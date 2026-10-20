Les votes pour le All-Star Game sont officialement ouverts pour 7 semaines

C'est le coup d'envoi d'une grande consultation populaire. La LNB a officiellement ouvert ce mardi 20 octobre les votes pour le All-Star Game LNB 2027. Grande fête annuelle du basket tricolore, l'événement se tiendra le 2 janvier 2027, comme d’habitude sur le parquet mythique de l’Accor Arena de Paris. La dernière édition avait réuni environ 16 000 spectateurs. Ce sera cette fois la 40e édition d’un événement qui a connu ses débuts en 1987. Outre le match au sommet, le All-Star Game mettra en avant les concours emblématiques de dunks, de tirs à 3-points et le challenge des meneurs (Skills 1v1).

Les passionnés ont désormais la parole pour propulser leurs figures préférées de Betclic ÉLITE sous les projecteurs de Bercy. Les votes du public débutent ce mardi 20 octobre, et jusqu’au mercredi 9 décembre inclus. Pour faire entendre sa voix, le public est invité à voter directement sur la page Event Factory du All-Star Game. La billetterie de l'Accor Arena affiche déjà une très forte affluence. Les résultats définitifs du vote et la composition complète des deux équipes seront dévoilés courant décembre.

France vs Monde : les fans aux commandes

Le format reste fidèle à la tradition. Le Match des Étoiles verra s'affronter les 12 meilleurs joueurs tricolores et les 12 meilleurs éléments étrangers du championnat. Sur les 22 All-Stars sélectionnés, deux places sont attribuées par les supporters : un joueur pour l'équipe France (le Tricolore ayant reçu le plus de voix), un joueur pour l'équipe Monde (l'international en tête des suffrages). Lors de la dernière édition, ce sont les All-Stars France qui l'avaient emporté après deux prolongations et plusieurs shoots clutch.

C'est l'occasion pour les fans de récompenser les performances remarquées du début de championnat. Le restant des effectifs sera tranché par un jury composé des médias, des légendes LNB et des instances du basket français. Alors que la saison régulière est déjà bien engagée, la course aux votes s'annonce disputée. Nadir Hifi (MVP du ASG l'année dernière) et Patty Mills sont en tête de leurs listes respectives.

Pour voter en faveur de vos All-Stars, cliquez ici

Une consultation auprès des médias

Les journalistes de la presse régionale qui couvrent la Betclic ÉLITE, ainsi que l’ensemble des médias digitaux spécialisés dans le basket, seront eux invités à désigner deux cinq majeurs : l’un pour le All Star France, l’autre pour le All Star Monde. La compilation de l’ensemble des résultats permettra de définir le panel des joueurs à sélectionner lors du jury.

Les entraîneurs sélectionnés pour le All Star Game seront désignés en fonction des performances de leur équipe. Seront retenus les entraîneurs principaux des clubs affichant les meilleurs pourcentages de victoire à l’issue de la 10e journée de Betclic ÉLITE et de la 13e journée d’ÉLITE 2.