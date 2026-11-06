Les Warriors négocient un échange de Kristaps Porzingis avec trois franchises NBA

Alors que les Warriors ont suspendu le salaire de Kristaps Porzingis jeudi, la fin de l'histoire se concrétise encore un peu plus entre le Letton et la franchise californienne. Arrivé durant l'intersaison, le pivot de 31 ans n'a toujours pas disputé le moindre match avec Golden State cette saison et sa franchise cherche maintenant à le transférer.

ClutchPoints’ @BrettSiegelNBA on the future of Kristaps Porzingis and the Warriors:



“There was always a concern that the health issues could pop back up… Why is [Kristaps Porzingis] okay with [not getting paid]? It’s the fact that he’s going to be traded sometime within the… pic.twitter.com/DS4wkLxAi7 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 5 novembre 2026

Trois franchises en difficulté sur le dossier

Selon Brett Siegel, spécialiste NBA pour ClutchPoints, les discussions auraient déjà commencé entre les Dubs et plusieurs franchises de la ligue. « Les Warriors ont discuté avec les Bulls et les Bucks. Ils ont contacté les Pelicans, et il y a aussi un tas d'autres équipes avec lesquelles ils ont brièvement dialogué », a expliqué l'insider.

L'objectif des californiens serait notamment de récupérer de la flexibilité financière en utilisant le salaire du letton dans une opération impliquant des contrats plus longs.

Kristaps Porzingis Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 218 cm

Âge : 31 ans

Nationalité : Lettonie

Club : Atlanta Hawks Golden State Warriors Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,6 #80 REB 5,1 #127 PD 2,5 #181

Milwaukee et Chicago réticents, ça chauffe à New Orleans

Cependant, certains dossiers semblent déjà compromis. Milwaukee ne serait pas contre lâcher Myles Turner dans l'échange mais Golden State serait réticent à sacrifier Moses Moody afin de matcher les contrats.

Même chose pour Chicago puisque le nom de Jalen Smith revient avec insistance dans les négociations, or la franchise de l'Illinois ne serait pas prête à se séparer de l'un de ses seuls joueurs fiables (11 points et 7,8 rebonds par match en moyenne).

Jalen Smith's first 3 games of the season:



15 PTS | 5-10 FG | 8 REB | 1 BLK

14 PTS | 6-10 FG | 13 REB | 3 STL

14 PTS | 5-11 FG | 3 REB | 2 3PM@thejalen_smith | #SeeRed pic.twitter.com/mjg08X7ILZ — Chicago Bulls (@chicagobulls) 26 octobre 2026

Cependant, concernant les Pelicans, l'affaire pourrait se faire plus naturellement. Golden State aurait notamment manifesté de l'intérêt pour Herb Jones et Trey Murphy III, deux éléments susceptibles de renforcer son effectif notamment en défense. New Orleans dont le projet reste illisible, ne serait pas contre l'idée de céder ses joueurs.

L'accord pourrait vite se conclure

Ainsi avec un interlocuteur plutôt enclin à réaliser ces mouvements, la conclusion de l'affaire pourrait intervenir rapidement selon Brett Siegel. « Honnêtement, je m'attends à ce qu'un accord concernant Porzingis se concrétise d'ici au 15 décembre », a déclaré le journaliste.

Le spécialiste évoque également un possible buy-out après un transfert du Letton. Le champion NBA 2024 pourrait alors renoncer à 16 voire 17 millions de dollars sur ses 20 millions de salaire. Une perspective pouvant faciliter son départ, et même ouvrir la voie à une retraite.