aider son équipe.

JJ Redick doit trouver davantage de relais offensifs afin d'éviter que l'équipe dépende autant de ses stars. Une saison NBA s'avère longue et les Lakers auront besoin de contributions plus régulières de leur collectif pour rivaliser avec les meilleures équipes de l'Ouest.

Walker Kessler Stats moyennes des 4 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 4 31:25 15,8 8 1 1 2,8 4 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 28/10 32:45 13 8 0 1 2 D 129-136 vs POR NBA 25/10 28:14 2 7 0 0 1 V 123-132 @ UTA NBA 24/10 34:53 22 8 3 3 6 V 125-117 vs LAC NBA 22/10 29:48 26 9 1 0 2 V 127-105 vs GSW NBA

Apprendre à conclure les matchs

Enfin, Los Angeles doit progresser dans la gestion des fins de rencontre. Mardi soir, l'équipe californienne n'a pas réussi à maîtriser son avantage de 10 points acquis dans le troisième quart-temps contre Portland.

Les Blazers ont progressivement repris le contrôle, avant de faire la différence dans la dernière période. Damian Lillard a notamment inscrit un tir à trois points décisif à 42,8 secondes du terme, donnant six points d'avance à la franchise de l'Oregon.

Cette première défaite rappelle aux Lakers qu'une bonne production offensive ne suffit pas : ils doivent aussi mieux protéger leurs avances grâce à une défense plus solide, rester disciplinés et exécuter leur plan de jeu jusqu'au bout. À JJ Redick de corriger ces lacunes avant qu'elles ne deviennent récurrentes.