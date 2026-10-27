Les Wolves tombent pour la première fois de la saison, les Rockets et le Thunder restent invaincus : le résumé de la nuit
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Entre les performances individuelles de haut niveau, les remontées spectaculaires et les contre-performances inattendues, la nuit a offert plusieurs scénarios marquants.
Anthony Edwards a eu beau inscrire 47 points, cela n’a pas suffi aux Timberwolves, tandis qu’Alperen Sengun a porté les Rockets vers une quatrième victoire consécutive. À l’inverse, les Suns ont raté le coche face à un Thunder pourtant diminué par les blessures.
Le premier temps fort de la soirée nous mène à Cleveland où les Cavaliers ont signé une remontée spectaculaire face aux Wolves (127-125 après prolongation), qui concèdent leur première défaite de la saison.
Malgré les 47 points d’Anthony Edwards, Minnesota a fini par céder après avoir compté jusqu’à 15 points d’avance. Donovan Mitchell a inscrit 26 points, tandis que James Harden a ajouté 19 unités et 9 passes décisives. Côté Minny, LaMelo Ball peine à exister au scoring pour l'instant et boucle ce quatrième match avec 11 unités.
Rudy Gobert imprécis, Joan Beringer en nette progression
Le Français Rudy Gobert a capté 20 rebonds, mais n'a pas réussi le moindre tir de la soirée (0/9) tandis que Joan Beringer s’est distingué avec 12 points à 6/6 au tir et 7 rebonds en un peu plus de 17 minutes sur le parquet. Les Wolves affichent désormais un bilan de 3 victoires pour une défaite.
De leur côté, les Rockets ont enchaîné une quatrième victoire en quatre rencontres en s’imposant face aux Hawks (120-110). Malgré une adresse extérieure limitée des deux côtés et 25 pertes de balle pour Houston, les Texans ont fait la différence grâce à leur efficacité près du cercle et leur domination au rebond (52 prises contre 35).
Alperen Sengun enfile le costume de MVP
Leur leader turc Alperen Sengun a livré une prestation exceptionnelle avec 29 points, 9 rebonds, 9 passes décisives et 6 interceptions. L'autre grand artisan de ce succès se nomme Kevin Durant. Le Slim Reaper termine avec 22 unités et 9 prises. Houston conserve ainsi son bilan parfait, et vient s'insérer parmi les prétendants à la victoire finale à l'Ouest.
Les Suns eux ont manqué une belle occasion de s’imposer face au Thunder. OKC recevait Phoenix avec des absences importantes, dont Jalen Williams, Chet Holmgren et Cason Wallace. Si le pivot devrait rapidement revenir, les deux extérieurs passeront par la case opération et ne sont pas attendus avant plusieurs mois. Malgré ces absences, OKC s’est imposé 125-114, porté notamment par Shai Gilgeous-Alexander et Ajay Mitchell, auteurs respectivement de 26 et 30 points.
Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder) - Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
|Ajay Mitchell
|Shai Gilgeous-Alexander
|PTS
|30
|26
|REB
|2
|3
|PD
|5
|3
|IN
|0
|0
|CO
|1
|2
Encore un blessé à OKC
Toutefois, comme les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, le Thunder a perdu Alex Caruso sur blessure. L'ailier a du quitter ses partenaires peu avant la mi-temps après que sa cheville a tourné sur un contact avec Dillon Brooks.
Son équipe a néanmoins fait le travail en limitant Devin Booker à 3 points à 1/7 au tir. L'arrière des Suns a préféré distribué et boucle sa rencontre avec 7 passes décisives sans perdre le ballon. Jalen Green a signé une prestation encourageante avec 20 points à 8/13 au tir.
Ainsi, comme les Rockets, le Thunder conserve son invincibilité mais perd un nouveau joueur. Mark Daigneault va devoir trouver des solutions pour conserver un effectif compétitif malgré les lourds pépins physiques du moment.
Les autres résultats de la nuit :
NBA 2026-2027 · 26/10/2026
|Date
|Match
|26/10/2026
|Charlotte Hornets 110 - 103 Washington Wizards
|26/10/2026
|Cleveland Cavaliers 127 - 125 Minnesota Timberwolves
|26/10/2026
|Boston Celtics 134 - 99 Chicago Bulls
|26/10/2026
|Miami Heat 109 - 113 Dallas Mavericks
|27/10/2026
|Milwaukee Bucks 110 - 102 Indiana Pacers
|27/10/2026
|Oklahoma City Thunder 125 - 114 Phoenix Suns
|27/10/2026
|Houston Rockets 120 - 110 Atlanta Hawks
|27/10/2026
|Utah Jazz 105 - 110 Memphis Grizzlies
|27/10/2026
|Denver Nuggets 114 - 134 Golden State Warriors