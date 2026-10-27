Les Wolves tombent pour la première fois de la saison, les Rockets et le Thunder restent invaincus : le résumé de la nuit

Entre les performances individuelles de haut niveau, les remontées spectaculaires et les contre-performances inattendues, la nuit a offert plusieurs scénarios marquants.

Anthony Edwards a eu beau inscrire 47 points, cela n’a pas suffi aux Timberwolves, tandis qu’Alperen Sengun a porté les Rockets vers une quatrième victoire consécutive. À l’inverse, les Suns ont raté le coche face à un Thunder pourtant diminué par les blessures.

Le premier temps fort de la soirée nous mène à Cleveland où les Cavaliers ont signé une remontée spectaculaire face aux Wolves (127-125 après prolongation), qui concèdent leur première défaite de la saison.

Malgré les 47 points d’Anthony Edwards, Minnesota a fini par céder après avoir compté jusqu’à 15 points d’avance. Donovan Mitchell a inscrit 26 points, tandis que James Harden a ajouté 19 unités et 9 passes décisives. Côté Minny, LaMelo Ball peine à exister au scoring pour l'instant et boucle ce quatrième match avec 11 unités.

Ant becomes the first player with multiple 40-PT games this season!



🐜 47 PTS (game-high)

🐜 4 REB

🐜 4 AST

🐜 2 STL

🐜 2 BLK

🐜 5 3PM pic.twitter.com/3lA5VO8kAF — NBA (@NBA) 27 octobre 2026

Rudy Gobert imprécis, Joan Beringer en nette progression

Le Français Rudy Gobert a capté 20 rebonds, mais n'a pas réussi le moindre tir de la soirée (0/9) tandis que Joan Beringer s’est distingué avec 12 points à 6/6 au tir et 7 rebonds en un peu plus de 17 minutes sur le parquet. Les Wolves affichent désormais un bilan de 3 victoires pour une défaite.

De leur côté, les Rockets ont enchaîné une quatrième victoire en quatre rencontres en s’imposant face aux Hawks (120-110). Malgré une adresse extérieure limitée des deux côtés et 25 pertes de balle pour Houston, les Texans ont fait la différence grâce à leur efficacité près du cercle et leur domination au rebond (52 prises contre 35).

SENGUN SHINED IN HOUSTON'S WIN!



29 PTS (game-high)

9 REB

9 AST (game-high)

6 STL (career-high)



The Rockets improve to 4-0 on the season 🚀 pic.twitter.com/3dw1PBZQAC — NBA (@NBA) 27 octobre 2026

Alperen Sengun enfile le costume de MVP

Leur leader turc Alperen Sengun a livré une prestation exceptionnelle avec 29 points, 9 rebonds, 9 passes décisives et 6 interceptions. L'autre grand artisan de ce succès se nomme Kevin Durant. Le Slim Reaper termine avec 22 unités et 9 prises. Houston conserve ainsi son bilan parfait, et vient s'insérer parmi les prétendants à la victoire finale à l'Ouest.

Les Suns eux ont manqué une belle occasion de s’imposer face au Thunder. OKC recevait Phoenix avec des absences importantes, dont Jalen Williams, Chet Holmgren et Cason Wallace. Si le pivot devrait rapidement revenir, les deux extérieurs passeront par la case opération et ne sont pas attendus avant plusieurs mois. Malgré ces absences, OKC s’est imposé 125-114, porté notamment par Shai Gilgeous-Alexander et Ajay Mitchell, auteurs respectivement de 26 et 30 points.

Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder) - Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) Comparaison statistique entre deux joueurs Ajay Mitchell Shai Gilgeous-Alexander PTS 30 26 REB 2 3 PD 5 3 IN 0 0 CO 1 2

Encore un blessé à OKC

Toutefois, comme les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, le Thunder a perdu Alex Caruso sur blessure. L'ailier a du quitter ses partenaires peu avant la mi-temps après que sa cheville a tourné sur un contact avec Dillon Brooks.

Son équipe a néanmoins fait le travail en limitant Devin Booker à 3 points à 1/7 au tir. L'arrière des Suns a préféré distribué et boucle sa rencontre avec 7 passes décisives sans perdre le ballon. Jalen Green a signé une prestation encourageante avec 20 points à 8/13 au tir.

The Thunder are dealt another injury blow as Alex Caruso is forced to the locker room with an ankle injury



GOD DAMN WHAT A CURSED SEASON TO OKC



And it just started, what the hell



At least it doesn't look too serious this time. pic.twitter.com/9wLFmXJJWq — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 27 octobre 2026

Ainsi, comme les Rockets, le Thunder conserve son invincibilité mais perd un nouveau joueur. Mark Daigneault va devoir trouver des solutions pour conserver un effectif compétitif malgré les lourds pépins physiques du moment.

Les autres résultats de la nuit :