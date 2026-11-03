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Libéré par l'Elan Béarnais, Juwan Gary a trouvé son point de chute en Allemagne

Betclic ELITE - Ephémère joueur de Pau-Lacq-Orthez sur le début de saison, Juwan Gary rebondit outre-Rhin. L'Américain y rejoint Mathys Kangudia ou encore Nicolas Pavrette, pour tenter de corriger un début de saison difficile en Bundesliga.
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Libéré par l'Elan Béarnais, Juwan Gary a trouvé son point de chute en Allemagne
Juwan Gary quitte l'Elan Béarnais pour l'Allemagne
Crédit photo : Rémy Alejandro Herrera - @alejand.raw
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Engagé dans l'opération maintien de l'Elan Béarnais en Betclic ELITE sur le début de saison, Juwan Gary rebondit déjà ailleurs.

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Quatre jours après l'officialisation de la fin de sa collaboration avec l'EBPLO, l'Américain s'est engagé à 1700 kilomètres plus au nord-ouest, de l'autre côté du Rhin. L'ailier rejoint les Hambourg Towers, et son contingent français, dans une autre mission maintien au plus haut niveau national.


Passage express dans le Béarn

Recruté cet été pour accompagner le retour de Pau-Lacq-Orthez dans l'élite, Juwan Gary aura vécu une aventure béarnaise on ne peut plus brève : cinq bouts de matchs officiels. Formé sur le circuit universitaire américain, l'ailier avait rejoint le Sud-ouest après des débuts professionnels réussis en Belgique (16,8 points et 5,6 rebonds de moyenne en BNXT League).

PROFIL JOUEUR
Juwan Gary
Juwan GARY
Poste(s): Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 25 ans (17/02/2001)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / Betclic ELITE
PTS
5,8
#131
REB
1,3
#166
PD
0
#182

Mais son acclimatation a tourné court. Après quatre apparitions en Betclic ELITE (5,8 points à 35 % aux tirs et 1,3 rebond en 10 minutes) et une en Coupe de France (13 points en 16 minutes contre Tarbes-Lourdes), Gary a été sorti de la rotation paloise par l'arrivée du Slovène Gregor Hrovat, mi-octobre.

Irréprochable, il a trouvé un accord commun pour résilier avec le club.

A Hambourg, dans la tourmente et plombé par les blessures

C'est donc chez les Hambourg Towers que le natif de Columbia va tenter de relancer sa saison. Le club allemand traverse une période particulièrement sombre en Bundesliga. Englué à la dernière place du classement, les Towers sont en pleine spirale négative : elles restent sur cinq défaites consécutives…

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La dernière en date, face à Syntainics MBC (89-109) avait pourtant vu l'ancien arrière nantais Mathys Kangudia cartonner. Ses 22 points, à 3/6 à 3-points, n'ont pas suffi à sortir le club du pétrin.

L'infirmerie s'est en plus de cela considérablement remplie, notamment de leur meneur titulaire, l'ancien Nanterrien Zakai Zeigler, touché au pied gauche. Un contexte d'urgence, que Juwan Gary tentera donc de dépasser, aux côtés de Mathys Kangudia ou encore Nicolas Pavrette.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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