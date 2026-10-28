Les Warriors ne croient plus au retour de Kristaps Porzingis !

L'avenir de Kristaps Porzingis à San Francisco s'assombrit. Absent depuis le début du camp d'entraînement, l'intérieur letton n'a toujours pas disputé la moindre rencontre cette saison. Selon Anthony Slater, journaliste pour ESPN, les dirigeants des Warriors se montrent extrêmement pessimistes quant à la possibilité de le voir rejouer sous leurs couleurs.

There remains extreme pessimism Kristaps Porzinigs will play for the Warriors again. What's the latest and what are their options?https://t.co/Pw8sLzWFZt — Anthony Slater (@anthonyVslater) 28 octobre 2026

Kristaps Porzingis plus dans les plans des Warriors

Alors que des rumeurs évoquent une possible retraite du joueur en raison de ses problèmes de santé persistants, la franchise cherche des solutions pour gérer sa situation.

La direction de Golden State aurait anticipé cette éventualité dès la préparation estivale. « Depuis que Porzingis s'est déclaré absent la veille du camp d'entraînement, la direction a demandé à Steve Kerr d'élaborer une stratégie et de préparer son équipe comme si Porzingis n'était pas un facteur déterminant », rapporte Anthony Slater d'ESPN.

Kristaps Porzingis Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 218 cm

Âge : 31 ans

Nationalité : Lettonie

Club : Atlanta Hawks Golden State Warriors Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,6 #80 REB 5,1 #127 PD 2,5 #181

Le pivot n'a participé ni à la journée médiatique de l'équipe, ni au camp d'entraînement, ni à la pré-saison. Son absence est liée au syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP), un trouble qui continue de perturber son état de santé. D'après les informations rapportées, KP6 envisagerait sérieusement de mettre un terme à sa carrière, même si cette possibilité reste au stade de la rumeur.

Un contrat facilitant un échange

Malgré l'incertitude entourant son avenir sportif, l'ancien joueur des Hawks conserve un certain pouvoir d'attraction sur le marché des transferts grâce à sa situation contractuelle. Ainsi, les Californiens étudieraient la possibilité de l'inclure dans un échange afin de récupérer un autre pivot.

« Les sources au sein de l'équipe continuent d'exprimer un pessimisme extrême quant à la possibilité que Porzingis rejoue un jour pour les Warriors », assure le journaliste.

L'été dernier, Kristaps Porzingis avait pourtant signé une prolongation de contrat de deux ans pour 40 millions de dollars. Toutefois, son salaire pour la saison 2027-2028 n'est garanti qu'à hauteur de 3 millions de dollars. Une particularité contractuelle qui pourrait faciliter son utilisation dans une opération de transfert, alors que Golden State cherche à anticiper la suite sans lui.