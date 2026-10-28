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Les Warriors ne croient plus au retour de Kristaps Porzingis !

Les Warriors ne s'attendent plus à revoir Kristaps Porzingis sur les parquets à court terme. Touché par un syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP), le pivot letton pourrait même envisager la retraite. La franchise californienne étudie désormais la possibilité d'utiliser son contrat dans un échange.
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Les Warriors ne croient plus au retour de Kristaps Porzingis !
Les Warriors ne croient plus au retour de Kristaps Porzingis !
Crédit photo : Cary Edmondson-Imagn Images
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L'avenir de Kristaps Porzingis à San Francisco s'assombrit. Absent depuis le début du camp d'entraînement, l'intérieur letton n'a toujours pas disputé la moindre rencontre cette saison. Selon Anthony Slater, journaliste pour ESPN, les dirigeants des Warriors se montrent extrêmement pessimistes quant à la possibilité de le voir rejouer sous leurs couleurs.

Kristaps Porzingis plus dans les plans des Warriors

Alors que des rumeurs évoquent une possible retraite du joueur en raison de ses problèmes de santé persistants, la franchise cherche des solutions pour gérer sa situation.

La direction de Golden State aurait anticipé cette éventualité dès la préparation estivale. « Depuis que Porzingis s'est déclaré absent la veille du camp d'entraînement, la direction a demandé à Steve Kerr d'élaborer une stratégie et de préparer son équipe comme si Porzingis n'était pas un facteur déterminant », rapporte Anthony Slater d'ESPN.

Kristaps Porzingis

Stats 2025-2026 / NBA

PTS16,6#80
REB5,1#127
PD2,5#181

Le pivot n'a participé ni à la journée médiatique de l'équipe, ni au camp d'entraînement, ni à la pré-saison. Son absence est liée au syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP), un trouble qui continue de perturber son état de santé. D'après les informations rapportées, KP6 envisagerait sérieusement de mettre un terme à sa carrière, même si cette possibilité reste au stade de la rumeur.

Un contrat facilitant un échange

Malgré l'incertitude entourant son avenir sportif, l'ancien joueur des Hawks conserve un certain pouvoir d'attraction sur le marché des transferts grâce à sa situation contractuelle. Ainsi, les Californiens étudieraient la possibilité de l'inclure dans un échange afin de récupérer un autre pivot.

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« Les sources au sein de l'équipe continuent d'exprimer un pessimisme extrême quant à la possibilité que Porzingis rejoue un jour pour les Warriors », assure le journaliste.

L'été dernier, Kristaps Porzingis avait pourtant signé une prolongation de contrat de deux ans pour 40 millions de dollars. Toutefois, son salaire pour la saison 2027-2028 n'est garanti qu'à hauteur de 3 millions de dollars. Une particularité contractuelle qui pourrait faciliter son utilisation dans une opération de transfert, alors que Golden State cherche à anticiper la suite sans lui.

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