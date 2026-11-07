Limoges stoppe l'hémorragie : une victoire à l'arraché à Nancy !

Invaincu depuis trois matchs, le SLUC Nancy peut nourrir d'immenses regrets ce samedi 7 novembre. Restant sur trois victoires de rang toutes compétitions confondues, les hommes de Sylvain Lautié ont bégayé face à ceux d'Arnaud Tessier, qui étaient pourtant bien mal en point avant la rencontre.

Les Limousins, derrière l'entreprise individuelle de D.J. Horne, ont composté leur premier succès en championnat depuis plus d'un mois. C'était alors à Beaublanc face à Saint-Quentin.

Carlos Marshall Jr. héros éphémère à Gentilly

Sans Nicolas Lang (suppléé par Chris-Ebou Ndow), Mamadou Guissé ni Leon Stergar, Limoges a eu besoin de dix bonnes minutes pour s'activer. Sous l'impulsion de Tai Webster (17 points) et d'Hugo Invernizzi (13 points, 8 rebonds), la révolte semblait lancée avant la pause (35-40, 20').

Mais le retour des vestiaires avait été plus agressif côté nancéien ! L'ancien de Santa Clara Carlos Marshall Jr. a gratifié Gentilly de trois flèches à 3-points en une minute, faisant rugir Gentilly de plaisir.

Un plaisir de courte durée, car le sniper lorrain s'est rapidement vu siffler sa cinquième faute, coupant les pattes d'un SLUC ayant compté 11 points d'avance. Son expulsion avait tout relancé dans l'esprit des Limougeauds.

D.J. Horne, poseur de clim à Gentilly

Revenus dos-à-dos avec leurs hôtes à la faveur d'un 8-0, les Cerclistes n'ont pas abdiqué devant les assauts répétés de Mohammad Amini et Marcus Hammond (77-77).

Il aura fallu attendre les trois dernières secondes du match pour connaître l'identité de l'homme de la soirée : D.J. Horne. Auteur de 20 points, l'arrière américain a inscrit l'ultime panier de la rencontre sur pénétration, épaulé de la planche (77-79).

Un succès à l'arrachée pour les Limogeauds, qui brisent leur dynamique négative tout en brisant celle positive de Nancy. Le calendrier s'annonce toutefois corsé pour les joueurs du CSP, qui tenteront maintenant de confirmer. Ils reçoivent le Paris Basketball lors de la prochaine journée… Pas une mince affaire !